Рамсдейл попал в клетку «Арсенала». Вероятно, добровольно

1701539993

сегодня, 20:59

Но для развития нужно уходить.

Пока «Арсенал» налаживает все более уверенную игру, обстановка вокруг вратаря «канониров» Аарона Рамсдейла становится все напряженнее. Кто-то выражает сочувствие англичанину, который потерял место в основном составе. Другие считают, что он справедливо оказался в запасе по игровым причинам. Но, пожалуй, все сойдутся во мнении, что очевидных поводов сажать Рамсдейла на скамейку запасных у Микеля Артеты не было.

Перспективы туманные

Летом «Арсенал» арендовал у «Брентфорда» Давида Райю с оговоркой о выкупе за 27 миллионов фунтов. Может показаться, что сам факт аренды означает неуверенность «канониров» в испанце, необходимость проверить его. Однако источники ESPN уверяют, что решение о переходе окончательное, а схема с арендой и выкупом использована лишь из бухгалтерских соображений – по сути, это просто отсрочка платежа.

Таким образом, проблемы у Рамсдейла весьма серьезные. А ведь молодой голкипер прошел непростой путь, пережил скептицизм фанатов «Арсенала» и стал героем в какой-то момент. Никто не мог подумать, что через несколько месяцев после успешного сезона Рамсдейлу придется бороться за спасение карьеры. В прошлом сезоне «канониры» были очень близки к завоеванию чемпионства. В чем-то благодаря Рамсдейлу, который провел все 38 матчей чемпионата. В мае он подписал новый контракт с «канонирами». И вот тут есть некоторые вопросы, о которых речь пойдет ниже.

Давняя цель

Безусловно, главный тренер имеет полное право сменить вратаря, если считает, что так будет лучше для команды. «Арсенал» хотел заполучить Райю еще до того, как переподписал контракт с Рамсдейлом. Тренер вратарей «канониров» Иньяки Канья работал с Райей в «Брентфорде» и рекомендовал его. К тому же у них один и тот же агент – Хаумен Мунелл. Кроме того, становилось все более очевидным, что Райя покинет скромный «Брентфорд». Ему оставался год по старому соглашению, а в числе заинтересованных фигурировали «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Поэтому «Арсеналу» нужно было действовать на опережение.

Вопрос честности

Был ли «Арсенал» честен с Рамсдейлом, когда переподписывал с ним контракт в мае? Над этим вопросом размышлял его отец Ник в недавнем выпуске подкаста Highbury Squad. Вот что он сказал:

Это чисто мое мнение. Но зачем вам продлевать контракт с вратарем или любым другим игроком, а спустя два или три месяца поступать так?

Давайте посмотрим на детали. Предыдущий контракт Рамсдейла был рассчитан до 2025 года, в нем имелась опция продления еще на сезон. Его новый контракт рассчитан до 2026 года. В нем также есть подобная опция. Изменения не слишком большие. Если не смотреть на зарплату. Все дело в ней. Из-за нее и было затеяно переподписание. Как сообщают английские СМИ , в новом контракте зарплата Рамсдейла удвоена. Получается, он предпочел деньги месту в стартовом составе? Или он не знал о планах «Арсенала» по покупке Райи? Отец вратаря говорит о втором:

Мы понятия не имели. Я ничего не знал, наша семья ничего не знала. Аарон не мог представить, что ему не дадут играть. Это случилось внезапно.

Однако те же самые источники ESPN, близкие к клубу, опровергают эту позицию. «Арсенал» якобы давал понять представителям Рамсдейла, что ведется работа над подписанием нового вратаря. Так что только сам Аарон может представлять, что именно он знал об этой ситуации, и что им двигало, когда он продлевал контракт. Возможно, Аарон рассчитывал выиграть конкуренцию у Райи, воспользоваться своим шансом. Однако очевидно, что дела складываются не в его пользу.

Не подходит

Было заметно, что обстановка напрягает Рамсдейла. Есть вратари, которых конкуренция подстегивает и заставляет быть лучше. А есть такие, кто, напротив, начинают еще больше нервничать – их подпитывает уверенность и доверие со стороны тренера. Рамсдейл в недавнем матче против «Брентфорда», с которым Райя не мог сыграть по условиям аренды, провел неудачный первый тайм. В нем он чуть не подарил «Брентфорду» гол. Во второй половине Рамсдейл успокоился и в итоге не пропустил. Однако его игру в том матче нельзя назвать в целом убедительной.

Но даже если бы он выдал шикарный поединок, вряд ли это изменило бы его положение. Артета просто хочет чего-то другого от своего вратаря. Считается, что Райя лучше играет ногами, способен разыгрывать мяч качественнее, начинать атаки разнообразнее, чем Рамсдейл. К тому же Райя более спокоен в игре на линии, тогда как Аарон больше подвержен перепадам настроения, его психика более подвижна, он может словить кураж, а может разнервничаться. При этом Рамсдейл открытый, приветливый, откровенный, очень живой, скажем так. Но даже такие особенности характера не очень сочетаются с желанием Артеты видеть максимум концентрации и дисциплины. А это не какая-то техническая игровая особенность, над которой можно поработать на тренировках. Это нечто глубинное.

На отношение Артеты к Рамсдейлу указывают и некоторые небрежные фразы, которые тренер бросал про своего голкипера. Например, на одной из пресс-конференций Артету спросили, как стал вести себя на тренировках Рамсдейл. В таких случаях обычно звучит дежурный ответ в стиле «за все хорошее, против всего плохого». Но Артету эта тема будто ввела в раздражение:

Честно говоря, я не хочу говорить об отношении к работе каждого отдельного игрока в команде. Независимо от того, играют они или нет.

Потом, кстати, Артета признал, что ему следовало как-то иначе выразить свою мысль. Но в то же время он в другом разговоре четко признавал, что у него бывало желание заменить вратаря в некоторых матчах. И это якобы то самое, о чем он больше всего жалеет. Нетрудно догадаться, что речь шла о матчах с участием Рамсдейла.

Нет вариантов

При этом Артета опровергает слухи о возможном уходе Аарона в январе. Он подчеркнул, что рассчитывает на Рамсдейла:

Мы всегда будем делать все возможное, чтобы помочь своим игрокам. Это командный вид спорта, в котором нужны все 24 футболиста. Каждый должен выполнять определенную роль. И роль, которая у вас в августе, может быть совсем иной уже в марте.

«Арсенал» находится в удобном положении, чтобы отклонять предложения по Рамсдейлу. Учитывая его контракт, вряд ли Аарону удастся сбежать из клуба в январское трансферное окно. «Канониры», борясь за чемпионство, хотят иметь в составе сильного второго вратаря. Никто же не сомневается в силе Рамсдейла, который прекрасно себя проявил в прошлом сезоне. А вот возможностей проявить себя в этом почти не будет.

Рамсдейл может сыграть в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ . Поскольку «канониры» уже выиграли свою группу. А вот в каких-то значимых матчах его мы вряд ли увидим, пожалуй, до третьего раунда Кубка Англии, который состоится 6 января. Хотя и тут нет ясности. Четкого заявления, что Рамсдейл будет «кубковым» вратарем, нет.

Все это говорит нам о том, что Рамсдейлу не выиграть конкуренцию у Райи. И он должен это понимать. Жалобы со стороны его отца и жалобы самого Аарона вряд ли помогут делу. Тут нужно либо жестко продавливать необходимость смены команды, либо закисать дальше, пока лучшие годы карьеры проходят. Подстегнуть Рамсдейла могут слова главного тренера сборной Англии. Гарет Саутгейт заявлял, что Рамсдейлу нужно иметь игровую практику, чтобы попасть в национальную команду на Евро-2024. Если Аарону разрешат-таки уйти, то только после окончания сезона. И момент для сборной будет, возможно, упущен.

Интерес к Рамсдейлу есть. За ситуацией вокруг него следит «Челси», поговаривают, что и «Вулверхэмптон» не против арендовать Аарона. Были слухи и про другие клубы. Но сейчас все абсолютно под контролем «Арсенала», который при этом не даст Рамсдейлу шансов, если Райя не получит травму. Отчасти в эту клетку себя Аарон поместил сам. Но хотя бы за большие деньги, чем мог.