МЮ разочарован в тен Хаге. У голландца плохие отношения с игроками, замену видят в Анчелотти

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сегодня, 16:21

Тяжёлый календарь – предвестник отставки.

Манкунианцы после яркого финиша прошлого сезона точно не рассчитывали в этом смотреть за разборками в топ-5 АПЛ со стороны. Коллектив ужасен как в чемпионате, так и в еврокубках – а у боссов заканчивается доверие к главному тренеру. Эрику тен Хагу уже нашли замену.

Последние матчи — кошмар

Уже 3 поражения в сентябре – от «Арсенала», «Брайтона» и «Баварии» – намекали, что осваиваться на новой высоте МЮ будет непросто. Позднее «красные дьяволы» начали ошибаться даже в случаях, когда должны были на классе забирать очки (0:1 от «Кристал Пэлас» в чемпионате, сразу после – 2:3 от «Галатасарая» в ЛЧ ).

Поздней осенью кошмары продолжились разгромами от «Ман Сити» в дерби и от «Ньюкасла», 3:4 в Дании от «Копенгагена». Теперь – 3:3 с «Галатасараем». В обоих случаях голландский менеджер упорствует, что «Юнайтед» незаслуженно потерял очки – по итогам ничьей он отмечает:

Думаю, как команда мы очень хорошо сыграли. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Прогресс у этого коллектива виден. Я заметил много положительных моментов в этой игре. Ошибки были, но мы сыграли так, как я хочу, чтобы играла моя команда. Смотреть на это было приятно: активно, динамично, смело. Мы забили отличные голы. Даже после неудач мы продолжали бороться до конца. Мы должны были победить, учитывая явные моменты Скотта МакТоминэя и Факундо Пеллистри.

Теперь, за тур до финиша групповой стадии, манкунианцы — последние в группе А. На 1 балл отстают от «Галатасарая» и «Копенгагена». В чемпионате – 6-я строчка, отставание от «Тоттенхэма» 2 пункта.

Проблемы с кадрами не заканчиваются

Источник большинства проблем – потерявшаяся химия между игроками и тренером. Годом ранее после ухода Роналду коллектив резко прибавил, ворвался в тройку, отобравшись наконец в ЛЧ . Плюс завоевал Кубок Английской Лиги и боролся за национальный Кубок с «Сити».

В этом сезоне сложностей куда больше. Началось всё с того, что Харри Магуайра лишили капитанской повязки. Абсолютно заслуженно, но защитник был явно недоволен. Вдобавок отказались от Давида Де Хеа в пользу Андре Онаны. Позже стало ясно, что ставка не сыграла – дополнительный осадок. Обострился конфликт с Джейдоном Санчо – тен Хаг был недоволен его отношением к тренировкам, вингер ответил публично и был отстранён от тренировок с основой.

Плюс в ужасной форме Маркус Рэшфорд – англичанин перестал забивать и реже выходит на ударные позиции. Антони потерял нить игры после начала разбирательств с бывшей девушкой. Недавно добавился конфликт между тен Хагом и Рафаэлем Вараном – французский защитник недоволен, что потерял место в старте, ситуацию обостряет высокая зарплата футболиста и крупная сумма компенсации, которую ранее выложили за Варана «Реалу».

Резюмируя, МЮ – это уже не цельный коллектив. Опять с кучей внутренних конфликтов и огромной напряжённостью между игроками и менеджером.

Тен Хагу ищут замену

И терпение руководства английского гранда иссякло. Боссы уже начали поиск замены тен Хагу. Один из основных вариантов – итальянский тренер «Реала» Карло Анчелотти. Контракт менеджера со «сливочными» истекает ближайшим летом, дальше – запутанная ситуация.

Сообщалось, что с наставником уже договорилась сборная Бразилии. Время Карло в испанском гранде подходит к логическому завершению – в клубе почти прошла смена поколений, мадридцы уже посматривают в сторону молодого перспективного тренера Хаби Алонсо.

В то же время появляются инсайды о переговорах между Анчелотти и «Реалом» о новом контракте – в клубе не видят смысла ломать то, что работает. Винисиус, Родриго, Камавинга, Вальверде быстро прогрессируют, эталонно вписался Джуд Беллингем. К тому же на Алонсо претендует и «Бавария». К Мюнхену тренер «Байера» куда ближе, чем к Мадриду.

«Юнайтед» в таком случае придётся бороться за Анчелотти и с «Реалом», и с «пентакампеонами». Но он того стоит – это опытнейший менеджер, бравший ЛЧ , отлично работающий в мадридском коллективе. В топ-клубах Карло даёт результат, а его авторитет неоспорим.

«Ньюкасл», «Челси» и «Бавария» определят судьбу голландца

Вряд ли от боссов МЮ будут резкие действия. В то же время определяющими для тен Хага станут ближайшие матчи. 4 из 5 – с приставкой «топ». Завтра манкунианцы сойдутся с «Ньюкаслом» в гостях. «Сорокам» тоже тяжело даётся текущий сезон – но они вообще впервые оказались в ранге топ-клуба, играют в «группе смерти» ЛЧ . Им осечки простительны. В то же время на принципиальные противостояния банда Эдди Хау настраивается отлично – а здесь есть шанс догнать «Тоттенхэм» и приблизиться к топ-5.

Дальше – неоднозначный «Челси». Разгромивший «Тоттенхэм» и отобравший очки у «Сити», но разгромленный «Ньюкаслом». «Синие» непредсказуемы – но от них хотя бы есть ощущение, что команда может выстрелить, когда надо.

После игры против «Борнмута» настанет время развязки в ЛЧ – дома «Юнайтед» примет «Баварию». Шансы на плей-офф главного еврокубка мизерные. Нужна не только сенсационная победа, но и ничья «Копенгагена» с «Галатасараем». И сразу после – выезд к «Ливерпулю».