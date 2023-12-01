Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА опубликовал список претендентов на звание лучшего игрока 5-го тура Лиги Европы. В него вошли: полузащитник «Мольде» Кристиан Эриксен, оформил дубль в игре против «Карабаха» (2:2); нападающий «Фрайбурга» и сборной Австрии Михаэль Грегоритч, хет-трик и голевая передача в матче против «Олимпиакоса» (5:0); форвард «Марселя» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг, забил три мяча в игре против «Аякса» (4:3); нападающий «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Коди Гакпо, оформил дубль в матче против ЛАСКа (4:3).
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