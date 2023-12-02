Бердыев рвётся в РПЛ, «Акрон» без Калешина, «Химки» готовы вернуться. Первая лига уходит на паузу

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сегодня, 10:23

Есть открытия, очарования и обидные падения

Машина Бердыева рвётся в РПЛ

В «Сочи» у Курбана Бердыева не срослось – но дело преимущественно в отношениях с руководством. Президент клуба Борис Ротенберг почему-то думал, что тренер со сложившейся философией вдруг изменит подход – и южане заиграют в атаку. Этого не случилось – летом специалист отправился в Махачкалу.

«Бело-голубые» и до этого были где-то неподалёку от зоны стыков – а теперь рванули сразу в лидеры чемпионата. Пока наставник и игроки притирались друг к другу, махачкалинцы теряли очки в 5 матчах из 7 на старте (3 ничьи, 2 поражения). Зато после 6 побед в следующих 8 играх стали бороться за лидерство. 1-ю строчку принёс рывок в ноябре – тогда «Динамо» обыграло «Нефтехимик», СКА -Хабаровск и «Тюмень». «Бело-голубые» сохраняют черты команд Бердыева – они 9-е в лиге по количеству забитых мячей (21 гол за 20 туров), зато пропустили меньше всех (10 голов).

Сейчас коллектив оторвался от ближайших преследователей на 1-2 балла. Такое положение ничего не гарантирует – так что жаркая борьба развернётся именно весной.

Калешин превратил «Акрон» в фаворита Первой лиги – закончилось увольнением

О «сталеварах» заговорили ещё минувшей весной, когда те громко прошлись по нижней сетке плей-офф Кубка России. На этом пути встретились со всеми московскими командами, кроме ЦСКА , – и обыграли «Торпедо», «Локомотив», «Динамо», а также «Спартак».

Уже в новом сезоне под руководством того же Евгения Калешина «Акрон» взялся развивать успех. Теперь команда уже боролась за лидерство в Первой лиге. Случались пробуксовки – после 4 стартовых побед тольяттинцы не выигрывали в 5 матчах кряду. Ударным отрезком в сентябре-октябре клуб вернулся в лидеры, но опять начал снижать высоту непосредственно перед паузой.

Параллельно главный тренер стал срываться во время пресс-конференций – после вылета из Кубка от «Волгаря» говорил, что некоторые игроки не понимают человеческого языка, их надо душить. Также участвовал в потасовке после игры с «Торпедо». Точкой стала пламенная речь после нового поражения от «Волгаря» — Калешин высказался о системе футбола в России, которую нужно ломать.

Последовало увольнение – и теперь «Акрону» будет куда тяжелее показывать магию, какая была в начале сезона.

От Второй лиги в топ Первой за полгода – «Тюмень» очаровывает

Уральцы проделали большую работу – в Первую лигу они выбрались после 4 тяжёлых сезонов во Второй. И решили не откладывать следующий рывок – сразу ввязались в борьбу за выход в РПЛ .

Команда в стартовых 4 турах уступила только СКА -Хабаровску, но обыграла «Химки», «Енисей» и «Ленинградец». Тяжёлым было продолжение августа и начало осени – зато в октябре тюменцы поочерёдно разобрались с «Волгарём», «Черноморцем», «Нефтехимиком», «Соколом» и «Кубанью». Вопросы вызвало только недавнее поражение от «Ленинградца» — команда идёт на 14-м месте.

Как итог – «Тюмень» в напряжённой борьбе за лидерство. В активе команды, как и у тульского «Арсенала» и «Акрона», 35 очков. Лидеры оторвались только на 1-2 балла.

«Химки» готовы к возвращению, «Торпедо» откатился на 8-е место

Годом ранее из недавно вылетевших в Премьер-Лигу вернулся только «Рубин» — «Арсенал» остался на прежнем уровне, «Уфа» и вовсе отправилась во Вторую лигу. Теперь за путёвки в элиту борются «Химки». Подмосковный коллектив всё так же тренирует Андрей Талалаев. Под его руководством клуб потерпел лишь 4 поражения в 20 матчах. Все – на стартовом отрезке. Химчане обыграли махачкалинское «Динамо», «Акрон» и «Арсенал». Но амбиции только предстоит подтверждать – отрыв минимален.

Экс-тренер «Краснодара» поднимает «Арсенал»

Многие тренеры перекочевали из Премьер-Лиги в Первую. Вместе с «Торпедо» на понижение в классе пошёл Пеп Клотет (отправился в отставку позже), Андрей Талалаев продолжает возглавлять «Химки». Вадим Гаранин взял паузу после «Сочи» — но теперь вернулся к работе в «Черноморце».

А в тульский «Арсенал» после Олега Кононова пришёл Александр Сторожук. Специалист вышел из системы «Краснодара» и возглавлял основную команду, когда началась история с приостановкой контрактов легионерами.

За новым опытом специалист решил отправиться в лигу классом ниже. Зато здесь получается при меньшем давлении выстроить цельный коллектив. С начала сентября туляки вообще не терпят поражений в чемпионате, на 4 матча растянулась победная серия перед паузой. Ещё лучше для коллектива, что начинать весенний отрезок предстоит с аутсайдерами – первыми соперниками станут «Черноморец», «Кубань», «Волгарь» и «Ленинградец». А уже после разминки будут принципиальные противостояния с «Тюменью» и «Химками».

«Сокол» – самое резкое падение 20 туров

Саратовцы вполне могли бы считаться открытием чемпионата наравне с «Тюменью», говори мы об этом в середине сентября. К тому моменту «Сокол» после поражения от «Родины» разобрался с «Шинником», СКА -Хабаровском, «Торпедо», поделил очки с «Кубанью» и обыграл «Химки», а после 0:1 от «Ленинградца» одержал победу над «Волгарём». Шёл на 2-м месте, между прочим.

Проблемы начались далее. Начиная с 9-го тура, коллектив Дениса Бояринцева не одержал ни одной победы и суммарно набрал 4 очка. Теперь идёт на 16-й строчке, а наставник остался без работы.