«Байеру» нет равных, лучшие – в плей-офф, предстоит яркая развязка группы С. Итоги 5-го тура Лиги Европы

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сегодня, 10:28

Не все проходят дистанцию налегке.

«Байер» — лучший в ЛЕ

Это в Лиге чемпионов фавориты подтверждают свой статус доминированием в групповой стадии. И «Реал», и «Сити», и «Бавария», и остальные гарантировали себе плей-офф сильно заранее, идут без поражений.

В Лиге Европы топов меньше – и это более вязкий турнир. Из всех безошибочно почти всю дистанцию группы прошёл только Хаби Алонсо со своим «Байером». «Фармацевты» подходили к 5-му туру с четырьмя победами. До этого обыграли «Мольде», дважды – «Карабах». Да и в остальных турнирах шли с такой же статистикой – поражает, что за 20 матчей во всех турнирах подопечные Алонсо лишь раз потеряли очки. Сыграли вничью с «Баварией» на стартовом отрезке Бундеслиги.

Теперь во второй раз забрали 3 очка со шведским «Хэкеном». Ассистентский дубль юного Йосипа Станишича и голы Бонифаца с Шиком принесли немцам уверенные 2:0 в Гётеборге.

Для немецкого гранда уже давно решён вопрос с плей-офф второго по силе еврокубка. Причём, они даже гарантировали себе лидерство в своей группе – могут пропустить стыковой раунд и начать сразу с 1/8 финала. До заключительного тура с «Мольде» будут ещё игры чемпионата с дортмундской «Боруссией» и «Штутгартом», кубковая игра против «Падерборна». Возможно, с норвежцами стоит сэкономить силы.

Топам тяжело

Из тех, кто должен был бы встать в один ряд с «Байером», что-то хотя бы сопоставимое показывают только «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Ренн». У всех есть по одному поражению при четырёх победах. Мерсисайдцы заигрывали с интригой в группе Е, проиграв «Тулузе». «Молотобойцы» неудачно ездили в гости к «Олимпиакосу» — выезд пришёлся между провальными матчами с «Астон Виллой» (1:4) и «Эвертоном» (0:1). Французы же по делу уступили «Вильярреалу» в Испании – всё-таки они не стопроцентные фавориты группы, есть примерно равный соперник.

Похожая ситуация – в минувшем туре. Подопечные Дэвида Мойеса испытали серьёзные проблемы в Сербии против клуба «Бачка-Топола». Вплоть до последних минут на табло держались нули, обе команды нанесли в створ по 3 удара. 3 очка забрать удалось лишь благодаря голу Соучека – он вывел «молотобойцев» вперёд на 89-й минуте.

Тяжёлым оказался выезд и для «Брайтона», которому изначально прогнозировали лёгкую прогулку в квартете B. «Чайки» пытаются нагнать «Марсель», для этого в Греции требовалась победа над АЕКом. Но события развивались примерно так же, как и у «Вест Хэма» — разве что победный мяч случился раньше. На 55-й минуте Жоао Педро реализовал пенальти.

Для «Бетиса» и «Ромы» гостевые игры сложились вообще неудачно. Римляне хотя бы увезли из Женевы ничью – после гола Лукаку на 21-й минуте пропустили сами во втором тайме. А вот «Спарта» севильцам не оставила ни шанса. 1:0 – пражский коллектив приблизился к «Рейнджерс», сами шотландцы – к лидеру группы.

Самые статусные клубы – уже в плей-офф

Над «Ливерпулем», «Марселем», «Байером» и др. уже не довлеет результат – они отобрались в следующую стадию и ждут остальных.

Как и говорили – проще всех это далось банде Хаби Алонсо. Те вообще не совершают ошибок. «Красные» вместе с «Вест Хэмом» успели подарить очки «тёмным лошадкам» квартетов. Для Клоппа главное – что удалось гарантировать себе место в плей-офф:

Был хороший футбол, но эту игру следовало закончить еще до перерыва. Если ты ведешь и владеешь преимуществом, то убей интригу. Мы этого не сделали. При счете 2:0 и 3:0 мы внесли коррективы. Это фантастика – выиграть со счетом 4:0. В обороне, я должен сказать, мы были очень сильны. Мы были сплочены, и это очень важно. С «Юнионом» будет важная игра в последнем туре, поэтому мы поедем туда и будем играть, чтобы победить, но хорошо, что мы не обязаны побеждать. Это соревнование ненадолго заканчивается, но в январе начинается другое.

В этой же компании – «Рома», «Ренн», «Аталанта», «Спортинг», «Марсель», «Брайтон» и «Фрайбург». Плюс-минус именно те, кого видели в плей-офф изначально.

Интрига жива в трёх группах

В 5 из 8 групп разыграть успели обе путёвки. Напряжённой будет концовка в трёх квартетах. В группе H «Карабах» и «Мольде» набрали по 7 очков и борются за раунд плей-офф ЛЕ . При этом у азербайджанцев преимущество за счёт победы в домашнем матче первого круга. Так что норвежцам нужна сенсация – победа над «Байером» в гостях и поражение или ничья «Карабаха» с «Хэкеном».

В группе Е за яркую концовку отвечает погоня «Юниона» за «Тулузой». Оба раза команды уже сыграли между собой – две ничьи. Теперь выяснять отношения придётся заочно и по дополнительным показателям. Прежде всего бельгийскому коллективу нужна своя победа над «Ливерпулем» и поражение французов от ЛАСКа. Возможно, поможет тот факт, что мерсисайдцы уже решили турнирные задачи на групповой стадии. Дальше – разница мячей. -2 у «Тулузы», -4 у «Юниона». Необходимо сокращать хотя бы на 2.