«Наполи» ждал Тудора, а пришёл таинственный Маццарри. Вывел клуб в топ, теперь удерживает от провала

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сегодня, 19:00

Предстоит тяжёлая работа.

«Наполи» обживается с новым-старым главным тренером – отставка Руди Гарсии напрашивалась, а вот выбор его замены оказался несколько неожиданным. Анализируем логику назначения Маццарри, и думаем, как рокировка повлияет на неаполитанцев.

Нестандартный выбор «Наполи»

Изначально Вальтер Маццарри вообще не значился в списках неаполитанцев – а разговоры об уходе Гарсии ходили давно. В качестве замены рассматривали Антонио Конте. Сообщалось, что тратить большие деньги боссы были готовы только ради амбициозного итальянца.

Альтернативой называли Игора Тудора – хорватский менеджер принес «Марселю» бронзу, но те не оценили таких результатов. Вскоре именно Тудор стал фаворитом на место Руди Гарсии, про запас держали вариант с Фабио Каннаваро.

Уже непосредственно перед отставкой французского специалиста Тудору предложили контракт на 1 год, тот ждал окончательного решения от «Наполи» — параллельно появился инсайд, что на хорвата вышел тонущий в Лиге 1 «Лион». И именно в тот момент неаполитанцы начали переговоры с Вальтером.

Бывший наставник «Интера» и «Уотфорда» быстро стал фаворитом из-за более выгодных условий. Маццарри согласен на контракт сроком на полгода без возможности продления. Плюс опытный специалист в отличных отношениях с Де Лаурентисом – поэтому согласия достигли быстро.

Вспомнить былое

Отношения у функционера с тренером отличные из-за предыдущего опыта – ранее Вальтер уже возглавлял «Наполи» с 2009 по 2013 годы. Тогда неаполитанцы только вернулись в Серию А и не представляли серьёзной силы в чемпионате. Местом среди лучших в итальянской элите «Наполи» обязан именно Маццарри.

Маццарри принял команду в подвале турнирной таблицы и поднял на 6-ю строчку. Через год финишировали уже 3-ми. Примерно в этот период раскрылся талант Марека Гамшика, новый рывок клубу придало подписание Эдинсона Кавани – молодого уругвайца Вальтер отправил в космос. В его структуре форвард стал еще результативнее, в первом же сезоне за «Наполи» выдал 26 голов в 35 играх Серии А (до этого были 13 за 24 матча в «Палермо»).

Эдинсон идеально вписался благодаря своей работоспособности и атакующему потенциалу – сочетания этих двух качеств Маццарри требовал от всех в группе атаки. На пике неаполитанцы пробились в плей-офф из «группы смерти» с «Ман Сити», «Баварией» и «Вильярреалом». В 1/8 финала уступили ставшему победителем «Челси». И даже такой результат для тогдашнего «Наполи» был оглушительным успехом. Позднее неаполитанцы сенсационно выхватили Кубок Италии из рук становившегося гегемоном «Ювентуса».

Вальтер принёс Де Лаурентису первый трофей в «Наполи», поэтому, конечно, от совместной работы остались только тёплые воспоминания.

В пекле борьбы

Опыт и характер матёрого итальянца сейчас нужен неаполитанцам как никогда. С Руди Гарсией ожидаемо ничего не получилось, недавние успехи заставляют тосковать по Лучано Спаллетти. Это точно не то настроения для текущего этапа календаря. А он у «Наполи» запредельно напряжённый – пусть Маццарри и назначили в паузу на игры сборных.

Первым под руководством нового тренера стал матч против «Аталанты» — бергамаски шли в топ-5 и целились ещё выше. Коллективу Маццарри же предстояло отбиваться от прямого конкурента. Итог – трудовые 2:1.

Сразу следом – принципиальный поединок против мадридского «Реала». Итальянский гранд потерпел поражение.

Дальше не будет легче. В эти выходные предстоит домашний поединок с «Интером». «Нерадзурри» отстаивают лидерство в Серии А, хотя на 1-ю строчку уже пробовал посягнуть «Юве» (1:1). Ближайший поединок вполне может обострить борьбу за титул. К тому же сразу за «Интером» последует выезд к самой «старой синьоре». Одновременно это серьёзная проверка для Маццарри и шанс спутать лидерам карты, ворвавшись в топ-3.

Следующий по графику – матч против «Браги», который определит судьбу неаполитанцев в Лиге чемпионов. Португальцы идут на третьем месте – так что будет очная ставка в борьбе за вторую путёвку.

Таким образом, Вальтеру предстоит параллельно внедрять свои идеи, работать с психологией игроков и бороться за улучшение позиций сразу в двух топ-турнирах.

Подбор игроков подходит вертикальному футболу, но надо найти общий язык с центрхавами

Пока Маццарри пользуется уже наработанными сочетаниями – основной для 62-летнего специалиста всегда была формация с тремя центральными защитниками. Чтоб не загружать подопечных новыми требованиями, Вальтер пока не отходит от уже привычных «Наполи» «4-3-3».

Пока Осимхен восстанавливался от травмы, менеджер посмотрел на Распадори и Симеоне в старте. В центре поля оба раза с первых минут играли Ангисса, Зелиньски и Лоботка, без изменений оставалась и пара центрдэфов Натан-Ррахмани.

Футбол Маццарри – вертикальный, бандитский. Постоянная борьба за подбор, вертикальный футбол. На высоких скоростях отлично себя проявят Кварацхелия и Осимхен, работяги из группы атаки.

В то же время тяжело будет найти общий язык с центральной осью. Раньше Вальтер требовал от центра поля вертикализации игры, простоты в действиях. Не было постоянной смены ритма. Ангисса при отличных навыках борьбы может подойти, но что будет с тем же Зелиньским – большой вопрос.

Для «Наполи» это в любом случае авантюра с надеждой, что Маццарри вспомнит что-то определяющее для успеха команды.