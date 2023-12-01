В «Спартаке» высказались о возможном переносе матча с «Крыльями Советов»

Глава пресс-службы «Спартака» прокомментировал информацию о возможном переносе матча РПЛ против «Крыльев Советов».

9 декабря в Москве ожидается температура до минут 21 градуса. Согласно регламенту РПЛ , игра может быть перенесена при температуре ниже минус 15 градусов.

Как и все, следим за прогнозом погоды, учитываем его в тренировочном процессе. Что касается возможного переноса, то есть установленный порядок, прописанный в регламенте. Этим и будем руководствоваться. А пока все мысли — о матче в Грозном.