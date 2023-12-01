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В «Спартаке» высказались о возможном переносе матча с «Крыльями Советов»

сегодня, 18:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов09.12.2023 в 14:00 Не начался

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном переносе матча РПЛ против «Крыльев Советов».

9 декабря в Москве ожидается температура до минут 21 градуса. Согласно регламенту РПЛ, игра может быть перенесена при температуре ниже минус 15 градусов.

Как и все, следим за прогнозом погоды, учитываем его в тренировочном процессе. Что касается возможного переноса, то есть установленный порядок, прописанный в регламенте. Этим и будем руководствоваться. А пока все мысли — о матче в Грозном.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:50
в строгом соответствии с действующим законодательством
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:17
Ну госкорпорация в Газпроме присутствует только на 50%. Об этом уже и бабушки знают и только ты всё твердишь о полной госкорпорации. А по поводу крыши, Газпром просил отдать ему строительство стадиона, но городские чиновники не дали, а взяли это в свои руки, подрядив на строительство фирму Дерипаски. Если бы строил Газпром, то без проволочек построил бы гораздо быстрее. Но чиновники не захотели отдавать такой жирный пироги пилили его долго, пока не наелись. Так что и стадион, и крышу на нём, строил ГОРОД, на свой городской бюджет. И если захотят власти Самары, Нижнего, Воронежа да и Москвы тоже, то и они могут построить у себя крышу.
Хиромант
Хиромант ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 19:03
- А у нас всегда надеются на АВОСЬ! Авось зима придёт в январе, а не в декабре. Авось на Урале в декабре будет тепло, как в Сочи. и т.п. А выход-то простой: или делайте крыши на стадионах, или меняйте календарь. Всё! Куда уж проще ...
xvstdthfutb3
xvstdthfutb3
сегодня в 18:59
Теперь пусть играют, лето бездельничали, а благодарить надо чиновников
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 18:57
Крышу как в прямом, так и в переносном смысле у нас в РПЛ способен сделать только Газпром и только для одного клуба. Хотя Газпром и госкорпорация. А государство у нас одно и в Питере, и в Самаре, и в Нижнем, и в Воронеже.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 18:50
А когда календарь составляли, ждали + 21 ? Крышу не судьба сделать?
Гость
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