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ГлавнаяНовостиПротоколыКипр. Первый дивизион 2023/2024

Дубль Кокорина помог «Арису» разгромить АЕЛ

вчера, 22:37
АЕЛЛоготип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)0 : 4Логотип футбольный клуб Арис (Лимассол)АрисМатч завершен

АЕЛ крупно уступил «Арису» в 13-м туре чемпионата Кипра (0:4).

Александр Кокорин вывел гостей вперед на 39-й минуте. На 45-й хозяева остались в меньшинстве: красную карточку получил Эсекьель Хенти. На 45+4-й Самсон Маямбела удвоил преимущество команды. На 66-й Кокорин оформил дубль, а итоговый счет установил Велько Николич на 88-й.

После поединка АЕЛ идет на 10-м месте (13 очков), «Арис» лидирует (29 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:04
А чем чёрт не шутит...)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:33
Вывел в лидеры победным голом
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:26
Дубль Кокорина помог «Арису» разгромить АЕЛ .
Шурик Бутырский делает своё дело . И похоже что Арис и Кокорин нашли друг друга . Команда идёт к своему чемпионству и лидером команды является Александр Кокорин . А история с Фиорентиной , как говорится ушла в историю. Можно пожелать Арису вместе с Кокориным стать Чемпионом Кипра , а Александру стать лучшим голеодором .
shur
shur
вчера в 23:23
...забияка Шурочка проснулся...!!!
buakcw3k89gs
buakcw3k89gs
вчера в 23:07
Кокоша ведёт Арис к чемпионству
Гость
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