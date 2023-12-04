АЕЛ крупно уступил «Арису» в 13-м туре чемпионата Кипра (0:4).
Александр Кокорин вывел гостей вперед на 39-й минуте. На 45-й хозяева остались в меньшинстве: красную карточку получил Эсекьель Хенти. На 45+4-й Самсон Маямбела удвоил преимущество команды. На 66-й Кокорин оформил дубль, а итоговый счет установил Велько Николич на 88-й.
После поединка АЕЛ идет на 10-м месте (13 очков), «Арис» лидирует (29 баллов).
Шурик Бутырский делает своё дело . И похоже что Арис и Кокорин нашли друг друга . Команда идёт к своему чемпионству и лидером команды является Александр Кокорин . А история с Фиорентиной , как говорится ушла в историю. Можно пожелать Арису вместе с Кокориным стать Чемпионом Кипра , а Александру стать лучшим голеодором .
Шурик Бутырский делает своё дело . И похоже что Арис и Кокорин нашли друг друга . Команда идёт к своему чемпионству и лидером команды является Александр Кокорин . А история с Фиорентиной , как говорится ушла в историю. Можно пожелать Арису вместе с Кокориным стать Чемпионом Кипра , а Александру стать лучшим голеодором .