Дубль Кокорина помог «Арису» разгромить АЕЛ .

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вчера, 22:37

АЕЛ крупно уступил «Арису» в 13-м туре чемпионата Кипра (0:4).

Александр Кокорин вывел гостей вперед на 39-й минуте. На 45-й хозяева остались в меньшинстве: красную карточку получил Эсекьель Хенти. На 45+4-й Самсон Маямбела удвоил преимущество команды. На 66-й Кокорин оформил дубль, а итоговый счет установил Велько Николич на 88-й.