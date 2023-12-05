Лидерство «Краснодара» и «Байера». Итоги тура РПЛ и лучших лиг Европы

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сегодня, 01:03

В РПЛ «Краснодар» снова идет на 1-м месте (35 очков), «Зенит» занимает 2-ю строчку (33 балла), тройку призеров замыкает «Динамо» (31 пункт). В зоне стыковых матчей идут «Ахмат» и «Оренбург» (16 и 14 баллов соответственно), в зоне вылета расположились «Балтика» (13 очков) и «Сочи» (10 баллов).

В Англии лидирует «Арсенал» (33 балла), на втором месте идет «Ливерпуль» (31 пункт), «Манчестер Сити» расположился на 3-й позиции (30 очков), топ-4 замыкает Астон Вилла (29 баллов). Замыкают таблицу «Эвертон», «Бернли» (по 7 очков) и «Шеффилд Юнайтед» (5 пунктов).

В Ла Лиге «Реал» и «Жирона» имеют по 38 очков, но «сливочные» лидируют за счет дополнительных показателей. «Барселона» на 3-м месте (34 балла), топ-4 замыкает «Атлетико» (31 пункт). Замыкают таблицу «Сельта», «Гранада» и «Альмерия» (9, 7 и 4 балла соответственно).

В Италии на 1-м месте идет «Интер» (35 очков), «Ювентус» находится на 2-й строчке (33 балла), 3-ю позицию занимает «Милан» (29 пунктов), а «Рома» ворвалась в топ-4 (24 балла). Замыкают таблицу «Верона», «Кальяри» (по 10 очков) и «Салернитана» (8 пунктов).

В Германии лидирует «Байер» (35 очков), «Бавария» идет на втором месте (32 балла), но имеет матч в запасе, поскольку игру с «Унионом» перенесли. На 3-й строчке «Штутгарт» (30 баллов), а топ-4 замыкает «РБ Лейпциг» (26 пунктов). На дне таблицы на данный момент находятся «Дармштадт», «Майнц» и «Унион» (9, 8 и 7 очков соответственно).