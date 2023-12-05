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«Торино» победил «Аталанту», Миранчук отыграл почти весь матч

сегодня, 00:43
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Торино» переиграл «Аталанту» в 14-м туре Серии А (3:0).

Дуван Сапата открыл счет на 22-й минуте, на 56-й Антонио Санабрия реализовал пенальти. На 90+5-й Сапата оформил дубль.

Полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 90+1-й минуте.

После поединка «Торино» идет на 10-м месте (19 пунктов), «Аталанта» находится на 8-й строчке (20 баллов).

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:30, ред.
Болельщиков Торино с заслуженной Победой.
Аталанту сегодня как будто и не было на поле вместе с Миранчуком. А вот бывший лидер Аталанты Сапата оформил дубль в ворота своей бывшей команды .
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