«Торино» победил «Аталанту», Миранчук отыграл почти весь матч

«Торино» переиграл «Аталанту» в 14-м туре Серии А (3:0).
Дуван Сапата открыл счет на 22-й минуте, на 56-й Антонио Санабрия реализовал пенальти. На 90+5-й Сапата оформил дубль.
Полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 90+1-й минуте.
После поединка «Торино» идет на 10-м месте (19 пунктов), «Аталанта» находится на 8-й строчке (20 баллов).
Аталанту сегодня как будто и не было на поле вместе с Миранчуком. А вот бывший лидер Аталанты Сапата оформил дубль в ворота своей бывшей команды .
Аталанту сегодня как будто и не было на поле вместе с Миранчуком. А вот бывший лидер Аталанты Сапата оформил дубль в ворота своей бывшей команды .