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Молодой тренер-серб доминирует в РПЛ. Выиграл спор за звание лучшего у Осинькина и Деограсии

вчера, 17:37
Ивич

Получил награду лучшему тренеру месяца.

Лучшим тренером по итогам месяца в РПЛ снова становится Владимир Ивич. Сербский менеджер сколотил из «Краснодара» отличную команду – «быки» продолжают лидировать в чемпионате, и к этому относятся всё серьёзнее. К слову, у наставника в борьбе за приз были серьёзные конкуренты.

В пользу Ивича – рывок в лидеры и противодействие гегемону

«Горожане» ведь лидировали в турнирной таблице, начиная с первого же тура – только после матча с «Пари НН» опускались на вторую строчку. Но тогда это воспринималось, как нечто временное. Но южане отбирали очки у «Локо», затем обыгрывали «Спартак», добывали победы на классе над «Уралом» и «Рубином», переламывали ход дерби против «Ростова». Теперь к «Краснодару» относятся, как к серьёзному претенденту на чемпионство.

Прежде всего из-за значительных перемен в команде. До этого южанам при красивой аристократичной манере игры недоставало характера – в топ-противостояниях они легко могли потерять инициативу и в итоге отдать очки. Ивич добавил южанам брутальности. Теперь в составе достаточно игроков, способных в борьбу и умеющих вскрывать зоны на скорости. Из-за этого «горожане» стали проще – но именно прагматичности им не хватало, чтобы не просто вызывать симпатию, но и встать в один ряд с грандами типа ЦСКА, «Зенита» и др.

Да, крупных побед больше нет преобладают холодные 2:0. Но кто ещё смог за 11 туров зацементировать оборону на 5 пропущенных мячей? При этом по голам южане – в топ-5.

Вторая награда кряду – по делу

Потому что краснодарцы выдают цельный отрезок, начиная с самого старта сезона. Без спадов. Без осечек. Без необязательных потерь.

Южане проходят дистанцию настолько уверенно, что даже с единичными ошибками «Зенит» уже отстаёт от нового лидера на 7 очков. Это – уже сигнал о фундаментальном сдвиге. Работу Ивича высоко оценивают коллеги по цеху – тренер ЦСКА Олег Фоменко отмечает:

[Игра «Краснодара»] нравится, они очень хорошо играют. Появился баланс между обороной и атакой. Когда пришел Ивич, бросилось в глаза то, что они стали более дисциплинированно играть при обороне: девять человек за линией мяча. Почему этого не было раньше? Возможно, у Галицкого где-то взгляды меняются. Или Ивич более смелый, чем остальные.

Сейчас для южан крайне важно обжиться в новом для себя состоянии – не терять концентрацию и продолжить забирать очки. Самое интересное ждёт впереди – после матчей против «Балтики» и ЦСКА в октябре ноябрь откроется кубковым столкновением со «Спартаком». А после – игры с командами из текущей топ-3. С «Крыльями» дома и против «Зенита» — на выезде. Именно по последней и получится сделать промежуточные выводы о крепкости проекта Ивича.

«Крылья» Осинькина – лейтмотив битвы Давида против Голиафа

От того, что сейчас происходит с «Крыльями», нет ощущения фундаментальности – это скорее магия момента. В прошлом сезоне на самарцев свалилось аномальное невезение – моменты создавались, но в реализации была чудовищная пропасть. Сейчас – даже при огромном труде игроков – происходит что-то невообразимое. С самого старта сезона коллектив – не в оптимальном составе, постоянно кто-то долечивается, причём таких много. Но на деле «Крылья» отбирают очки у всех московских команд – «Спартак» даже обыгрывают, «Сочи», «Факелу», «Балтике» не оставляют и шанса.

Во многом это благодаря системности главного тренера. Игорь Осинькин привык работать в условиях ограничений, теперь кризис-менеджмент – его визитная карточка. А «Крылья» — команда момента. Никто не знает, когда магия закончится – в какой момент коллектив с на самом деле скромным подбором игроков рухнет за пределы первой пятёрки. Но об этом и не стоит думать – самарцы позволяют нам наслаждаться безумием момента. Как это было в прошлом сезоне с «Ростовом». До этого – с «Сочи». Ещё раньше – с «Локомотивом».

Возможно, такая философия взлёта убеждает не так сильно – поэтому награда досталась всё-таки Ивичу. Но голосование проходило среди трёх групп. Легенды РПЛ и болельщики выбрали серба. А вот в голосовании экспертов «Матч Премьер» развернулась настоящая бойня – и 6 голосов из 10 получил наставник «Крыльев».

У «Локомотива», «Пари НН» и «Оренбурга» тоже отличные показатели

Конкуренцию двум тренерам составляли Михаил Галактионов, Сергей Юран и Давид Деограсия. У них осень тоже началась отлично. Но всё же на порядок хуже, чем у двух представителей топ-3. «Краснодар» за 4 матча в сентябре лишь раз вообще потерял очки – сыграл вничью с «Ахматом» в гостях. У «Крыльев» матчей было 3 – ничья с ЦСКА и победы над «Факелом» с «Сочи».

Если брать «Локомотив», впечатления портят 0:2 от «Оренбурга» в Москве. Зато «железнодорожники» сотворили сенсацию в Санкт-Петербурге, обыграв «Зенит». У «красно-зеленых» остаются проблемы в содержании игры – но импульс от такого результата мог занести Галактионова на вершину. Да и сам коллектив сейчас вернулся в топ-5.

«Пари НН» занял место «Урала» — раньше именно «шмели» на пару с «Крыльями» шли в пятёрке. Всё благодаря победам над «Рубином» и «Оренбургом». Но лучшего тренера сентября от простого претендента отличают победы в более статусных поединках. «Краснодар», например, обыграл «Спартак». А нижегородцы в матчах с «Локомотивом» и «Динамо» очки теряли.

В этом плане «Оренбург» смотрится даже предпочтительнее. За сентябрьский отрезок вполне допустимо ставить Деограсию в один ряд с Осинькиным и Ивичем. Они, как и «Крылья» с «Пари НН», обладают скромным ресурсом. Но в отличие от нижегородцев, с топ-соперниками творили настоящие сенсации – с «Локо» победа 2:0, с «Зенитом» — 3:1.

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Все комментарии
Дед и ушко
Дед и ушко
сегодня в 13:01
Забавно. Сколько комментов, столько и попыток рассказать присутствующим, что доминирование Краснодара временно, вот поменяется что-то у команды имярек, чаще столичной, и всё, упал Краснодар на обычную свою третью-четвертую строчку. Всё может быть. Но есть данность. 7 очков от Зенита к 12 туру. Это очень много.
Capral
Capral ответ valt134 (раскрыть)
сегодня в 10:10
Ничего не имею против чемпионства Краснодара, просто, пока, не вижу чемпионской игры. Есть преимущество по очкам, но не по игре. Да и в самой игре Краснодара, достаточно ошибок...
valt134
valt134 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 05:10
Не совсем соглашусь. Ну почему бы Краснодару и не стать чемпионом? Ведь Краснодар лидирует в РПЛ. Понятно, что это не АПЛ, не ЛА Лига и не чемпионат Германии, где, возможно, Краснодар бы потерялся. Но учитывая , пусть даже и временные слабости , записных фаворитов можно на гребне волны и пусть даже фарта замахнуться на нечто большее, чем 3-е место. Еще свежа в памяти «Сказка» Лестера.
Over 9000
Over 9000
сегодня в 02:06
чемпионат что закончился? что за восхваления никчёмного физрука-автобусника
Capral
Capral ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 00:44
Уговорили!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:23
"Это другое",а не то мы до Тамерлана ,а то и до Александра Филипповича доберёмся!
Capral
Capral ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 00:03
А Наполеон Бонапарт, уже в 24 года стал бригадным генералом!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:27
Молодой тренер? В каком смысле-ему 46 лет!
Командующие фронтами в 1945 году были на пару лет старше его,а Черняховский погиб в 38 лет.
4ecTHbIu
4ecTHbIu
вчера в 20:04
Думаю, что не совсем корректно, мне кажется стоило отдать награду тренеру Оренбурга. Всё же он получил клуб в регрессе, но в прошлом месяце был явный перевес над Сочи, Зенитом и Локо, с НН только подкачали.
hux2h55guvgd
hux2h55guvgd
вчера в 20:00
Ивич красавчик!
Capral
Capral
вчера в 18:45, ред.
Краснодар- это карточный домик без стержня и основания. Отсутствие конкуренции в этом сезоне, отвратительная игра Зенита, непонятки в ЦСКА и присутствие бездаря в Спартаке- всё, это делает быков промежуточными чемпионами. Никакой надёжности в обороне Краснодара нет, есть определенное везение, как в играх в Грозном, Казани, и даже в игре со Спартаком дома. В одном только Грозном, Краснодар мог получить три штуки... Но, повезло. Тем, кто считают, что защита Краснодара достойна играть в сб.России, напомню, что, представляет из себя российская сборная...
Кого победил Краснодар? А победил он Ростов, который дышит через раз. Динамо, которое занимается перестройкой. Спартак, со всеми известными его проблемами. Рубин, который имел несколько реальных шансов забить, ну и тд. Я по-прежнему не верю в чемпионство Краснодара, и считаю эту команду временным лидером, играющую, исключительно благодаря техничной и острой атаке. Не вижу я большого превосходства Краснодара над соперниками, и думаю, правоту моих слов -подтвердит финиш сезона...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:05, ред.
Лучшая защита в РПЛ у Ивича! 9 человек за линией мяча.! Это говорит о прекрасной физике и выучке. То, что он прекрасно наладил игру в обороне, подтверждает значительный прогресс в игре Волкова , Кривцова, Черникова. Это все ребята уровня сборной нашей, хотя у Карпина свой ростовский взгляд на вещи.
А Ивич по праву лучший тренер РПЛ с большим отрывом.
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 17:55
Все равно Валера,верим!
Гость
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