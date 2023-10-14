Молодой тренер-серб доминирует в РПЛ. Выиграл спор за звание лучшего у Осинькина и Деограсии

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вчера, 17:37

Получил награду лучшему тренеру месяца.

Лучшим тренером по итогам месяца в РПЛ снова становится Владимир Ивич. Сербский менеджер сколотил из «Краснодара» отличную команду – «быки» продолжают лидировать в чемпионате, и к этому относятся всё серьёзнее. К слову, у наставника в борьбе за приз были серьёзные конкуренты.

В пользу Ивича – рывок в лидеры и противодействие гегемону

«Горожане» ведь лидировали в турнирной таблице, начиная с первого же тура – только после матча с «Пари НН» опускались на вторую строчку. Но тогда это воспринималось, как нечто временное. Но южане отбирали очки у «Локо», затем обыгрывали «Спартак», добывали победы на классе над «Уралом» и «Рубином», переламывали ход дерби против «Ростова». Теперь к «Краснодару» относятся, как к серьёзному претенденту на чемпионство.

Прежде всего из-за значительных перемен в команде. До этого южанам при красивой аристократичной манере игры недоставало характера – в топ-противостояниях они легко могли потерять инициативу и в итоге отдать очки. Ивич добавил южанам брутальности. Теперь в составе достаточно игроков, способных в борьбу и умеющих вскрывать зоны на скорости. Из-за этого «горожане» стали проще – но именно прагматичности им не хватало, чтобы не просто вызывать симпатию, но и встать в один ряд с грандами типа ЦСКА , «Зенита» и др.

Да, крупных побед больше нет преобладают холодные 2:0. Но кто ещё смог за 11 туров зацементировать оборону на 5 пропущенных мячей? При этом по голам южане – в топ-5.

Вторая награда кряду – по делу

Потому что краснодарцы выдают цельный отрезок, начиная с самого старта сезона. Без спадов. Без осечек. Без необязательных потерь.

Южане проходят дистанцию настолько уверенно, что даже с единичными ошибками «Зенит» уже отстаёт от нового лидера на 7 очков. Это – уже сигнал о фундаментальном сдвиге. Работу Ивича высоко оценивают коллеги по цеху – тренер ЦСКА Олег Фоменко отмечает:

[Игра «Краснодара»] нравится, они очень хорошо играют. Появился баланс между обороной и атакой. Когда пришел Ивич, бросилось в глаза то, что они стали более дисциплинированно играть при обороне: девять человек за линией мяча. Почему этого не было раньше? Возможно, у Галицкого где-то взгляды меняются. Или Ивич более смелый, чем остальные.

Сейчас для южан крайне важно обжиться в новом для себя состоянии – не терять концентрацию и продолжить забирать очки. Самое интересное ждёт впереди – после матчей против «Балтики» и ЦСКА в октябре ноябрь откроется кубковым столкновением со «Спартаком». А после – игры с командами из текущей топ-3. С «Крыльями» дома и против «Зенита» — на выезде. Именно по последней и получится сделать промежуточные выводы о крепкости проекта Ивича.

«Крылья» Осинькина – лейтмотив битвы Давида против Голиафа

От того, что сейчас происходит с «Крыльями», нет ощущения фундаментальности – это скорее магия момента. В прошлом сезоне на самарцев свалилось аномальное невезение – моменты создавались, но в реализации была чудовищная пропасть. Сейчас – даже при огромном труде игроков – происходит что-то невообразимое. С самого старта сезона коллектив – не в оптимальном составе, постоянно кто-то долечивается, причём таких много. Но на деле «Крылья» отбирают очки у всех московских команд – «Спартак» даже обыгрывают, «Сочи», «Факелу», «Балтике» не оставляют и шанса.

Во многом это благодаря системности главного тренера. Игорь Осинькин привык работать в условиях ограничений, теперь кризис-менеджмент – его визитная карточка. А «Крылья» — команда момента. Никто не знает, когда магия закончится – в какой момент коллектив с на самом деле скромным подбором игроков рухнет за пределы первой пятёрки. Но об этом и не стоит думать – самарцы позволяют нам наслаждаться безумием момента. Как это было в прошлом сезоне с «Ростовом». До этого – с «Сочи». Ещё раньше – с «Локомотивом».

Возможно, такая философия взлёта убеждает не так сильно – поэтому награда досталась всё-таки Ивичу. Но голосование проходило среди трёх групп. Легенды РПЛ и болельщики выбрали серба. А вот в голосовании экспертов «Матч Премьер» развернулась настоящая бойня – и 6 голосов из 10 получил наставник «Крыльев».

У «Локомотива», «Пари НН» и «Оренбурга» тоже отличные показатели

Конкуренцию двум тренерам составляли Михаил Галактионов, Сергей Юран и Давид Деограсия. У них осень тоже началась отлично. Но всё же на порядок хуже, чем у двух представителей топ-3. «Краснодар» за 4 матча в сентябре лишь раз вообще потерял очки – сыграл вничью с «Ахматом» в гостях. У «Крыльев» матчей было 3 – ничья с ЦСКА и победы над «Факелом» с «Сочи».

Если брать «Локомотив», впечатления портят 0:2 от «Оренбурга» в Москве. Зато «железнодорожники» сотворили сенсацию в Санкт-Петербурге, обыграв «Зенит». У «красно-зеленых» остаются проблемы в содержании игры – но импульс от такого результата мог занести Галактионова на вершину. Да и сам коллектив сейчас вернулся в топ-5.

«Пари НН» занял место «Урала» — раньше именно «шмели» на пару с «Крыльями» шли в пятёрке. Всё благодаря победам над «Рубином» и «Оренбургом». Но лучшего тренера сентября от простого претендента отличают победы в более статусных поединках. «Краснодар», например, обыграл «Спартак». А нижегородцы в матчах с «Локомотивом» и «Динамо» очки теряли.

В этом плане «Оренбург» смотрится даже предпочтительнее. За сентябрьский отрезок вполне допустимо ставить Деограсию в один ряд с Осинькиным и Ивичем. Они, как и «Крылья» с «Пари НН», обладают скромным ресурсом. Но в отличие от нижегородцев, с топ-соперниками творили настоящие сенсации – с «Локо» победа 2:0, с «Зенитом» — 3:1.