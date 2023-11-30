Глава аналитического отдела ЦСКА Евгений Шевелёв выступил перед президентом РФ Владимиром Путиным на Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2023.
Он рассказал о технологиях для аналитики футбольных матчей, которые помогут выявлять скрытый потенциал одарённых игроков с раннего возраста. Помощник президента Максим Орешкин, который является болельщиком ЦСКА, предложил внедрять их в региональные школы для помощи в работе тренерам и селекционерам.
Это же тоже своего рода ноу-хау - потратить 7 миллиардов рублей на доработку только что построенного сверхдорогого "Фишта" к ЧМ, а через четыре года получить огород, который одобрил бы Бацька для нового колхоза.
Такие инновации тоже надо отмечать.
Это же тоже своего рода ноу-хау - потратить 7 миллиардов рублей на доработку только что построенного сверхдорогого "Фишта" к ЧМ, а через четыре года получить огород, который одобрил бы Бацька для нового колхоза.
Такие инновации тоже надо отмечать.