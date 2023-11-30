Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТехнологии в футболеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Глава аналитического отдела ЦСКА выступил перед Путиным

сегодня, 12:44

Глава аналитического отдела ЦСКА Евгений Шевелёв выступил перед президентом РФ Владимиром Путиным на Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2023.

Он рассказал о технологиях для аналитики футбольных матчей, которые помогут выявлять скрытый потенциал одарённых игроков с раннего возраста. Помощник президента Максим Орешкин, который является болельщиком ЦСКА, предложил внедрять их в региональные школы для помощи в работе тренерам и селекционерам.

Глава аналитического отдела ЦСКА выступил перед Путиным

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиНа этой неделе рассмотрят вопрос расширения полномочий ВАР
27 ноября
Молодой тренер-серб доминирует в РПЛ. Выиграл спор за звание лучшего у Осинькина и Деограсии
14 октябряМаксим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии28
ЦСКА показал матч РПЛ глазами клубного врача
12 октября Видео
Президент РПЛ Алаев высказался на тему офсайдных линий
09 октября
В РФС обсуждают план интеграции офсайдных линий
26 августа
«Манчестер Сити» презентовал приезд в Токио с помощью смешанной реальности
21 июля Видео
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 14:40
Эдуард Григорьевич, дорогой ! Есть же группа людей на этом сайте, для которых само слово ЦСКА и не важно в каком контексте вызывает такую реакцию. Смысл текста им не важен, главное пройтись. Мы то армейцы выше этого, верно?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Последний пост аналитика (раскрыть)
сегодня в 14:09
А причём тут Орешкин и Шевелёв ? Они не принимали участия в строительстве стадиона в Сочи, и к полю в Воронеже они какое отношение имеют ?
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика
сегодня в 13:53
А про картофельные поля "Факела" или, ещё лучше, "Сочи", на которое было потрачено столько денег перед ЧМ, что на них новый стадион можно было построить, а сейчас весь "суперсовременный дренаж и подогрев поля" куда-то исчез через четыре года, он не рассказал?

Это же тоже своего рода ноу-хау - потратить 7 миллиардов рублей на доработку только что построенного сверхдорогого "Фишта" к ЧМ, а через четыре года получить огород, который одобрил бы Бацька для нового колхоза.

Такие инновации тоже надо отмечать.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:37
предстал перед царем
112910415
112910415
сегодня в 13:05
прогресс идёт семимильными шагами
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:58
А что мог сказать Орешкин или любой другой человек его ранга и на его месте?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:47
Вот Путину только этого ещё и не хватало...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 