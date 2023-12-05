Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Бывший врач ЦСКА рассказал, при каких условиях опасно играть в футбол

сегодня, 15:48

Бывший врач столичных «Локомотива» и ЦСКА Александр Резепов высказался на тему температуры, при которой опасно играть в футбол.

Во-первых, сам футбол предполагает игру без снега. Во-вторых, есть опасность обморожения, опасность заболеть, риск повышения температуры, обострения хронических инфекций и травм. При низких температурах приходится интенсивнее дышать, двигаться. Кожа не защищена, нет полноценной и правильной одежды. Да, есть термобельё, но оно фактически не спасает. Риск инфекционно-воспалительных заболеваний после этого выше.

Также есть высокий риск травматизма. Надо смотреть на поле, температуру, снег, который придаст дополнительное скольжение и некачественное сцепление с полем.

При какой температуре уже нельзя играть? Температура температуре рознь. Может быть -15, солнечно и не ветрено, но когда -15 с сильным ветром и снегом, то это другая ситуация. Есть такое понятие как ощущение. Считаю, что до -10 — это ещё куда ни шло, но если ниже, то риск травматизма и заболеваний сильно повышается.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: legalbet.ru
Алаев отреагировал на эмоциональные срывы Галактионова и Карпина
Сегодня, 13:51
Аршавин был прав. «Зениту» важно заиграть в стильный футбол без бразильцев
Вчера, 13:01Вадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии9
Тикнизян знал, что за его игрой за сборную Армении наблюдают скауты
Вчера, 10:57
«Какой дебил, идиот принимал это решение?» Карпин — о матче против ЦСКА
03 декабря
Владимир Федотов: «Погода шепчет нам, что пора менять формат РПЛ»
03 декабря
Личка не назвал «Динамо» самым популярным клубом в России
01 декабря
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:09
С похмелья нельзя играть, а вот слегка пьяненьким... но может прокатить за допинг.
idres
idres
сегодня в 15:59
Короче можно было сказать.... зимой играть нельзя и точка!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 