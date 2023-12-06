Алвеса хотят посадить в тюрьму на 12 лет

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сегодня, 12:25

Адвокаты женщины, которая обвинила бывшего защитника «Барселоны» в сексуальном насилии, требуют 12 лет тюремного заключения для футболиста.

Запрос был подан через две недели после того, как прокуратура попросила назначить наказание в виде 9 лет тюрьмы. Прокуроры требуют, чтобы спортсмен заплатил предполагаемой жертве 150 тысяч евро в качестве компенсации за ущерб, а также запрета на какие-либо контакты с ней в течение 10 лет. Кроме того, они хотят, чтобы Алвес оставался под надзором на протяжении десяти лет после отбытия тюремного срока.

Игрок отрицает все обвинения в свой адрес, утверждая, что интимная связь была по обоюдному согласию. Просьбы об освобождении под залог были отклонены.

Суд ранее заявлял, что имеется достаточно доказательств для начала разбирательства, которое, как ожидается, будет проходить в начале 2024 года.