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Тен Хаг: «В раздевалке нет никакого беспорядка, у нас всё хорошо»

сегодня, 17:17

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг отрицает слухи о негативной атмосфере в команде.

Журналисты сначала должны были прийти к нам, а не писать статьи за нашей спиной – это неправильно. У нас замечательные отношения: они приходят к нам заранее, а потом мы все обсуждаем.

Публикации в медиа о футболистах не отражают реальный порядок вещей. В раздевалке нет никакого беспорядка. В любой команде всегда будут игроки, которые не играют или выходят на поле реже. Соответственно, они менее довольны. Иногда это необходимо, а им нужно ждать своего шанса. Но нет, у нас всё в порядке.

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амурец
амурец
сегодня в 18:19
Вот помню как МЮ руководил сэр Алекс, и что сейчас делает с великим клубом голандское убожество
112910415
112910415
сегодня в 17:41
успели всё же прибраться-то !
Шишанутый
Шишанутый ответ Wolverhampton (раскрыть)
сегодня в 17:33
Не качественная значит уборка раз 7 Хага до сих пор не убрали. Уже даже Шефилд не выдержал и сменил тренера а руководство Мю все тянет.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 17:23
Тен Хаг: «В раздевалке нет никакого беспорядка, у нас всё хорошо уборка проводится раз в час.
Гость
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