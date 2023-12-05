Тен Хаг: «В раздевалке нет никакого беспорядка, у нас всё хорошо»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» отрицает слухи о негативной атмосфере в команде.

Журналисты сначала должны были прийти к нам, а не писать статьи за нашей спиной – это неправильно. У нас замечательные отношения: они приходят к нам заранее, а потом мы все обсуждаем.

Публикации в медиа о футболистах не отражают реальный порядок вещей. В раздевалке нет никакого беспорядка. В любой команде всегда будут игроки, которые не играют или выходят на поле реже. Соответственно, они менее довольны. Иногда это необходимо, а им нужно ждать своего шанса. Но нет, у нас всё в порядке.