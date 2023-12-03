Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» ожидает спад

Главный тренер «Манчестер Сити» обратился к болельщикам «горожан».

Мы много выиграли, и в будущем поймём, что это было исключением из правил. Ненормально выигрывать требл, пять чемпионств за шесть лет. Продолжайте получать удовольствие, но когда в этом сезоне или в следующем у нас наступит спад, вы должны быть рядом и поддерживать нас.