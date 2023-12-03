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Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» ожидает спад

сегодня, 15:03

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола обратился к болельщикам «горожан».

Мы много выиграли, и в будущем поймём, что это было исключением из правил. Ненормально выигрывать требл, пять чемпионств за шесть лет. Продолжайте получать удовольствие, но когда в этом сезоне или в следующем у нас наступит спад, вы должны быть рядом и поддерживать нас.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 18:19
Подготавливает почву. Это чувствуется с начала сезона, но слова Гвардиолы это признание проблемы на системном уровне.

В этом сезоне Сити не станет чемпионом.
112910415
112910415
сегодня в 17:13
почему бы и не сказать на всякий случай )
амурец
амурец
сегодня в 16:25
Это потому что хочет подписать нового месси? Где месси там всегда спад, ну если судьи не помогают
Karkaz
Karkaz
сегодня в 16:02
Пеп это не придумал, с Барселоной он это уже проходил
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:26
Соломка для тех у кого сегодня розовые очки и аватарка Сити
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 15:18, ред.
Ему видать какой то сон нехороший приснился...

"Пеп ! На другой..., на другой бочок перевернись..."
Гость
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