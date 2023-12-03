Куарежма сделал прогноз, кто сыграет в финале Евро-2024

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сегодня, 10:03

Бывший полузащитник сборной Португалии сделал прогноз на Евро-2024.

По словам экс-футболиста «Порту», в финале встретятся Португалия и Франция, а победу одержат португальцы. Сборной, которая удивит всех, станет Турция.

Лучшим молодым футболистом будет признан , а лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира — .