Куарежма сделал прогноз, кто сыграет в финале Евро-2024

Бывший полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма сделал прогноз на Евро-2024.
По словам экс-футболиста «Порту», в финале встретятся Португалия и Франция, а победу одержат португальцы. Сборной, которая удивит всех, станет Турция.
Лучшим молодым футболистом будет признан Килиан Мбаппе, а лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира — Криштиану Роналду.
Лучший игрок Роналду? Ни разу он не становился лучшим игроком на турнирах сборных.
Финал Португалия - Франция? Для этого португальцам нужна такая же легкая сетка, как на Евро 2016.
Из Куарежмы так себе Ванга. Видимо у него на календаре 2016 год.
Лучший игрок Роналду? Ни разу он не становился лучшим игроком на турнирах сборных.
Финал Португалия - Франция? Для этого португальцам нужна такая же легкая сетка, как на Евро 2016.
Из Куарежмы так себе Ванга. Видимо у него на календаре 2016 год.