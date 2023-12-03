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Куарежма сделал прогноз, кто сыграет в финале Евро-2024

сегодня, 10:03

Бывший полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма сделал прогноз на Евро-2024.

По словам экс-футболиста «Порту», в финале встретятся Португалия и Франция, а победу одержат португальцы. Сборной, которая удивит всех, станет Турция.

Лучшим молодым футболистом будет признан Килиан Мбаппе, а лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира — Криштиану Роналду.

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Все комментарии
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
сегодня в 13:26
Куарежма решил повторить успех осьминога Пауля?
ucrk56xncaz7
ucrk56xncaz7
сегодня в 12:14
Это всего лишь личное мнение Рикарду Куарежмы, и оно может не совпадать с реальностью.
Подполковник
Подполковник
сегодня в 12:08
Главное, чтоб не было балласта португальского в команде, тогда шансы есть
Подполковник
Подполковник ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:07
В той сетке португалам вообще повезло с новым правилом и выходом с 3его места, весь плей-офф, кроме матча с Уэльсом, их мордой по полю возили... евро чистого фарта
Elliada
Elliada
сегодня в 11:03
Лучший молодой игрок Мбаппе? Ему 25 лет. Молодой это до 21 года.

Лучший игрок Роналду? Ни разу он не становился лучшим игроком на турнирах сборных.

Финал Португалия - Франция? Для этого португальцам нужна такая же легкая сетка, как на Евро 2016.

Из Куарежмы так себе Ванга. Видимо у него на календаре 2016 год.
mubvugzq6kzz
mubvugzq6kzz
сегодня в 10:47
Насчёт финала согласен, вполне вероятный, хотя может Германия вмешаться в этот замес
YNWA
YNWA ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 10:24
Самый раз!
YNWA
YNWA
сегодня в 10:23
Англия : Испания
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:06
Не рановато ли делать прогнозы!
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