Президент Бразильской футбольной конфедерации отстранён от должности

7 декабря государственный суд в Рио-де-Жанейро аннулировал решение собрания организации, состоявшегося в 2022 году, на котором Эдналдо Родригес был избран руководителем Бразильской футбольной конфедерации (CBF) до 2026 года, и назначил временным главой президента Высшего спортивного суда Жозе Пердиза. Пердиз будет отвечать за организацию новых выборов в течение 30 дней.
Решение было принято в ответ на запрос бывших вице-президентов CBF, которые лишились своих постов в соответствии с соглашением, подписанным в 2022 году Бразильской футбольной конфедерацией с прокуратурой по поводу избирательного процесса. Суд Рио-де-Жанейро постановил, что соглашение о проведении выборов, подписанное между прокуратурой и CBF, было незаконным. Вмешательство суда в управление Бразильской футбольной конфедерации может привести к санкциям со стороны ФИФА.