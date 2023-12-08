Президент Бразильской футбольной конфедерации отстранён от должности

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сегодня, 11:20

7 декабря государственный суд в Рио-де-Жанейро аннулировал решение собрания организации, состоявшегося в 2022 году, на котором Эдналдо Родригес был избран руководителем Бразильской футбольной конфедерации ( CBF ) до 2026 года, и назначил временным главой президента Высшего спортивного суда Жозе Пердиза. Пердиз будет отвечать за организацию новых выборов в течение 30 дней.