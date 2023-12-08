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Президент Бразильской футбольной конфедерации отстранён от должности

сегодня, 11:20

7 декабря государственный суд в Рио-де-Жанейро аннулировал решение собрания организации, состоявшегося в 2022 году, на котором Эдналдо Родригес был избран руководителем Бразильской футбольной конфедерации (CBF) до 2026 года, и назначил временным главой президента Высшего спортивного суда Жозе Пердиза. Пердиз будет отвечать за организацию новых выборов в течение 30 дней.

Решение было принято в ответ на запрос бывших вице-президентов CBF, которые лишились своих постов в соответствии с соглашением, подписанным в 2022 году Бразильской футбольной конфедерацией с прокуратурой по поводу избирательного процесса. Суд Рио-де-Жанейро постановил, что соглашение о проведении выборов, подписанное между прокуратурой и CBF, было незаконным. Вмешательство суда в управление Бразильской футбольной конфедерации может привести к санкциям со стороны ФИФА.

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Перевод с reuters.com
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сегодня в 13:04
Решение государственного суда в Рио-де-Жанейро об отстранении президента Бразильской футбольной конфедерации может показаться негативным событием, однако оно ставит под вопрос законность прошлых выборов и может привести к новым, более прозрачным и справедливым выборам в будущем. Это также может способствовать улучшению избирательного процесса в Бразильской футбольной конфедерации и повышению доверия к нему со стороны болельщиков и спортивных экспертов.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:24
Неужели сборную Бразилии отстранят от соревнований? Это же не сборная России.
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