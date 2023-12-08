Партнёры по команде оттащили Кулусевски от арбитра

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сегодня, 11:22

«Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму» в матче АПЛ (1:2).

По окончании поединка произошел скандальный эпизод. рассердился, когда главный арбитр встречи Майкл Сейлсбери показал ему желтую карточку, хотя ранее разбил шведу губу во время борьбы за мяч. Бразилец при этом предупреждения не получил. Одноклубники Кулусевски Ришарлисон и Дестини Удоджи оттащили его от рефери во избежание развития конфликта.