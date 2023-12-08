Партнёры по команде оттащили Кулусевски от арбитра

«Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму» в матче АПЛ (1:2).
По окончании поединка произошел скандальный эпизод. Деян Кулусевски рассердился, когда главный арбитр встречи Майкл Сейлсбери показал ему желтую карточку, хотя Лукас Пакета ранее разбил шведу губу во время борьбы за мяч. Бразилец при этом предупреждения не получил. Одноклубники Кулусевски Ришарлисон и Дестини Удоджи оттащили его от рефери во избежание развития конфликта.
Так что швед горячился может и зря...
Так что швед горячился может и зря...