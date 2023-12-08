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Партнёры по команде оттащили Кулусевски от арбитра

сегодня, 11:22
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

«Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму» в матче АПЛ (1:2).

По окончании поединка произошел скандальный эпизод. Деян Кулусевски рассердился, когда главный арбитр встречи Майкл Сейлсбери показал ему желтую карточку, хотя Лукас Пакета ранее разбил шведу губу во время борьбы за мяч. Бразилец при этом предупреждения не получил. Одноклубники Кулусевски Ришарлисон и Дестини Удоджи оттащили его от рефери во избежание развития конфликта.

Партнёры по команде оттащили Кулусевски от арбитра

Партнёры по команде оттащили Кулусевски от арбитра

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:11
В общем данный арбитр не любитель раздавать жёлтые карточки - в среднем за игру по 3, (последние 100 матчей)
Так что швед горячился может и зря...
Гость
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