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Абаскаль: «Приношу извинения российскому футболу за то, что случилось»

сегодня, 13:26
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о своём удалении в матче с «Ахматом».

Наставник команды получил красную карточку за толчок хавбека грозненской команды Бернарда Бериши, который в первом тайме после гола Гамида Агаларова побежал праздновать забитый мяч к скамейке «красно-белых» и прыгнул двумя ногами рядом с испанским специалистом.

Прежде всего хотел бы эту ситуацию проанализировать, рассказать о ней. Потому что у меня не было этой возможности после матча, так как я был удалён. Да, в тот момент моя реакция была реакцией человека, наверное. Я отреагировал, потому что в тот момент был агрессивный жест в мою сторону. Думаю, что любой нормальный человек отреагировал бы неким способом, чтобы защитить себя. Это обычная реакция. Но я прекрасно понимаю, что являюсь главным тренером футбольного клуба «Спартак Москва» и должен быть, конечно, выше этого. И не позволять себе таких моментов. Тем не менее приношу извинения российскому футболу за то, что случилось. Потому что, конечно, этого нельзя допускать. И в целом эта ситуация не красит футбол.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 14:41
Я же не утверждаю- это только мои предположения...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 14:35, ред.
Сапралу,- бесполезно,лучшее для Евсеева тогда было бы доставление в полицейский участок.Прямо с арены.
Capral
Capral
сегодня в 14:29, ред.
Нет, дело не в воспитанности, а в характере. Испанец- мягкий, но экспансивный человек, видимо не привыкший к подобным действиям. Евсеев- мужик, с его, всем известным твердым характером.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 14:26, ред.
Сапралу коммент- думаешь Евсеев такой не воспитанный? Я не думаю.Он знал бы,что он тренер,во первых,что он старше и что он в гостях.
Capral
Capral
сегодня в 14:21
Адам, я считаю, что Бериша не имел права так себя вести- это некрасивый поступок. Я вообще, против подобных вещей. К тому же, я уже написал- виноваты оба, значит, оба должны извиниться. Я никого из них не оправдываю. Евсеев и Рахимов? Рахимов, возможно и стерпел бы, поскольку он работал в Грозном. Насчет Евсеева- не уверен, зная его характер... Никого не призываю драться, просто, вести себя- надо культурно, в любом случае.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:21
Ему не за что извиняться. Провокатор первым пусть просит извинения за поступок.
альсато
альсато
сегодня в 14:19
Чет часто стали Спартаковцы извиняться)))))
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 14:13, ред.
Коммент Capralu - Виктор,как ты пишешь,Рахимов,Евсеев? Что было бы?Как ты себе это представляешь? Игрок не коснулся тренера вообще и тут Евсеев и Рахимов в Грозном на Ахмат-Арене избивают игрока Ахмата,мдаа.🤣ты пошутил или серьезно?
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 14:10, ред.
Маэстро, еще до включения этого ролика- уже смеялся, и это не впервые!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Да Здравствуют искусство, и те, кто имеет ТАЛАНТ- это Искусство нести в массы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Браво, Маэстро, Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 14:08
Я считаю, что он должен знать закон и не трогать игроков соперника. А незнание закона не освобождает от наказания. А извинения в такой ситуации - это типичные сопли.
Capral
Capral ответ Последний пост аналитика (раскрыть)
сегодня в 14:05
Здравствуйте, Павел!
Павел, я думаю, что если бы Бериша, подобным образом поступил с Рахимовым или Евсеевым, то последствия для него, могли бы быть гораздо более печальными... А так, темпераментный испанец, только выпустил пар в виде наскока на обидчика.
Futurista
Futurista
сегодня в 14:04, ред.
112910415
112910415
сегодня в 14:00
вот и правильно
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика
сегодня в 13:59
Хоть и "Спартак" и не люблю, но Абаскалю не за что извиняться. Любой среагирует, когда на него в стиле школьного хулигана замахнутся, это инстинктивное движение от испуга.

Конечно, за агрессивное поведение тренера полагается красная в любом случае, но извиняться в первую очередь должен Бериша, вернее, в первую очередь он должен был получить красную - вместе с Абаскалем, потом получить перспективу удаления матчей на пять и тогда уже извиниться.

А в итоге получаем очередной прецедент в известном городе, где можно кричать "судья позорная", а теперь, как мы знаем, можно и атаковать тренеров.
la-respect0
la-respect0
сегодня в 13:57
Истеричка )))
Варвар7
Варвар7 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:56
И тем не менее он извинился , что в этом случаи он просто обязан был сделать! А об истинных мотивах это извинения мы с Вами можем только догадываться и предполагать. Или Вы считаете , что Абаскаль должен был промолчать?
Capral
Capral
сегодня в 13:54
Молодец, Абаскаль- правильно поступил. Теперь, было бы неплохо и от Бериши получить извинения. В этом эпизоде виноваты оба: первый спровоцировал, второй не сдержался. И то, и другое- некрасиво. Если и Бериша принесет свои извинения- это будет по мужски, и правильно.
drug01
drug01
сегодня в 13:50
Молодец! Главное он понял что это плохо!
w1345ds
w1345ds
сегодня в 13:47
Не извинился, а сделал одолжение...

Ну и фрукт.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 13:46
Он просто сопли пустил в надежде смягчить наказание. У него порода такая, как у всех европейцев.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 13:45
Извинения российскому футболу надо приносить ни за то, что случилось, а за то, что ты появился в нашем футболе.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:43
Проанализировал - нашёл в себе силы извинится , и это правильно!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:43
Приносит извинения, но сначала оправдывается. Как-то неискренне
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