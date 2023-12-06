Абаскаль: «Приношу извинения российскому футболу за то, что случилось»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о своём удалении в матче с «Ахматом».
Наставник команды получил красную карточку за толчок хавбека грозненской команды Бернарда Бериши, который в первом тайме после гола Гамида Агаларова побежал праздновать забитый мяч к скамейке «красно-белых» и прыгнул двумя ногами рядом с испанским специалистом.
Прежде всего хотел бы эту ситуацию проанализировать, рассказать о ней. Потому что у меня не было этой возможности после матча, так как я был удалён. Да, в тот момент моя реакция была реакцией человека, наверное. Я отреагировал, потому что в тот момент был агрессивный жест в мою сторону. Думаю, что любой нормальный человек отреагировал бы неким способом, чтобы защитить себя. Это обычная реакция. Но я прекрасно понимаю, что являюсь главным тренером футбольного клуба «Спартак Москва» и должен быть, конечно, выше этого. И не позволять себе таких моментов. Тем не менее приношу извинения российскому футболу за то, что случилось. Потому что, конечно, этого нельзя допускать. И в целом эта ситуация не красит футбол.
Конечно, за агрессивное поведение тренера полагается красная в любом случае, но извиняться в первую очередь должен Бериша, вернее, в первую очередь он должен был получить красную - вместе с Абаскалем, потом получить перспективу удаления матчей на пять и тогда уже извиниться.
А в итоге получаем очередной прецедент в известном городе, где можно кричать "судья позорная", а теперь, как мы знаем, можно и атаковать тренеров.
Конечно, за агрессивное поведение тренера полагается красная в любом случае, но извиняться в первую очередь должен Бериша, вернее, в первую очередь он должен был получить красную - вместе с Абаскалем, потом получить перспективу удаления матчей на пять и тогда уже извиниться.
А в итоге получаем очередной прецедент в известном городе, где можно кричать "судья позорная", а теперь, как мы знаем, можно и атаковать тренеров.
Павел, я думаю, что если бы Бериша, подобным образом поступил с Рахимовым или Евсеевым, то последствия для него, могли бы быть гораздо более печальными... А так, темпераментный испанец, только выпустил пар в виде наскока на обидчика.
Павел, я думаю, что если бы Бериша, подобным образом поступил с Рахимовым или Евсеевым, то последствия для него, могли бы быть гораздо более печальными... А так, темпераментный испанец, только выпустил пар в виде наскока на обидчика.