«Пари НН» проведёт три зимних сбора в ОАЭ

Главный тренер «Пари НН» рассказал о планах команды на зимний перерыв.

Первой частью чемпионата, в целом, доволен. Разве что по концовке есть вопросы. Этот тур можно было бы провести и весной. Зима в России наступила. Давайте всё-таки уважать футболистов. На перерыв уходим на девятом месте. Конечно же, всегда хочется большего. Подготовимся к весенней части на сборах и будем стараться подняться в турнирной таблице ещё выше.

Хочу сказать большое спасибо губернатору Нижегородской области Глебу Сергеевичу Никитину, руководству клуба, нашим спонсорам. Благодаря этим людям зимой мы проведём три сбора в Объединённых Арабских Эмиратах. Потихоньку растём. Это радует.