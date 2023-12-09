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«Пари НН» проведёт три зимних сбора в ОАЭ

вчера, 23:52

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о планах команды на зимний перерыв.

Первой частью чемпионата, в целом, доволен. Разве что по концовке есть вопросы. Этот тур можно было бы провести и весной. Зима в России наступила. Давайте всё-таки уважать футболистов. На перерыв уходим на девятом месте. Конечно же, всегда хочется большего. Подготовимся к весенней части на сборах и будем стараться подняться в турнирной таблице ещё выше.

Хочу сказать большое спасибо губернатору Нижегородской области Глебу Сергеевичу Никитину, руководству клуба, нашим спонсорам. Благодаря этим людям зимой мы проведём три сбора в Объединённых Арабских Эмиратах. Потихоньку растём. Это радует.

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:02
Крышу постройте у стадиона 2018, чтобы в январе играть можно было, и яйца чтобы не стучали...
ABir
ABir
сегодня в 01:34
Никто в Сочи сборы проводить не хочет
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:22
Вот уже одни определились со сборами .
Самое главное чтобы без травм.
Гость
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