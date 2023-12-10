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Иван Сергеев не планирует смотреть футбол во время отпуска

вчера, 10:18

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев не хочет смотреть футбол во время отпуска.

Матч «Краснодар» — ЦСКА? Не буду смотреть футбол. Отпуск! Результат скажут. Планы на Новый год? Домой, к родителям, как обычно.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:03
Звездочёт. Лукавит.
Вот если бы Сергеев играл, то не все бы смотрели матч, в это поверить можно, а то, что он не будет смотреть Краснодар - ЦСКА очень сомнительно, поучился бы кое чему у коллег.
Capral
Capral
вчера в 13:23
Лукавит Сергеев, смотреть он будет- играют прямые конкуренты Зенита, который, сейчас- дышит через раз и хромает на обе ноги. Как по мне, то Сергеев- инородное тело в Зените. Не понимаю, зачем и для каких целей его брали. В Самаре, он играл в другой футбол, потому и польза от него была другая. Был бы Семак думающим тренером, мог бы найти ему место на поле, ну или хотя бы скопировать игру Осинькина, у которого Сергеев смотрелся по другому. Увы, Сергей Богданыч- самовлюбленный тренер, не любящий и не умеющий признавать собственные недочеты...
23xwp3jjya7s
23xwp3jjya7s
вчера в 13:18
Хочется пожелать ему приятного и интересного отдыха, наполненного яркими моментами и новыми впечатлениями!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:12
А зря...
Хоть посмотрел бы, как в него играют.
Сам-то он это делает так себе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:08
Надо было зенитовцам обозначить цель занять первое место по итогам осенней части турнира...иначе ни бабосов...и отпуск как у Промеса....

Тогда бы и играли по-другому и смотрели бы игры конкурентов....

А это высказывание Сергеева лишь доказывает что некоторым всё это по барабану...контракт течёт...монета капает...зимой свежих бразильцев подвезут...они вытянут...

Хоть бы видимость заинтересованности показывали....оборзели в край...
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:18
А заслужил ли Ванечка отпуск??? ... кстати мог бы и посмотреть матч и чему то научиться.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 11:01
Он вчера уже в отпуске был, играл бездарно.
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