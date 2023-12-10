Иван Сергеев не планирует смотреть футбол во время отпуска

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев не хочет смотреть футбол во время отпуска.
Матч «Краснодар» — ЦСКА? Не буду смотреть футбол. Отпуск! Результат скажут. Планы на Новый год? Домой, к родителям, как обычно.
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев не хочет смотреть футбол во время отпуска.
Матч «Краснодар» — ЦСКА? Не буду смотреть футбол. Отпуск! Результат скажут. Планы на Новый год? Домой, к родителям, как обычно.
Вот если бы Сергеев играл, то не все бы смотрели матч, в это поверить можно, а то, что он не будет смотреть Краснодар - ЦСКА очень сомнительно, поучился бы кое чему у коллег.
Вот если бы Сергеев играл, то не все бы смотрели матч, в это поверить можно, а то, что он не будет смотреть Краснодар - ЦСКА очень сомнительно, поучился бы кое чему у коллег.
Хоть посмотрел бы, как в него играют.
Сам-то он это делает так себе.
Хоть посмотрел бы, как в него играют.
Сам-то он это делает так себе.
Тогда бы и играли по-другому и смотрели бы игры конкурентов....
А это высказывание Сергеева лишь доказывает что некоторым всё это по барабану...контракт течёт...монета капает...зимой свежих бразильцев подвезут...они вытянут...
Хоть бы видимость заинтересованности показывали....оборзели в край...
Тогда бы и играли по-другому и смотрели бы игры конкурентов....
А это высказывание Сергеева лишь доказывает что некоторым всё это по барабану...контракт течёт...монета капает...зимой свежих бразильцев подвезут...они вытянут...
Хоть бы видимость заинтересованности показывали....оборзели в край...