Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Семак полагает, что Вендел может не вернуться из отпуска своевременно

вчера, 10:37

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий на тему отношения полузащитника Вендела к работе.

Вендел никак не может гарантировать своевременный приезд. Но он как артист получает удовольствие от того, что делает. На тренировках он действует с таким удовольствием. Уверен, в отпуске он первым делом будет играть в футбол. У него безмерная любовь к футболу.

Ранее сообщалось, что хавбек зимой обсудит возможность своего трансфера во «Фламенго».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Пари НН» проведёт три зимних сбора в ОАЭ
09 декабря
Промес проведёт отпуск в Москве
09 декабря
В «Зените» рассказали о «Кубке равноправия»
07 декабря
В ЦСКА анонсировали контрольный матч с «Партизаном»
05 декабря
Стало известно, где «Локомотив» проведёт зимние сборы
03 декабря
СлухиСтало известно, где «Зенит» проведёт зимние сборы
26 ноября
Сортировать
Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:58
Он почти такой же Рональдиньо апофигист ещё тот а что насчёт вернётся или нет то вчера после матча было видно как он прощался с игроками и они его тоже все потрёпывали по новой причёске
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:34
Хоть раз шлепни ремнем его по попе. Иначе он с любовью пошлет его, когда-нибудь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:00
В контракте прописать...опоздание...1 день - минус 100 тысяч евро....
Будут за три дня приезжать....
shlomo
shlomo
вчера в 11:20, ред.
Что значит не вернуться вовремя... а Хде хваления Зенитовская дисциплина???
cska1948
cska1948
вчера в 11:14
Вендел может не вернуться из отпуска своевременно, так как у него безмерная любовь к футболу. Что-то тут у Семак с логикой не всё в порядке.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:02
Если игрок любит получать штрафы, то наверняка опоздает.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 11:02
У Вендела денег завались (спасибо Газпрому), так, что он может себе это позволить.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 