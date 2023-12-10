Семак полагает, что Вендел может не вернуться из отпуска своевременно

Главный тренер «Зенита» дал комментарий на тему отношения полузащитника к работе.

Вендел никак не может гарантировать своевременный приезд. Но он как артист получает удовольствие от того, что делает. На тренировках он действует с таким удовольствием. Уверен, в отпуске он первым делом будет играть в футбол. У него безмерная любовь к футболу.