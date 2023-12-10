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«Челси» в гостях проиграл «Эвертону»

вчера, 18:59
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Эвертона» обыграл «Челси» (2:0) в матче 16-го тура АПЛ.

Первый гол в игре на 54-й минуте забил полузащитник «Эвертона» Абдулайе Дюкуре. В дополнительное ко второму тайму время нападающий Льюис Доббин удвоил преимущество хозяев поля.

«Эвертон» идёт на 17-м месте (13 очков), «Челси» занимает 12-е место (19 очков).

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Стадион «Гудисон Парк»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Эвертон»
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Все комментарии
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9z57efgg9x5f
вчера в 21:23
Дайч вместе с "Эвертоном" разобрали тебя на молекулы Поча. Вот пока на глазах будет эта "мы были лучше", ничего не изменится.
Посмотрите на Эвертон, их совершенно несправедливо наказали. Но клуб не сдался, а просто понял, что дело выживания клуба только от них самих и зависит. И вот итог.
Вообще не удивлен результату, самый слабый состав и самый слабый подбор игроков за последние 20 лет, с каждым матчем только хуже будет, если зимой не купят опытных игроков
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:12
Удачи ирискам
idres
idres
вчера в 20:29
Да уж... даже не сподобились на гол престижа.
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:27
Просто Эвертон нисколько не слабее.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ azkan (раскрыть)
вчера в 20:25
а кто в нынешнем составе будет ставить автобус? в 2013 Маур пришёл и выиграл чемпионат играя в автобус весь сезон, сейчас не с кем играть в автобус.
azkan
azkan ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 20:16
У Мавра тоже дисциплина огогог) Но своеобразная.
Только он должен быть в центре, а не игроки. А эти новокупленные все вроде молодые, но и через полу медные трубы прошли и знают что это такое.
Вот тут может крыться опасность. А так я тоже за Мавра, пусть угрюмо, но победа.
azkan
azkan ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 20:11
Да неет. Боли вроде не жмот. И денег откуда то находит.
Никто не поймет что происходит, действительно.
Временами такие отрезки выдают в игре, думаешь, что вот оно, наконец то.
А потом какую то хз что выдают. Но этих хз что стало много, вот это страшновато!
ABir
ABir
вчера в 19:58
А ведь еще совсем недавно Челси находился среди основных претендентов на первые места в чемпионате Англии, а теперь заурядный середняк турнирной таблицы.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 19:56
я уверен, что помочь Челси может тренер диспут, вот эта команда тинейджеров не могут такие либералы как Поттер,Почетино И Френк работать с этими молодыми миллионерами,я смотрб на игру,играют на отстань,приходят на работу и одна мысль когда работа -матч всё,а что на табло там,какой счёт им пофиг, они заслужили, что бы им назначили условного Феликса Магата, где слово ДИСЦИПЛИНА это слово главное, дисциплина во всём от установки тренера на матч до времени начала тренировки а если не слушаем, ну тогда тот же Магат умеет поставить на место. Хуже дела уже не будут, почему бы не попробовать. Попсовый Маур не потянет нынешний Челси, это не Челси в который он пришёл в 2004 и не Челси в который он пришёл в 2013.
DXTK
DXTK
вчера в 19:52
Это новая реальность Челси.......... уже 12-е в чемпионате, а совсем недавно кто-то видел их даже в зоне еврокубков после удачных игр против МС и Ттх. Вот скажите как можно за 2 года превратить недавнего победителя ЛЧ в футбольную посредственность в чемпионате.

PS Чем сегодня Челси отличается от своих нынешних соседей по турнирной таблице Кристал Пэласа Фулхэма или Бретфорда в чемпионате, тем что у них бабок больше или состав в 10 раз дороже.........
матос
матос
вчера в 19:47
Ириски молодцы , удачи и далее , старайтесь не вылететь.
azkan
azkan
вчера в 19:38, ред.
У меня смутные сомнения)
Почему они терпят поражение от середняков АПЛ и ниже? А с лидерами вроде играют и стараются.
Поназаключали с игроками длительные контракты, вот они и мотивацию потеряли.
Солдат спит, служба идет? А с солиднными клубами показывают себя?
Может в этом причина? Действительно играет только Галлахэр. Интенсивности не теряет. Остальные двоечники. Выпустили Брою как я хотел. И что? Он даже хуже Джексона сыграл.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ azkan (раскрыть)
вчера в 19:38
Мне интересно знать, что думают болельщики Челси? Со стороны выглядит как спокойствие слона. В МЮ хотят чтобы Глейзеры ушли, а вот Тен Хаг не физрук.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 19:35
Вот ещё одни.
Может снятие очков поможет Челси?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:31
Похоже Эвертону всемерно помогают не вылететь из АПЛ.
udgc9r4yt65f
udgc9r4yt65f
вчера в 19:25
Поздравляю с блестящей победой! Вы показали невероятную игру, проявили командный дух и мастерство. Эта победа заслуживает самых высоких похвал и гордости. Так держать, только вперед к новым вершинам!
azkan
azkan ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 19:19
)))) Точно в цель!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:10
Рому выгнали и превратились в середняка АПЛ.
ct74z4g8zy49
ct74z4g8zy49
вчера в 19:06
Уже все привыкли что Челси проиграл, и смирились фанаты в том числе.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:04
Этот вопрос уже можно отнести к вопросам на которые нет точного ответа:
Откуда берется сознание?
Что нас ждет после смерти?
Что происходит с Челси?
Существует ли Бог?
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 19:03
Ну и терпение у Боэли..
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 19:03
Эвертон приходит в себя. Молодцы!
azkan
azkan
вчера в 19:03
Единственный плюс в игре Челси, они принесли радость в Гудисон Парк! Впрочем как и в Олд Траффорд)))
А Эвертон как и МЮ следующую же игру проиграют)
Возвратились к временам Лэмпарда, считаем сколько очков нужно набрать, чтобы не вылететь из АПЛ))) Как все знакомо.
Почет тоже туда и с той же скоростью движется.
w49xsywrh2gg
w49xsywrh2gg
вчера в 19:01
Эвертон тоже не пальцем деланный
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:00
Что с Челси??
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