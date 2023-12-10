«Челси» в гостях проиграл «Эвертону»

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вчера, 18:59

«Эвертона» обыграл «Челси» (2:0) в матче 16-го тура АПЛ .

Первый гол в игре на 54-й минуте забил полузащитник «Эвертона» Абдулайе Дюкуре. В дополнительное ко второму тайму время нападающий Льюис Доббин удвоил преимущество хозяев поля.

«Эвертон» идёт на 17-м месте (13 очков), «Челси» занимает 12-е место (19 очков).