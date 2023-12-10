«Челси» в гостях проиграл «Эвертону»

«Эвертона» обыграл «Челси» (2:0) в матче 16-го тура АПЛ.
Первый гол в игре на 54-й минуте забил полузащитник «Эвертона» Абдулайе Дюкуре. В дополнительное ко второму тайму время нападающий Льюис Доббин удвоил преимущество хозяев поля.
«Эвертон» идёт на 17-м месте (13 очков), «Челси» занимает 12-е место (19 очков).
Почему они терпят поражение от середняков АПЛ и ниже? А с лидерами вроде играют и стараются.
Поназаключали с игроками длительные контракты, вот они и мотивацию потеряли.
Солдат спит, служба идет? А с солиднными клубами показывают себя?
Может в этом причина? Действительно играет только Галлахэр. Интенсивности не теряет. Остальные двоечники. Выпустили Брою как я хотел. И что? Он даже хуже Джексона сыграл.
Почему они терпят поражение от середняков АПЛ и ниже? А с лидерами вроде играют и стараются.
Поназаключали с игроками длительные контракты, вот они и мотивацию потеряли.
Солдат спит, служба идет? А с солиднными клубами показывают себя?
Может в этом причина? Действительно играет только Галлахэр. Интенсивности не теряет. Остальные двоечники. Выпустили Брою как я хотел. И что? Он даже хуже Джексона сыграл.
Только он должен быть в центре, а не игроки. А эти новокупленные все вроде молодые, но и через полу медные трубы прошли и знают что это такое.
Вот тут может крыться опасность. А так я тоже за Мавра, пусть угрюмо, но победа.
Только он должен быть в центре, а не игроки. А эти новокупленные все вроде молодые, но и через полу медные трубы прошли и знают что это такое.
Вот тут может крыться опасность. А так я тоже за Мавра, пусть угрюмо, но победа.