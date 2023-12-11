Хаверц — лучший игрок «Арсенала» по итогам ноября

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вчера, 19:32

Полузащитник признан лучшим футболистом «Арсенала» по итогам ноября.

В прошедшем месяце немец забил 2 гола в 6 матчах за «канониров» во всех турнирах.

Конкурентами Хаверца были Букайо Сака, Вильям Салиба и Леандро Троссард.