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Хаверц — лучший игрок «Арсенала» по итогам ноября

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FenixSL
FenixSL
вчера в 21:21
ну надо было оправдать хоть как то его трансфер
вот награду месяца получил
все
с нетерпением жду его продажи
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:16
Вроде оживать стал в Арсенале. Ну и в Челси так было, играл недели 3-4 и пропадал на 2-3 месяца.
Grizly88
Grizly88 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:16
Наверное следующие Зинченко и Мудрик
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:01
вот так новость)) Магуайр лучший в АПЛ, Хаверц в Арсенале)) Что дальше?
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