Хаверц — лучший игрок «Арсенала» по итогам ноября

Полузащитник Кай Хаверц признан лучшим футболистом «Арсенала» по итогам ноября.
В прошедшем месяце немец забил 2 гола в 6 матчах за «канониров» во всех турнирах.
Конкурентами Хаверца были Букайо Сака, Вильям Салиба и Леандро Троссард.
Полузащитник Кай Хаверц признан лучшим футболистом «Арсенала» по итогам ноября.
В прошедшем месяце немец забил 2 гола в 6 матчах за «канониров» во всех турнирах.
Конкурентами Хаверца были Букайо Сака, Вильям Салиба и Леандро Троссард.
вот награду месяца получил
все
с нетерпением жду его продажи
вот награду месяца получил
все
с нетерпением жду его продажи