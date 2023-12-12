Президент «Урала» высказался о будущем Помазуна

Президент «Урала» ответил на вопрос о будущем вратаря , права на которого принадлежат ЦСКА .

Нет ли опасений, что «Урал» может потерять основного вратаря? У нас пока никакого опасения нет. Илья ничего не говорит. Он принадлежит ЦСКА . Если агент найдет ему хорошее предложение, то можем потерять. А почему нет? Но пока мы такого не слышали. Тем более он игрок ЦСКА . Агенты много что говорят, а мало что делают. Я лично так понимаю.

Был ли разговор с Ильей, доиграет ли он до конца сезона? Конечно, был. Мы постоянно с Ильей разговариваем. У него приоритет — поехать за границу. Но мы же понимаем, в какое время и в каком мире мы живем. Думаю, что Илье будет проблематично уехать туда. Перед этим сезоном мы обращались в ЦСКА : «Может, продадите?». Они говорят: «Нет, продавать его не будем. Потому что надеемся на него. Игорь Акинфеев — сильный вратарь. Но время безжалостно, оно все равно идет. Рано или поздно Акинфеев будет заканчивать, а Илья — уже готовый голкипер».

У нас из вратарей есть Денис Щербицкий, Алексей Мамин, который себя проявил в двух кубковых матчах. Это вообще наш воспитанник. У нас есть на кого надеяться. Но я даже не думал о возможном уходе Помазуна. Илья у нас уже провел больше ста матчей, отыграл три с лишним сезона. Мы ему очень благодарны, что он пришел к нам в трудный момент. Стал первым вратарем и очень нам помог. Если у него будет хорошее предложение, то я только за. Мы пойдем ему навстречу в любых вопросах.