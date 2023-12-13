Гвардиола может возглавить топ-сборную после Евро

1702466907

вчера, 14:28

Эпоха тренера в «Манчестер Сити» подходит к концу. Представители Федерации футбола Англии контактировали с наставником «горожан» на тему того, чтобы он возглавил сборную «трёх львов» после чемпионата Европы 2024 года.

Сообщается, что если англичане не выиграют Евро, то Гарет Саутгейт будет отправлен в отставку, так как руководство Федерации футбола Англии недовольно тем, что, обладая одним из сильнейших составов в мире, они не выиграли ни одного трофея.