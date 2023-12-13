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Гвардиола может возглавить топ-сборную после Евро

вчера, 14:28

Эпоха тренера Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» подходит к концу. Представители Федерации футбола Англии контактировали с наставником «горожан» на тему того, чтобы он возглавил сборную «трёх львов» после чемпионата Европы 2024 года.

Сообщается, что если англичане не выиграют Евро, то Гарет Саутгейт будет отправлен в отставку, так как руководство Федерации футбола Англии недовольно тем, что, обладая одним из сильнейших составов в мире, они не выиграли ни одного трофея.

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Все комментарии
1580556558
1580556558
вчера в 19:12
Маловероятно, что Пепка уйдет из МС ближайшие 2-3 сезона, если этот не окажется провальным. А в теории было бы неплохо наблюдать за противостоянием Клоппа и Гвардиолы на уровне сборных
112910415
112910415
вчера в 17:16
клубный он тренер, и нет смысла переходить в другую категорию !
специфика иная, работа не постоянная ...
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:28
В том числе крупные турниры разыгрываются раз в 4 года. Трофеев Пеп много не соберёт, скорее всего для него главное количество трофеев в коллекции.
По игрокам все таки выбор будет, все таки вызвать Пеп может любого с паспортом.
Скорее всего не возглавит из-за того, что не выиграть много со сборной, а спрос будет не меньше.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 16:15
Давай сборную Нидерландов ;)
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 15:56
Надеюсь, что не бриташек возглавит
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 15:34
А как же чемпионат Италии и Франции. Да там нет клубов способных столько тратить. Но все же почему не замахнуться на титул с условным Миланом или Марселем. Ну или же пойдет в Бразилию вместо Анчи
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:19
Видно плохи дела товарища в МС...
Вчера за требл лепетал как условие продолжения его трудовой деятельности в клубе, сегодня волынка исполнила прелюдию к креслу сборной Англии...
Но здесь, с огромнейшей долей вероятности, можно предположить, что Хосеп никакую сборную не возглавит!
Почему?
Он привык работать только в клубах у которых со своим приходом, он отжимает деньги на покупку готовых топ игроков со всего света, а сборная это... "лепи из того что есть"!
shlomo
shlomo
вчера в 15:15
Интересно что поэтому поводу сам Хосеп думает...
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 15:11
А они возьмут и выиграют.Никогда не верил,что сборная Англии может выиграть серьезный трофей Но сейчас они созрели для этого.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:04
Не уверен, что с приходом Гвардиолы сборная Англии сможет хоть что-то выиграть в Европе и тем более в мировом форуме .
DXTK
DXTK
вчера в 14:42
Англичане вечные неудачники им и Гвардиола не поможет. Они могут спокойно и со своим тренером добиваться результатов, просто Саутгейту не повезло в финале Евро, как и всегда, закалдованная серия пенальти в решающий момент......
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:39
хорошее рационализаторское предложение
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:34
Саутгейта давно пора в отставку, с ним англичанам ниче не светит.
А вот на лысого у руля сборного было бы интересно посмотреть
Гость
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