В ближайшие дни руководство «Барселоны» обсудит будущее Хави

В четверг руководство «Барселоны» соберётся, чтобы обсудить будущее главного тренера каталонцев Хави. Одной из причин называется поражение в 16-м туре Ла Лиги от «Жироны». «Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице.
Несмотря на то что президент «Барселоны» Жоан Лапорта публично выражает поддержку Хави, сообщается, что существует список потенциальных замен испанцу. В него входят наставник дубля «Барселоны» Рафаэль Маркес (как краткосрочная замена), главный тренер «Жироны» Мичел Санчес, наставник «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль и главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта.
Ранее сообщалось, что у Хави один из худших процентов побед в истории каталонского клуба.