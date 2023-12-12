В ближайшие дни руководство «Барселоны» обсудит будущее Хави

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вчера, 11:03

В четверг руководство «Барселоны» соберётся, чтобы обсудить будущее главного тренера каталонцев . Одной из причин называется поражение в 16-м туре Ла Лиги от «Жироны». «Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице.

Несмотря на то что президент «Барселоны» Жоан Лапорта публично выражает поддержку Хави, сообщается, что существует список потенциальных замен испанцу. В него входят наставник дубля «Барселоны» Рафаэль Маркес (как краткосрочная замена), главный тренер «Жироны» Мичел Санчес, наставник «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль и главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта.

Ранее сообщалось, что у Хави один из худших процентов побед в истории каталонского клуба.