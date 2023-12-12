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В ближайшие дни руководство «Барселоны» обсудит будущее Хави

вчера, 11:03

В четверг руководство «Барселоны» соберётся, чтобы обсудить будущее главного тренера каталонцев Хави. Одной из причин называется поражение в 16-м туре Ла Лиги от «Жироны». «Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице.

Несмотря на то что президент «Барселоны» Жоан Лапорта публично выражает поддержку Хави, сообщается, что существует список потенциальных замен испанцу. В него входят наставник дубля «Барселоны» Рафаэль Маркес (как краткосрочная замена), главный тренер «Жироны» Мичел Санчес, наставник «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль и главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта.

Ранее сообщалось, что у Хави один из худших процентов побед в истории каталонского клуба.

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Все комментарии
Федя Голицын
Федя Голицын ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 20:06
Будет скоро и в Лиге чемпионов . Ждать недолго , с такой игрой .
Федя Голицын
Федя Голицын
вчера в 20:04, ред.
За посл. время очень много ошибочных приобретений Хави ,особенно в защите и Ромео с Ферраном , скоростные фланговые ребята нужны , ну и Кунте это же цирк ,как он играет , это копия Гомеса из Ливера , совершенно , не нужный игрок ,его обходят ,как столбик , и всё равно я считаю Хави никчёмным , надо брать из Жироны тренера пока не поздно . Ну и Пенья это явная ошибка , играл бы Марк Андре не проиграли , правда он и раньше тащил Барсу . Нужен надёжный 2 ой номер ....
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 16:30
С такой игрой неудача это вопрос времени
kazakoff
kazakoff
вчера в 12:08
Сейчас никто Хави трогать не будет, если бы в ЛЧ была неудача, то Рафа Маркес уже временил
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:03
"Барселоне" кровь из носу нужны быстрые фланговые нападающие, которые бы разрывали защитные порядки соперников, как разрывают свои жертвы акулы, и тогда всё будет в порядке.
112910415
112910415
вчера в 11:42
и кто из кандидатов гарантированно выправит ситуацию ?
shlomo
shlomo
вчера в 11:38
Кандидатуры на замену Хави совсем не ах.... есть сомнения, что при них будет ситуация лучше.
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:18
Хави слишком рано возглавил топ клуб не имея особого опыта тренером. Хотя Зидан был в похожей ситуации и оказался успешнее. Пусть пробует с командами из второй половины таблицы.
Futurista
Futurista
вчера в 11:15
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:09
Поражение от Жироны стало звонкой пощечиной, которая заставило задуматься об истинном уровне тренера.
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