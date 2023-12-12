Тен Хаг, Почеттино, Тухель и Пиоли. Известные тренеры, которых планируют уволить

Наставник «Баварии» тоже в группе риска.
Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»)
Поскольку затягивается продажа части акций английского клуба британскому миллиардеру Рэтклиффу, то Глейзеры не принимают решение о будущем тен Хага. Возможно, голландцу дадут поработать после вылета из Лиги чемпионов. Во вторник МЮ нужна домашняя победа над «Баварией». Вот только немецкого фаворита разозлило поражение в Бундеслиге с разгромным счетом. Тухель может отыграться на англичанах. Также победа «Копенгагена» или «Галатасарая» – любого из конкурентов в очном матче, означает вылет тен Хага из Лиги чемпионов, независимо от результата на «Олд Траффорд». Устроит только комбинация успеха с «Баварией» и ничьей в параллельном матче. Если добавить приключения этого года, вроде поражения 0:7 от «Ливерпуля», или неудачи в новом сезоне АПЛ, в котором МЮ будет непросто войти в топ-4, то поводов для отставки тренера накопилось немало. Даже без разговоров о настроениях в раздевалке команды. Тен Хаг давно играет с огнем. Если вылетит из ЛЧ, а «Бавария» размажет МЮ на «Олд Траффорд», то Эрик отправится домой в Нидерланды.
Маурисио Сарри («Лацио»)
В начале октября руководство «орлов» общалось с Тудором. Бывший защитник «Ювентуса» и специалист, работавший в Серии А с «Удинезе» и «Вероной», заслужил себе неплохую репутацию. В «Марселе» у хорвата не всё получилось, но для римлян молодой наставник является неплохой альтернативой Сарри. Индзаги пошел на повышение в «Интер», с которым возглавляет таблицу, а вот «орлы» после успешного прошлого сезона скатились на неподобающее девятое место, идут наравне с «Монцой» и соседствуют с «Торино». У «Лацио» одна победа в пяти последних турах. Сарри может потопить отказ Де Лаурентиса – владельца «Наполи», от Тудора, с которым чемпионы Италии вели переговоры. «Орлы» начинают уставать от своенравного бывшего банкира. Выход в плей-офф Лиги чемпионов не гарантирует Маурисио продолжение работы. Тем более, этот наставник умеет ссориться с руководством своих клубов.
Томас Тухель («Бавария»)
Ещё один пример, когда характер может перекрыть тренерский класс, который у Томаса имеется. Тренер уже нажил себе в Мюнхене врагов, например, почетного серого кардинала «Баварии» Хенесса. Ули не любит Тухеля и считает ошибкой отставку Нагельсманна – это решение приняли Кан и Салихамиджич, которых самих убрали из клуба. Поскольку Томас пока не испортил для «Баварии» сезон, то остается на своем посту. Но как только станет понятно, что гранд рискует потерять не только победы в Суперкубке и Кубке – эти два трофея Тухель упустил, но также могут проиграть «Байеру» Хаби Алонсо в Бундеслиге, то в Мюнхене начнутся конфликты в раздевалке. Кейн не для того переезжал в Германию, чтобы остаться без трофеев. А поскольку Анчелотти задержится в «Реале», а Клопп в «Ливерпуле», то молодой тренер Хаби Алонсо может переехать в знакомый Мюнхен. Тогда Тухеля уволят, что с ним случалось многократно, невзирая на успехи или заслуги.
Стефано Пиоли («Милан»)
Ранее Сарри выиграл Лигу Европы, Тухель покорил Лигу чемпионов, а Пиоли был в полуфинале престижного турнира прошлой весной. Но опыт европейских успехов не гарантирует наставникам место у руля клубов с амбициями. В «Милане» непоследовательные руководители. Сначала сказали, что денег нет, уволив Мальдини, а потом нашли трансферный бюджет для нового директора. Теперь заговорили о замене Пиоли на тренера Ибрагимовича, хотя Златан вряд ли новый Гвардиола. Сегодня Златана назначили управлять делами «Милана». Но в будущем, если Пиоли поставит под угрозу место клуба в первой четверке, куда стремятся также «Наполи» и «Лацио», шведа могут выбрать временным тренером. Или найдут другого специалиста. Список привычно длинный, свободен не только Антонио Конте. «Милан» нестабилен, поэтому откатились на третью строчку, «Интер» и «Ювентус» уходят в отрыв, а «россонери» проиграли в Бергамо после ассиста Миранчука.
Маурисио Почеттино («Челси»)
Хотя был финалистом Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», в другом клубе из Лондона может получить отставку. Боэли понимает, что тренерская чехарда начнет вызывать вопросы к нему лично, особенно в связке с неудачными трансферами за безумные деньги. Именно поэтому букмекеры из Объединенного королевства не верят в немедленный уход Почеттино. Там ведь ещё вопрос компенсации строит остро. Но основания для расставания имеются, до зоны вылета «Челси» ближе, чем к первой четверке. А именно задачу возвращения в Лигу чемпионов ставили перед новым аргентинским наставником команды. Опасность в том, что за середняк не будут играть футболисты уровня Энцо Фернандеса, станет сложнее заманивать солидных исполнителей. Почеттино спасает только факт, что неудачи случались и до него. Рядом с плохой игрой – у «Челси» одна победа в пяти последних турах АПЛ, видны на горизонте лучики надежды. Не исключаем, что Почеттино пока не потерял раздевалку, а руководство клуба винит в семи поражениях в АПЛ футболистов. Форвард Джексон промахивался, вратарь Санчес ошибался, а Стерлинг и Тиаго Силва играли ниже возможностей. Но если споются Кайседо и Фернандес, если латерали начнут чаще вовремя пасовать на Мудрика, то «Челси» подтянется вверх и спасет для Почеттино новый отрезок карьеры.
Впрочем, во всех случаях хватает одного звонкого поражения, чтобы терпение боссов клубов лопнуло. Моуриньо рассказывал, как его папу, который тоже работал тренером, уволили после телефонного звонка накануне Рождества. Пришлось проводить главный семейный праздник христиан в унынии. Такова судьба наставника – всегда одной ногой за порогом клубного офиса, особенно на уровне АПЛ, Серии А и Бундеслиги.
3 игры выиграно в Ноябре у Лутона , Эвертона и Фулхэма. Из них только с Лутоном были сильнее на поле.
В декабре уже разгром от величайшего Борнмута еще и на Олд Траффорд. Абсолютно беззубое поражение от Ньюкасла , где команда смотрелась на уровне середняка Чемпионшипа. Еще и в ЛЧ умудрился из группы с Сараем и Копенгагеном не выйти. Но за то тренер месяца
3 игры выиграно в Ноябре у Лутона , Эвертона и Фулхэма. Из них только с Лутоном были сильнее на поле.
В декабре уже разгром от величайшего Борнмута еще и на Олд Траффорд. Абсолютно беззубое поражение от Ньюкасла , где команда смотрелась на уровне середняка Чемпионшипа. Еще и в ЛЧ умудрился из группы с Сараем и Копенгагеном не выйти. Но за то тренер месяца