Тен Хаг, Почеттино, Тухель и Пиоли. Известные тренеры, которых планируют уволить

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сегодня, 00:27

Наставник «Баварии» тоже в группе риска.

Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»)

Поскольку затягивается продажа части акций английского клуба британскому миллиардеру Рэтклиффу, то Глейзеры не принимают решение о будущем тен Хага. Возможно, голландцу дадут поработать после вылета из Лиги чемпионов. Во вторник МЮ нужна домашняя победа над «Баварией». Вот только немецкого фаворита разозлило поражение в Бундеслиге с разгромным счетом. Тухель может отыграться на англичанах. Также победа «Копенгагена» или «Галатасарая» – любого из конкурентов в очном матче, означает вылет тен Хага из Лиги чемпионов, независимо от результата на «Олд Траффорд». Устроит только комбинация успеха с «Баварией» и ничьей в параллельном матче. Если добавить приключения этого года, вроде поражения 0:7 от «Ливерпуля», или неудачи в новом сезоне АПЛ , в котором МЮ будет непросто войти в топ-4, то поводов для отставки тренера накопилось немало. Даже без разговоров о настроениях в раздевалке команды. Тен Хаг давно играет с огнем. Если вылетит из ЛЧ , а «Бавария» размажет МЮ на «Олд Траффорд», то Эрик отправится домой в Нидерланды.

Маурисио Сарри («Лацио»)

В начале октября руководство «орлов» общалось с Тудором. Бывший защитник «Ювентуса» и специалист, работавший в Серии А с «Удинезе» и «Вероной», заслужил себе неплохую репутацию. В «Марселе» у хорвата не всё получилось, но для римлян молодой наставник является неплохой альтернативой Сарри. Индзаги пошел на повышение в «Интер», с которым возглавляет таблицу, а вот «орлы» после успешного прошлого сезона скатились на неподобающее девятое место, идут наравне с «Монцой» и соседствуют с «Торино». У «Лацио» одна победа в пяти последних турах. Сарри может потопить отказ Де Лаурентиса – владельца «Наполи», от Тудора, с которым чемпионы Италии вели переговоры. «Орлы» начинают уставать от своенравного бывшего банкира. Выход в плей-офф Лиги чемпионов не гарантирует Маурисио продолжение работы. Тем более, этот наставник умеет ссориться с руководством своих клубов.

Томас Тухель («Бавария»)

Ещё один пример, когда характер может перекрыть тренерский класс, который у Томаса имеется. Тренер уже нажил себе в Мюнхене врагов, например, почетного серого кардинала «Баварии» Хенесса. Ули не любит Тухеля и считает ошибкой отставку Нагельсманна – это решение приняли Кан и Салихамиджич, которых самих убрали из клуба. Поскольку Томас пока не испортил для «Баварии» сезон, то остается на своем посту. Но как только станет понятно, что гранд рискует потерять не только победы в Суперкубке и Кубке – эти два трофея Тухель упустил, но также могут проиграть «Байеру» Хаби Алонсо в Бундеслиге, то в Мюнхене начнутся конфликты в раздевалке. Кейн не для того переезжал в Германию, чтобы остаться без трофеев. А поскольку Анчелотти задержится в «Реале», а Клопп в «Ливерпуле», то молодой тренер Хаби Алонсо может переехать в знакомый Мюнхен. Тогда Тухеля уволят, что с ним случалось многократно, невзирая на успехи или заслуги.

Стефано Пиоли («Милан»)

Ранее Сарри выиграл Лигу Европы, Тухель покорил Лигу чемпионов, а Пиоли был в полуфинале престижного турнира прошлой весной. Но опыт европейских успехов не гарантирует наставникам место у руля клубов с амбициями. В «Милане» непоследовательные руководители. Сначала сказали, что денег нет, уволив Мальдини, а потом нашли трансферный бюджет для нового директора. Теперь заговорили о замене Пиоли на тренера Ибрагимовича, хотя Златан вряд ли новый Гвардиола. Сегодня Златана назначили управлять делами «Милана». Но в будущем, если Пиоли поставит под угрозу место клуба в первой четверке, куда стремятся также «Наполи» и «Лацио», шведа могут выбрать временным тренером. Или найдут другого специалиста. Список привычно длинный, свободен не только Антонио Конте. «Милан» нестабилен, поэтому откатились на третью строчку, «Интер» и «Ювентус» уходят в отрыв, а «россонери» проиграли в Бергамо после ассиста Миранчука.

Маурисио Почеттино («Челси»)

Хотя был финалистом Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», в другом клубе из Лондона может получить отставку. Боэли понимает, что тренерская чехарда начнет вызывать вопросы к нему лично, особенно в связке с неудачными трансферами за безумные деньги. Именно поэтому букмекеры из Объединенного королевства не верят в немедленный уход Почеттино. Там ведь ещё вопрос компенсации строит остро. Но основания для расставания имеются, до зоны вылета «Челси» ближе, чем к первой четверке. А именно задачу возвращения в Лигу чемпионов ставили перед новым аргентинским наставником команды. Опасность в том, что за середняк не будут играть футболисты уровня Энцо Фернандеса, станет сложнее заманивать солидных исполнителей. Почеттино спасает только факт, что неудачи случались и до него. Рядом с плохой игрой – у «Челси» одна победа в пяти последних турах АПЛ , видны на горизонте лучики надежды. Не исключаем, что Почеттино пока не потерял раздевалку, а руководство клуба винит в семи поражениях в АПЛ футболистов. Форвард Джексон промахивался, вратарь Санчес ошибался, а Стерлинг и Тиаго Силва играли ниже возможностей. Но если споются Кайседо и Фернандес, если латерали начнут чаще вовремя пасовать на Мудрика, то «Челси» подтянется вверх и спасет для Почеттино новый отрезок карьеры.