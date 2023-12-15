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«Зенит» получил запрос от «Интернасьонала» по переходу Ренана

вчера, 22:23

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о переговорах клуба с «Интернасьоналом» по вопросу перехода защитника Роберта Ренана в бразильскую команду.

Переговоры с «Интернасьоналом» по переходу Ренана? Поступил запрос, оснований для переговоров нет.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Интернасьонал» может арендовать футболиста на полгода.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:07
Не для того его Семак выращивал...обучал азам мастерства....чтоб он транжирил свой талант в Южном полушарии...
Не знаю кто будет посредником...Интернационале,Коринтианс,Палмейрас...но бабосов надо запросить чтоб всем хватило...и посредникам и Зениту....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:36
Какие деловые).
Гость
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