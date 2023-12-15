«Зенит» получил запрос от «Интернасьонала» по переходу Ренана

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о переговорах клуба с «Интернасьоналом» по вопросу перехода защитника Роберта Ренана в бразильскую команду.
Переговоры с «Интернасьоналом» по переходу Ренана? Поступил запрос, оснований для переговоров нет.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Интернасьонал» может арендовать футболиста на полгода.
Не знаю кто будет посредником...Интернационале,Коринтианс,Палмейрас...но бабосов надо запросить чтоб всем хватило...и посредникам и Зениту....
Не знаю кто будет посредником...Интернационале,Коринтианс,Палмейрас...но бабосов надо запросить чтоб всем хватило...и посредникам и Зениту....