«Зенит» получил запрос от «Интернасьонала» по переходу Ренана

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вчера, 22:23

Председатель правления «Зенита» отреагировал на слухи о переговорах клуба с «Интернасьоналом» по вопросу перехода защитника в бразильскую команду.

Переговоры с «Интернасьоналом» по переходу Ренана? Поступил запрос, оснований для переговоров нет.