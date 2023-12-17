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Инфантино ответил на критику проведения ЧМ в Саудовской Аравии

вчера, 13:32

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на критику проведения чемпионата мира 2034 года в Саудовской Аравии.

Для меня как для президента ФИФА Северная Корея – то же самое, что и Южная, а США – то же самое, что Китай.

Место проведения должно соответствовать всем нашим критериям, включая права человека. Процесс не заканчивается на подаче заявки – с этого он только начинается. Это двойные стандарты Запада: все главы западных государств налаживают отношения с этой страной и заключают с ней сделки на миллиарды долларов.

Я рассматриваю жалобы и предлагаю помощь. Люди ищут решения вместе по итогам обсуждений. Когда я стал президентом ФИФА, в Саудовской Аравии не было женского футбола. А сейчас есть женский чемпионат и национальная сборная.

Напомним, Саудовская Аравия – единственная страна, подавшая заявку на проведение турнира в 2034 году.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:52
верим
верим, как себе
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 13:54
При чём тут не интересно, это по-другому делается.

Выдвигаются космические требования по вложению денег для проведения ЧМ, и остаются одни нефтяные страны.

Как для Катара, так и для СА ЧМ очень выгоден, т.к. это возможность перераспределения "официально государственных" средств частным способом между членами королевских семей. Поэтому там и проходят они, больше незачем они им не нужны.

Если перевести на русский, это своего рода "отмывание денег", потому что шейхам нужно в свои карманы из казны их переводить.
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:51
В целом всё равно где пройдет ЧМ. А почему саудиты были единственными? Остальным видимо не интересно у себя принимать?? ну если нет так нет, получайте. А когда получили, нашлись недовольные. Типичный детский сад.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:51
"Место проведения должно соответствовать всем нашим критериям, включая права человека."

Видимо, в понятие "прав человека" у Инфантино входит шариат, бесправие женщин (в суде СА показания одного мужчины равны показанию двух женщин по ценности, мужчина может разводится когда хочет или завести несколько жён, а жена развестись только с согласия мужа и т.п.), я уж не говорю про абсолютно бесправных живущих в бараках рабочих мигрантах, составляющий почти 50% населения СА, иначе сложно понять логику этого типа. То есть он имеет в виду права мужского правящего класса в СА))
adekvat
adekvat
вчера в 13:50
Про двойные стандарты заговорил, США тоже самое что и Китай, хрен там Китай против Российского спорта ничего ни имеет в отличии от пиндосов. Футбол развивать надо и чемпионаты в разных странах надо проводить.
баск
баск
вчера в 13:49
Какая связь между налаживанием отношений между странами Запада и летней жарой в СА на уровне 40°С?

Или этот алчный клоун с лицом конченого дегенерата снова собирается проводить мундиаль зимой?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:34
Мне вот лично похрену где будут проводиться чемпионаты мира.
Гость
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