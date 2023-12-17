Инфантино ответил на критику проведения ЧМ в Саудовской Аравии

Президент ФИФА ответил на критику проведения чемпионата мира 2034 года в Саудовской Аравии.

Для меня как для президента ФИФА Северная Корея – то же самое, что и Южная, а США – то же самое, что Китай.

Место проведения должно соответствовать всем нашим критериям, включая права человека. Процесс не заканчивается на подаче заявки – с этого он только начинается. Это двойные стандарты Запада: все главы западных государств налаживают отношения с этой страной и заключают с ней сделки на миллиарды долларов.