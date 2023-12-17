Инфантино ответил на критику проведения ЧМ в Саудовской Аравии

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на критику проведения чемпионата мира 2034 года в Саудовской Аравии.
Для меня как для президента ФИФА Северная Корея – то же самое, что и Южная, а США – то же самое, что Китай.
Место проведения должно соответствовать всем нашим критериям, включая права человека. Процесс не заканчивается на подаче заявки – с этого он только начинается. Это двойные стандарты Запада: все главы западных государств налаживают отношения с этой страной и заключают с ней сделки на миллиарды долларов.
Я рассматриваю жалобы и предлагаю помощь. Люди ищут решения вместе по итогам обсуждений. Когда я стал президентом ФИФА, в Саудовской Аравии не было женского футбола. А сейчас есть женский чемпионат и национальная сборная.
Напомним, Саудовская Аравия – единственная страна, подавшая заявку на проведение турнира в 2034 году.
Видимо, в понятие "прав человека" у Инфантино входит шариат, бесправие женщин (в суде СА показания одного мужчины равны показанию двух женщин по ценности, мужчина может разводится когда хочет или завести несколько жён, а жена развестись только с согласия мужа и т.п.), я уж не говорю про абсолютно бесправных живущих в бараках рабочих мигрантах, составляющий почти 50% населения СА, иначе сложно понять логику этого типа. То есть он имеет в виду права мужского правящего класса в СА))
Видимо, в понятие "прав человека" у Инфантино входит шариат, бесправие женщин (в суде СА показания одного мужчины равны показанию двух женщин по ценности, мужчина может разводится когда хочет или завести несколько жён, а жена развестись только с согласия мужа и т.п.), я уж не говорю про абсолютно бесправных живущих в бараках рабочих мигрантах, составляющий почти 50% населения СА, иначе сложно понять логику этого типа. То есть он имеет в виду права мужского правящего класса в СА))
Выдвигаются космические требования по вложению денег для проведения ЧМ, и остаются одни нефтяные страны.
Как для Катара, так и для СА ЧМ очень выгоден, т.к. это возможность перераспределения "официально государственных" средств частным способом между членами королевских семей. Поэтому там и проходят они, больше незачем они им не нужны.
Если перевести на русский, это своего рода "отмывание денег", потому что шейхам нужно в свои карманы из казны их переводить.
Выдвигаются космические требования по вложению денег для проведения ЧМ, и остаются одни нефтяные страны.
Как для Катара, так и для СА ЧМ очень выгоден, т.к. это возможность перераспределения "официально государственных" средств частным способом между членами королевских семей. Поэтому там и проходят они, больше незачем они им не нужны.
Если перевести на русский, это своего рода "отмывание денег", потому что шейхам нужно в свои карманы из казны их переводить.