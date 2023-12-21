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Бояринцев рассказал, когда вернётся к тренерской деятельности

вчера, 16:51

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев рассказал о своих планах относительно тренерской деятельности.

На данный момент никаких предложений у меня нет, сейчас нахожусь в отпуске и готовлюсь к праздникам. Не думаю, что в зимний подготовительный период поступят какие-то предложения, обычно это происходит во время весенней части чемпионата.

В тренерской работе высокая конкуренция, поэтому загадывать на будущее сложно. Надеюсь, что варианты у меня появятся и я вернусь к работе в следующем году.

Ранее стало известно, какие клубы заинтересованы в приглашении Бояринцева.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 17:57
Главное ,что бы у Дениса этот отпуск не затянулся очень на долго...
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