Бояринцев рассказал, когда вернётся к тренерской деятельности

Бывший футболист «Спартака» рассказал о своих планах относительно тренерской деятельности.

На данный момент никаких предложений у меня нет, сейчас нахожусь в отпуске и готовлюсь к праздникам. Не думаю, что в зимний подготовительный период поступят какие-то предложения, обычно это происходит во время весенней части чемпионата.

В тренерской работе высокая конкуренция, поэтому загадывать на будущее сложно. Надеюсь, что варианты у меня появятся и я вернусь к работе в следующем году.