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Хулиан Альварес забил самый быстрый гол в истории клубных чемпионатов мира

вчера, 22:17
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 0Логотип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)ФлуминенсеМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес забил гол на 40-й секунде финала клубного чемпионата мира против «Флуминенсе».

Таким образом, аргентинец стал автором самого быстрого гола в истории турнира. Ранее этот рекорд принадлежал Дарио Фельману, который в 1978 году в составе «Бока Хуниорс» забил на 2-й минуте в ворота «Боруссии» Менхенгладбах.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:05, ред.
Вообще Альварес это находка для Сити, игрок который не боится черновой работы, являясь при этом нападающим! Вообще, мое мнение таково, что ЗМ за прошлый сезон должен был получить именно он!

Да, фанаты Месси могут назвать меня больным, но это фанаты, а адекватные персональные болельщики Месси поймут меня. Альварес стал Чемпионом Мира, победителем ЛЧ, победителем АПЛ, и прбедителем Кубка Англии!!! Золотой Мяч это персональная награда, а кто добился большего в тот сезон чем Альварес???
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:01
С него все и началось
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:49
4:0.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:45
Да. Я играл в футбол, там до конца надо играть
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:43
Все еще надеешься?
Elliada
Elliada
вчера в 22:43
Забил как Месси на Клубном ЧМ. Альварес топ!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:39
Надеюсь, Флумененсы победят
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:19
Оказался в нужное время в нужном месте!)
Гость
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