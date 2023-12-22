Хулиан Альварес забил самый быстрый гол в истории клубных чемпионатов мира

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вчера, 22:17

Нападающий «Манчестер Сити» забил гол на 40-й секунде финала клубного чемпионата мира против «Флуминенсе».

Таким образом, аргентинец стал автором самого быстрого гола в истории турнира. Ранее этот рекорд принадлежал Дарио Фельману, который в 1978 году в составе «Бока Хуниорс» забил на 2-й минуте в ворота «Боруссии» Менхенгладбах.