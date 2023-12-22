Хулиан Альварес забил самый быстрый гол в истории клубных чемпионатов мира

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес забил гол на 40-й секунде финала клубного чемпионата мира против «Флуминенсе».
Таким образом, аргентинец стал автором самого быстрого гола в истории турнира. Ранее этот рекорд принадлежал Дарио Фельману, который в 1978 году в составе «Бока Хуниорс» забил на 2-й минуте в ворота «Боруссии» Менхенгладбах.
Да, фанаты Месси могут назвать меня больным, но это фанаты, а адекватные персональные болельщики Месси поймут меня. Альварес стал Чемпионом Мира, победителем ЛЧ, победителем АПЛ, и прбедителем Кубка Англии!!! Золотой Мяч это персональная награда, а кто добился большего в тот сезон чем Альварес???
Да, фанаты Месси могут назвать меня больным, но это фанаты, а адекватные персональные болельщики Месси поймут меня. Альварес стал Чемпионом Мира, победителем ЛЧ, победителем АПЛ, и прбедителем Кубка Англии!!! Золотой Мяч это персональная награда, а кто добился большего в тот сезон чем Альварес???