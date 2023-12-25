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Ивич: «Все знают, что стиль „Краснодара“ ― атакующий»

сегодня, 00:49

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о стиле игры своей команды.

Для нас очень важно, что мы стали выигрывать равные матчи. Команда, которая борется за титул, не может не иметь характера. Я уделяю много внимание характеру и балансу. Все знают, что стиль «Краснодара» ― атакующий. В команде много нападающих, вингеров, полузащитников и защитников, заточенных на атаку. Но нам нужно найти баланс. И думаю, что мы близки к этому.

Мы все хотим выигрывать 5:0, но это невозможно делать постоянно. Бывает, что счёта 1:0 тебе вполне достаточно. Но если ты пропускаешь два гола, значит тебе нужно забить три. Нам надо совместить классную игру и результат. Можно играть в прекрасный футбол, создать 10 моментов, владеть мячом 80% времени, но проиграть. Кто вспомнит после этого, что ты играл прекрасно? Никто. Футбол ― это результат.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 02:25, ред.
Знал, что Вы ответите. Вы правы, сейчас в ПЛ баланса нет ни у кого. Есть тренеры, способные создать команду играющую в сбалансированный футбол, но у них нет достаточного "материала". И Федотов, и Ганчаренко- способны создать такие команды, но у Федотова- обилие травм не позволяют это сделать, а у Ганчаренко- элементарно не хватает качественого состава.

Краснодару надо несколько поменять стратегию. То-есть ,прекратить безудержно лететь в атаку и стараться укрепить центр поля для взаимосвязи между защитой и атакой. Дело сложное, но решаемое. В атаке у быков полный порядок, в полузащите тоже. В защите, тоже, не сказать что всё безнадежно, надо только найти правильное построение между линиями, сбалансировать их, и решить, в какой футбол команда хочет играть. Иногда, у меня складывается мнение, что игра Ивича чисто стихийная, то-есть, всё, решается по ходу игры, а не на предматчевых раскладах и теоритических занятиях...
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:12
Баланс найти не просто. Ни у одной команды РПЛ нет баланса, если сравнивать с балансом у некоторых команд в АПЛ или Ла Лиги, например. Но и атака я бы не сказал, что прям супер. Сначала я списывал на автобусы от соперника невозможность Быков устроить голевую феерию, но проблема глубже, чем кажется. К Кордобе вопросов нет, он из ничего может протаранить и создать момент, но поставить точку в моменте зачастую некому. И на выбор, уйти в баланс и подтянуть опорную зону или все-таки поставить забивающую атакующую игру. Пусть у Краснодара будет всего 3 момента за матч, но я бы хотел видеть 100% реализацию моментов, а не 1% как сейчас. Утрирую, конечно же, но надеюсь, что суть передал
Capral
Capral
сегодня в 01:58
А ведь, фактически, всё то, о чем я говорю постоянно- сейчас озвучил Ивич. Он правильно говорит- надо найти баланс. Верно. Но баланса нет, и прежде всего между обороной и средней линией. Игра с Уралом- ярчайший тому пример!!! Когда я говорю, что упор тренера Краснодара делается исключительно на атаку, многие со мной не согласны. Однако, уже и сам Ивич это признает. А то, что Краснодар подписал опорника- еще одно свидетельство правильности моих слов. С первого дня, вижу, что команда играет в романтичный, комбинационный футбол, в футбол- ради футбола. Но, чтобы был результат- нужен баланс, гармония всех линий, а этого, как раз и нет. Острейшая атака, играющая сама по себе, потому что тылы и центр поля быков в дисбалансе. Долгое время, Ивич, всячески скрывал это, сейчас- вдруг разоткровенничался...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:31
Все знают, что у Краснодара стиль атакующий, но пока мало кому удается противопоставить ему свой стиль.
nemktdvt9n2y
nemktdvt9n2y
сегодня в 01:30
Истинному ценителю красоты и эстетики важно не только лишь цель, но и путь к нему! Он должен быть эстетически ярким, чтобы тот кто болеет за конкретную команду, понимал - что его команда не отходит от своих принципов и идёт в атаку, даже если это, в иной раз, в ущерб результату.
Гость
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