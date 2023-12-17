Луис Энрике — о позиции Мбаппе на поле: «У него полная свобода»

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о позиции нападающего Килиана Мбаппе на поле.
Мне не нужно никого убеждать. Килиан Мбаппе имеет ту же свободу, что и была, когда я пришёл. Он топовый игрок, который забил 50 голов и сделал 25 передач. Он не играет как «девятка», у него полная свобода.
Нет проблем! Реал/Ливерпуль организуют..., вот только с полной свободой на поле там придётся подзавязать.
Нет проблем! Реал/Ливерпуль организуют..., вот только с полной свободой на поле там придётся подзавязать.