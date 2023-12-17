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ГлавнаяНовостиСтратегия и тактикаФранция. Лига 1 2023/2024

Луис Энрике — о позиции Мбаппе на поле: «У него полная свобода»

вчера, 13:52

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о позиции нападающего Килиана Мбаппе на поле.

Мне не нужно никого убеждать. Килиан Мбаппе имеет ту же свободу, что и была, когда я пришёл. Он топовый игрок, который забил 50 голов и сделал 25 передач. Он не играет как «девятка», у него полная свобода.

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Все комментарии
balalay
balalay
вчера в 16:48
мбаппе один из топов мирового футбола, но он не делает ничего сверхъестественного как удары ибры карате или такие же пасы зидана, просто мбаппе лучше во всех обычных футбольных действиях
lotsman
lotsman
вчера в 15:27
Любой игрок мечтал бы получить полную свободу действий на поле.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 14:30, ред.
Хороших партнеров ?!
Нет проблем! Реал/Ливерпуль организуют..., вот только с полной свободой на поле там придётся подзавязать.
sova147
sova147
вчера в 14:20
Ему бы добавить хороших партнёров!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:09
Раньше так про Месси и дырявого португальца писали, а вот теперь про Мбаппе.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:56
Не нужно и ничего говорить, учитывая, что в основе ПСЖ, кроме Мбаппе, теперь не Ней или Месси со своими статусами, а хоумис черепашки, купленные по его просьбе, если бы ты не дал ему какой-то свободы, уже новую работу бы искал.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:55
Логично..., раз тренера нет.
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