Луис Энрике — о позиции Мбаппе на поле: «У него полная свобода»

Главный тренер ПСЖ высказался о позиции нападающего на поле.

Мне не нужно никого убеждать. Килиан Мбаппе имеет ту же свободу, что и была, когда я пришёл. Он топовый игрок, который забил 50 голов и сделал 25 передач. Он не играет как «девятка», у него полная свобода.