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Матиас Перес: «Мне нравится быть защитником»

вчера, 18:21

Футболист «Оренбурга» Матиас Перес дал комментарий о своей игре в нынешнем сезоне РПЛ.

Спасибо Богу за возможность работать над собой изо дня в день на тренировках и на матчах. На позиции центрального защитника не всегда забивается много голов, поэтому это особенно приятно. Мне нравится искать возможности для создания голов — буду стараться не только выполнять свои функции защитника, но и помогать команде всевозможными способами. Не хочу менять позицию. Мне нравится быть защитником и добавлять к этому забитые голы.

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pg4n85xs4tyu
вчера в 20:13
Матиас Перес выразил желание продолжать играть на своей нынешней позиции, объяснив это тем, что ему нравится как помогать команде в качестве защитника, так и создавать шансы на забитые мячи. Таким образом, он демонстрирует свою приверженность выбранной позиции и стремление внести максимальный вклад в успех своей команды.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:42
Хорошая любимая работа за хорошие деньги... что ещё нужно...
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