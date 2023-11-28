Матиас Перес: «Мне нравится быть защитником»

Футболист «Оренбурга» дал комментарий о своей игре в нынешнем сезоне РПЛ .

Спасибо Богу за возможность работать над собой изо дня в день на тренировках и на матчах. На позиции центрального защитника не всегда забивается много голов, поэтому это особенно приятно. Мне нравится искать возможности для создания голов — буду стараться не только выполнять свои функции защитника, но и помогать команде всевозможными способами. Не хочу менять позицию. Мне нравится быть защитником и добавлять к этому забитые голы.