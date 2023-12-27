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Стало известно, когда может стартовать Суперлига

вчера, 12:32

Суперлигу планируют запустить в сентябре 2025 года. Таким образом, первым сезоном будет 2025/2026. Организаторы хотят качественно подготовиться и продумать все нюансы.

Ранее стала известна финансовая составляющая Суперлиги.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:11
Хочу уже Спартак- Бавария и Брюгге- Зенит
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:53
когда будет тогда и будет
lotsman
lotsman
вчера в 15:50
Назначали бы уже на 2027. До 2025 не успеют всех уговорить
stanichnik
stanichnik ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 14:23
Тогда, "зачёт"))
112910415
112910415 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 13:40
))) Я считал, что это у меня такой юмор )
stanichnik
stanichnik ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 13:26
Доброго Здоровья цифровой!
О каком календаре может идти речь, если даже непонятен состав участников, и вообще нет четкого понимания будет ли этот "дерзкий план" воплощен в жизнь, слишком много "супер-клубов" сомневаются в его жизнеспособности и не особо желают идти на конфликт с УЕФА, поэтому рано говорить о каком либо календаре. Болейте за своих, а не против чужих!
112910415
112910415
вчера в 12:40
хотелось бы примерный календарь посмотреть )
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