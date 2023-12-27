Стало известно, когда может стартовать Суперлига

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вчера, 12:32

Суперлигу планируют запустить в сентябре 2025 года. Таким образом, первым сезоном будет 2025/2026. Организаторы хотят качественно подготовиться и продумать все нюансы.

Ранее стала известна финансовая составляющая Суперлиги.