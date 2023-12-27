Стало известно, когда может стартовать Суперлига

Суперлигу планируют запустить в сентябре 2025 года. Таким образом, первым сезоном будет 2025/2026. Организаторы хотят качественно подготовиться и продумать все нюансы.
Ранее стала известна финансовая составляющая Суперлиги.
Суперлигу планируют запустить в сентябре 2025 года. Таким образом, первым сезоном будет 2025/2026. Организаторы хотят качественно подготовиться и продумать все нюансы.
Ранее стала известна финансовая составляющая Суперлиги.
О каком календаре может идти речь, если даже непонятен состав участников, и вообще нет четкого понимания будет ли этот "дерзкий план" воплощен в жизнь, слишком много "супер-клубов" сомневаются в его жизнеспособности и не особо желают идти на конфликт с УЕФА, поэтому рано говорить о каком либо календаре. Болейте за своих, а не против чужих!
О каком календаре может идти речь, если даже непонятен состав участников, и вообще нет четкого понимания будет ли этот "дерзкий план" воплощен в жизнь, слишком много "супер-клубов" сомневаются в его жизнеспособности и не особо желают идти на конфликт с УЕФА, поэтому рано говорить о каком либо календаре. Болейте за своих, а не против чужих!