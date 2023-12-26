Оставить тен Хага и изменить подход к трансферам. Это нужно МЮ

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сегодня, 00:22

С чего следует начать Джиму Рэтклиффу у руля «Манчестер Юнайтед».

Страдающий, хромающий и по всем фронтам разбитый «Манчестер Юнайтед» цепляется за новую надежду. После нескольких месяцев переговоров британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф, возглавляющий химическую компанию Ineos, завершил сделку по приобретению 25 процентов акций МЮ примерно за 1,25 млрд фунтов стерлингов. Это лишь четверть акций, но с условием, что за спортивную составляющую будет отвечать именно Рэтклифф и его люди. За это фанаты «Манчестера» и цепляются. Хотя тот факт, что ненавистная семья Глейзеров остается в клубе с большей долей, конечно, создает дискомфорт.

Рэтклифф же готов щедро инвестировать в клуб. Причем и в его инфраструктуру. Например, в модернизацию «Олд Траффорд» и тренировочной площадки «Кэррингтон». Впрочем, есть у него первостепенные ключевые задачи. О них и поговорим.

Структурные изменения

Очевиднее всего должно быть стремление перестроить клуб на самом верху. Гендиректор Ричард Арнолд уходит, временно его место займет Патрик Стюарт, но будет вестись поиск постоянной замены. Что еще более важно, потребуется и спортивный директор. Формально сейчас в МЮ есть футбольный директор Джон Мерто и технический директор Даррен Флетчер. Однако их роли спорны, поскольку главный тренер Эрик тен Хаг оказывает слишком сильное давление. Как в принятии решений по трансферам, так и в медийном пространстве. Мерто и Флетчер решают гораздо меньше, чем их коллеги в сопоставимых по масштабам клубах.

Как такового чистого спортивного директора у МЮ нет. А он важная фигура, которая становится медиатором между гендиректором и тренером. У него широкие полномочия, большой авторитет и видение футбольной стратегии развития клуба. Таких людей в «Юнайтед» нет. И это, возможно, вообще корень всех проблем. При этом найти подходящего человека будет крайне сложно. Даже сложнее, чем найти толкового тренера, поскольку работа последних вроде как на поверхности, а вот в досье спортивных директоров стоит покопаться глубоко, анализу их характеристики поддаются с большим трудом. Тут ведь не только подбор персонала, поиск игроков, но и лидерские качества, умение справляться с давлением и общаться со СМИ . Тем не менее без решения этой глобальной проблемы МЮ будет трудно идти к прогрессу.

Смотреть в будущее, а не в прошлое

Когда спортивный директор будет назначен, его первой задачей станет стратегический обзор всей спортивной и медицинской инфраструктуры. У «Юнайтед» нет какой-то конкретики, когда речь идет о стиле игры. Возникают спорадические разговоры о «пути МЮ » (вспомним «стеночки и забегания» «Спартака»), который как таковой и не определен и ограничивается кивками в сторону успехов Алекса Фергюсона.

«Юнайтед» нужна реальная стратегия, которая будет опираться на тренерские методы и принципы. Как это работает сейчас у «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля». Возможно, потребуются годы. Но на долю в четверть клуба не тратят такие деньги, чтобы сразу выйти из бизнеса. Очевидно, что это надолго. Спортивный директор и тренер должны выработать философию и оттачивать ее, доносить до футболистов и болельщиков.

Для этого не нужно озираться назад постоянно и думать, как бы не отступить от «пути МЮ ». Путь МЮ – это то, что впереди. И он проектируется каждый раз, когда принимается то или иное решение руководством клуба. Это не отказ от традиций. Это разумный отказ от того, чтобы прикрываться традициями и вешать себе гири из них на ноги, а шоры – на глаза. Тут же выходит, что чуть ли не при каждом выборе главного тренера МЮ так или иначе пытался найти себе «нового Фергюсона». А зря.

Не рубить с плеча

Новому руководству МЮ стоит сопротивляться искушению уволить тен Хага с поста главного тренера. Хотя такие призывы звучат все громче. Голландец сейчас не в лучшем состоянии, но приход нового спортивного директора и гендиректора должен избавить его от части давления и встряхнуть всю команду. Трансферная нагрузка тоже будто лежит на тренере. Ее с него стоит снять, позволив сосредоточиться на работе на тренировках и на поле.

Теоретически нет причин, по которым тен Хаг уже не сможет стать успешным в МЮ . Решение проблем и преображение клуба происходит не только при смене главного тренера. Возможно, в случае с «Юнайтед» будет достаточно новых директоров. А вот они уже и перераспределят обязанности, и часть нагрузки на себя возьмут, и даже конфликты помогут уладить. Допустим, решить противостояние тен Хага и Джейдона Санчо.

Кроме того, в замене главного тренера в середине сезона в принципе мало смысла. Лучшие кандидаты вряд ли будут доступны, а любому новичку будет трудно добиться желаемого эффекта в условиях значительных организационных изменений. Ineos скорее стоит сосредоточиться на решении стратегических вопросов в руководстве, чем хвататься сразу за фигуру главного тренера.

Пересмотр трансферной политики

При этом стоит вырвать из рук тен Хага нити трансферной политики. Можно посмотреть на многих новичков МЮ , чтобы понять, какова была роль тренера. Тут Эриксен, который играл в «Аяксе», Маласия, который имеет опыт в Нидерландах, непосредственно работавшие с тен Хагом Антони, Амрабат, Лисандро Мартинес, Андре Онана. Конечно, мнение тренера должно учитываться, но без пренебрежения позициями спортивного директора и скаутов. Иначе зачем они тогда?

Также МЮ следует прекратить переплачивать бездумно за футболистов. Если основная трансферная цель кажется дорогой, то можно переключиться на другую либо обратиться к академии, как это было с полузащитником Кобби Майну. Многие крупные клубы так делают. А не покупают Санчо за 85 миллионов евро из «Боруссии» и Антони за 95 миллионов из «Аякса». Должен быть внутренний лимит и трезвая оценка затрат. Сейчас же зачастую кажется, что продавцы водят «Юнайтед» вокруг пальца.

А лучшее планирование позволит избежать «экстренных трансферов», таких как Амрабат, Регилон, Вегхорст и так далее. Подобные временные срочные решения лишь обесценивают сам статус выступления за МЮ . Конечно, иногда такие точечные усиления нужно оперативно проводить. Но не столь хаотично. Да и порой лучше обратиться к академии, чтобы закрыть дыру. Зрелые клубы так поступают.

Ну, и стоило бы проявить немного уместного терпения в отношении продления контрактов. Иногда не стоит бояться упустить звездного игрока бесплатно. Как «Манчестер Сити» отпустил прошлым летом Гюндогана после окончания контракта, а «Ливерпуль» воздержался от предложения новых контрактов Мане и Фирмино, поскольку им было уже больше 30 лет и появился разумный потолок трат. Кажется, что конкуренты МЮ с меньшей сентиментальностью относятся к продлению контрактов. Вспомните, как «Юнайтед» продлил на четыре года контракт с Филом Джонсом в 2019 году. Загадочное решение, учитывая травмы и форму игрока.

Проявить терпение