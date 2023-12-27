Чемпион мира интересен грандам и вернётся в сборную ради Евро-2024. «Реал» рискует потерять Крооса

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вчера, 10:40

А пока Тони отпраздновал Рождество с семьёй.

Немец не хочет повторить путь Модрича

«Реал» делит первое место по очкам с «Жироной» в Ла Лиге, являясь фаворитом забега, пока у «Барселоны» проблемы. Достаточно триумфа Беллингема, чтобы оставить «Реал» фаворитом. Но меняется структура игры команды, Анчелотти готовится к прибытию Килиана Мбаппе следующим летом. И если немецкий хавбек Кроос до сих пор в основе «Реала» — шестой по сыгранным минутам в испанском чемпионате, 12 матчей с первых минут и шесть выходов на замену, то у Луки Модрича другая история.

Хорват сыграл всего в восьми матчах с первых минут, семь раз выходил на замену. Для чемпиона мира Крооса такое положение дел недопустимо, поэтому поставил на паузу переговоры о новом контракте. Старое соглашение завершается летом, чему хватает объяснений. В «Реале» самым высокооплачиваемым игроком с огромным отрывом станет будущий свободный агент Мбаппе. А пока на первом месте Кроос, его оклад до уплаты налогов составляет внушительные 24 миллиона 380 тысяч евро.

Финансовые правила заставляют «Реал» предложить 33-летнему хавбеку меньше денег. Кроос знает, что Тчуамени, Камавинга и Вальверде хотят играть постоянно. Родриго и Винисиус тоже не планируют сидеть на лавке, когда появится Мбаппе. «Реалу» финансово невыгодно продлевать контракт с Кроосом, если его переведут в запас как Модрича. В рейтинге зарплат после немца идёт Алаба – 22,5 миллиона евро, а третьим является хорватский Лука – 21,88 миллиона евро.

Если Модрич покинет «Реал» будущим летом, а также устроят пышные проводы для Крооса – тоже легенды клуба, то Перес сэкономит дьявольские 66 миллионов евро. Отдадут эти деньги Мбаппе. Причём людей, чтобы заменили Крооса и Модрича в основе, подписывали загодя.

Крооса планирует помочь Нагельсманну

Тони подарил своему дедушке свитер с псом в чёрных очках и в шапке «Реала». И на шутливый вопрос, является ли 87-летний старик его отцом, в привычном стиле ответил: «Нет, это мой брат». Феликс Кроос работает помощником тренера в юношеской команде «Униона» из Берлина. Когда клубы родственников играли между собой две недели назад в Лиге чемпионов, то Тони пригласил дедушку на матч. Записали в отеле подкаст, «начальник», как называют старика, посетил матч, который ему понравился. Хотя Алекс Крал, бывший хавбек «Спартака», сравнял счёт на 85-й минуте, Себальос принёс в концовке «Реалу» победу со счётом 3:2.

Выдав традиционный анализ игры внука по телефону – Тони вышел на замену, дед ждал в баре отеля и успел выпить водки, пока немец добрался со стадиона. Чтобы порадовать старика и всю семью полузащитник «Реала» подумывает вернуться в сборную Германии. На турнир в Катаре не полетел, поскольку не принимает политику ФИФА – Инфантино проигнорировал аномальную смертность рабочих на стройках объектов к чемпионату мира. Но теперь сыграют на немецкой земле, а дома команде Германии, которая провалила три крупных турнира подряд, понадобиться помощь пятикратного победителя Лиги чемпионов.

У решения Крооса достаточно плюсов. Немцы провели ужасный год, заменили тренера Флика на Нагельсманна. Им нужны фигуры масштаба Тони. Сломалась система игры, а чемпион мира помнит времена, когда немецкая сборная играла на победы с Бразилией и Аргентиной. Против Португалии, Испании, Франции и Англии будет сложнее, но если в центре будут Киммих и Кроос, то шансы на успех точно вырастут. Вот только Тони хочет место в основе, а здесь надо вспомнить о характере Нагельсманна.

Хотя Юлиан открыт к экспериментам, у него Хаверц недавно играл левого латераля, сборная Германии в плохом состоянии. Даже Кроос не всегда сможет направить игру сборной Германии в победное русло. И куда девать Гюндогана в таком раскладе? Илкай, Киммих и Кроос могут играть в тройке, но тогда надо менять позиции группы атаки.

Тони хочет остаться в центре внимания

Сомневаемся, что Кроос перейдёт в «Манчестер Сити». Хотя очевидно, что Гвардиола не исключает возможность работы с Тони. Родри в этом сезоне не хватает человека, который помогает читать игру, юный Льюис будет набираться опыта, а Ковачич не сильнее, чем его бывший напарник по «Реалу». Возраст это важный фактор, но если Де Брюйне уедет на заработки в Саудовскую Аравию, где планируют изменить лимит на легионеров, то для Крооса может найтись местечко, как нашлось для Гюндогана.

Однако в «Манчестер Сити» Гвардиола может приглашать Крооса с теми правами, что и Криштиану Роналду – ветерана между лавкой и основой. Португалец отказался, и у Тони тоже есть гонор великого чемпиона. Кроос невероятно популярный дома, среди немецких спортсменов один из самых известных подкастеров. Может спокойно завершить карьеру, если не получит от «Реала» или других клубов жирный контракт и центральное место на поле, ведь футбол его интересует сильнее, чем новые миллионы.

«Горожане» нуждаются в точечном обновлении. И речь не только о новой роли аргентинца Альвареса, которого звали недавно в «Реал». Важно искать интересные ходы, которые заставят «Манчестер Сити» двигаться полем с былой чёткостью. Сейчас играют иначе, пусть даже разгромили «Флуминенсе» в финале Клубного ЧМ . Кроос это интересная опция. Зато Тони вряд ли пойдёт в МЮ , помнит опыт Каземиро и был против перехода бразильца именно к «красным дьяволам», предрекая неудачу.

А вот вариант в стиле Пирло – перейти на старости лет в «Ювентус», может привлечь не только Тони, но и его жену Джессику. Если супруга хочет пожить в Италии, путешествуя по красивой стране, пока муж бегает за мячом, то Манчестер проиграет Турину, откуда полтора часа езды до Милана. Впереди интересный год для Крооса. Сначала надо достойно выступить с «Реалом», затем можно сыграть на Евро, а на десерт выбрать новый клуб. Можно остаться в «Реале», но Кроос ищет приключений.