«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Салахом

«Ливерпуль» намерен продлить контракт с нападающим сборной Египта Мохамедом Салахом до 2027 года. Это решение было принято на фоне слухов об интересе к игроку со стороны клубов из Саудовской Аравии.
Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. Его контракт действует до лета 2025 года. В текущем сезоне вингер провёл 26 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего египтянина в 65 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Салах стал автором уникального достижения в АПЛ.
Салах может ещё вполне 2-3 года играть на высоком уровне и
принести пользу Ливерпулю в завоевании новых трофеев.
А шейхи подождут...
Салах может ещё вполне 2-3 года играть на высоком уровне и
принести пользу Ливерпулю в завоевании новых трофеев.
А шейхи подождут...