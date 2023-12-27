«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Салахом

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вчера, 09:46

«Ливерпуль» намерен продлить контракт с нападающим сборной Египта до 2027 года. Это решение было принято на фоне слухов об интересе к игроку со стороны клубов из Саудовской Аравии.

Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. Его контракт действует до лета 2025 года. В текущем сезоне вингер провёл 26 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего египтянина в 65 миллионов евро.