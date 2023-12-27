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«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Салахом

вчера, 09:46

«Ливерпуль» намерен продлить контракт с нападающим сборной Египта Мохамедом Салахом до 2027 года. Это решение было принято на фоне слухов об интересе к игроку со стороны клубов из Саудовской Аравии.

Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. Его контракт действует до лета 2025 года. В текущем сезоне вингер провёл 26 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего египтянина в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Салах стал автором уникального достижения в АПЛ.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 21:46
И правильно сделает.Салах есть Салах.
Karkaz
Karkaz
вчера в 17:52
Всё правильно, такого как Салах, на смену, они не купят, даже если продадут за 120млн., примерно такие уже играют в топ клубах у конкурентов. Чтобы из перспективных найти такого игрока понадобится не один сезон. Взяли Гакпо и Нуньеса, но пока даже близко они не показывают уровень Салаха, у которого к слову тоже не мало минусов.
Mi6
Mi6
вчера в 16:51
Неразумное решение. Он уже не тот. Нужно продать его на пике…
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:41, ред.
Правильное и разумное решение. Салах - ключевой игрок Ливерпуля, можно сказать -"лицо команды", сильный и опытнейший мастер, не утративший с возрастом свои игровые и физические кондиции и очень нужен Клоппу. Без него мерсидайцам будет трудно претендовать на чемпионство в АПЛ.
Салах может ещё вполне 2-3 года играть на высоком уровне и
принести пользу Ливерпулю в завоевании новых трофеев.
А шейхи подождут...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 13:36
Интересно, а сам Салах хочет продлить контракт? А может стоило бы попробовать что-то новое? В Реал навряд ли его возьмут. А в Барселону смысла нет идти.
Elliada
Elliada
вчера в 10:54
Салах уже ничего не добьется в Ливерпуле. Все трофеи выиграл. С таким Сити заново всё выиграть не получится. До бомбардирских рекордов далеко. В Ливерпуле уже делать нечего. В 32 года может пойти за деньгами.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:51
В отличной форме, в СА ещё успеет поиграть, надо оставаться в Англии, важная фигура для Ливерпуля, да и они платят отлично.
Foxes
Foxes
вчера в 10:06
Если только года так на полтора.
112910415
112910415
вчера в 10:02
намерен - значит, продлит
YNWA
YNWA
вчера в 09:56
Салах важная фигура для Ливерпуля!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:49
Это правильно. Салах хорош и замены у ливера полноценной нет
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