ПСЖ подписал Лукаса Беральдо

Французский ПСЖ объявил о трансфере 20-летнего бразильского защитника Лукаса Беральдо. Футболист перебрался в Париж из клуба «Сан-Паулу».
Беральдо подписал с ПСЖ контракт на 5 лет.
Французский ПСЖ объявил о трансфере 20-летнего бразильского защитника Лукаса Беральдо. Футболист перебрался в Париж из клуба «Сан-Паулу».
Беральдо подписал с ПСЖ контракт на 5 лет.
Команда после Мбаппе будет перестраиваться.
Команда после Мбаппе будет перестраиваться.
А если хочешь заработать много денег, то ты попал в цель.
А если хочешь заработать много денег, то ты попал в цель.
Какую глупость ты сделал
Какую глупость ты сделал
Сан Пауло вернёт Зениту 2 млн за раскрутку ПСЖ ??
Сан Пауло вернёт Зениту 2 млн за раскрутку ПСЖ ??
Я рискую не потому что у меня есть много акков, а потому мне нравится так играть.
Я рискую не потому что у меня есть много акков, а потому мне нравится так играть.