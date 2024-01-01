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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыФранция. Лига 1 2023/2024

ПСЖ подписал Лукаса Беральдо

вчера, 20:37

Французский ПСЖ объявил о трансфере 20-летнего бразильского защитника Лукаса Беральдо. Футболист перебрался в Париж из клуба «Сан-Паулу».

Беральдо подписал с ПСЖ контракт на 5 лет.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 11:16
Скорее всего он взят на перспективу.
Команда после Мбаппе будет перестраиваться.
9p74zhtyy3hr
9p74zhtyy3hr
сегодня в 10:31
Какую глупость ты совершил парень ,поймёшь это позже.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:41
Хочется верить, что с новичком они и не прогадают...
9gxhep4wp8cz
9gxhep4wp8cz
сегодня в 05:36
Деньги девать некуда,проверить надо на фейер-плей
ОПС
ОПС
сегодня в 02:28
Зачем? Зачем нужна эта грызня на сайте? Просто уберите всех клонов. Ведь есть же эл.ящик. И все. Неужели нельзя решить эту проблему?
ОПС
ОПС
сегодня в 01:58
Что то есть сомнения, но пусть эти сомнения развеются с его игрой.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 00:11
В ПСЖ нет будущего парень.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:02
А может всё таки зря перешёл к фермерам из ПСЖ.
ssspartak
ssspartak
вчера в 23:52
Такая фраза как "перебрался" как не иначе лучше раскрывает смысл перехода 20 летнего молодого игрока из Южной Америки. Мечтал уехать в богатенькую Европу, а дальше всё сложится.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:33
Глупость ты совершил, перейдя в катарский ПСЖ, если ты хочешь добиться спортивных целей. Но это твое право.
А если хочешь заработать много денег, то ты попал в цель.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 22:10
Жаль что выбрал ПСЖ.
протон
протон
вчера в 22:06, ред.
Я еще не понимаю зачем имея столько баллов в гр. Яшина играть на высоких кефах на точный счет? Когда можно было просто победить без точного счета играя как я к примеру! и просто завалить гр. Яшина победой клонов условно нейтронами например.
vova505
vova505
вчера в 21:53
Бедняга Лукас
Какую глупость ты сделал
протон
протон ответ Neuron0001 (раскрыть)
вчера в 21:45
Я конечно читал комментарии этого человека, они могут быть и копипастами одного человека с других ресурсов. У вас много было аккаунтов и матрикс 333 который брал 100 к помните? Так почему бы и Рудокору им не стать? Я вообще считаю лучше удалить все клоны все всем играть с одного любимого как я. И тогда все будут на равных и не будет обид как сейчас. Я вижу то, что все призы ушли одному, да причем тут очки когда наступает время получения подарков вы ведь заботитесь и бываете иногда не довольно что вам отправили брак верно?
Neuron0001
Neuron0001 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:40
Читайте комментарии этого человека, такие комментарии я не пишу. И в финалах я не играю, как играл он. Впрочем, для меня не важно - верите ли вы или нет. У меня столько аккаунтов только потому, что мне нужны очки. А если вы считаете, что 5 против одного это норм, значит мне нечего добавить... 12000 очков за месяц этого не достаточно для ставок. А если я пишу ради 350 очков, то не попадаю в лучшие. Хотя не редко вижу, что незаслуженные комментарии попадают и получают такие очки. Так что, все это имеет веские причины.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:37
Качественный защитник точно не помешает .
протон
протон ответ Neuron0001 (раскрыть)
вчера в 21:28, ред.
Так дело не только в счете. Почерк игры на всех ставках того аккаунта всеми вашими я возможно ошибаюсь, но останусь при своем мнении. Да что тут говорить скажу вкратце с одного аккаунта с вами играть бесполезно удачи вам. Желаю вам что бы вновь взяли победу во всех группах, хотя я просил вас вытащить клоны дать поиграть другим и получить призы. Если не будут изменений в правилах игры, то это будет вечно так. У многих тут есть клоны, у кого по два, три, четыре и пять итд. но не 150 и 200, и в заключении могу показать примеры ваших других аккаунтов которые совсем не нейтроны и нейроны их тоже тут огромное количество , так почему бы и Рудокору им не быть?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:15, ред.
Зенит давал 18 млн...ПСЖ взял за 20....
Сан Пауло вернёт Зениту 2 млн за раскрутку ПСЖ ??
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:14
На 5 лет это хороший контракт, интересно а по деньгам что?
Neuron0001
Neuron0001 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:10
Я помню эту ставку, потому что анализировал ее, но это не значит что другой аккаунт мой. В группе Заболотного я и КЭТиК тоже выиграли на одной ставке, но это не значит что играет один игрок. Так бывает - это конкурс. Какой еще почерк? То есть если счет 6:1, значит почерк мой? Это ваша логика?

Я рискую не потому что у меня есть много акков, а потому мне нравится так играть.
протон
протон
вчера в 20:56
Нейтрон наверно вы помните эту ставку ? Раджа 6 : 1 Иттихад Rudokor и игра в гр. Численко вашим аккаунтом.
протон
протон ответ Neuron0001 (раскрыть)
вчера в 20:51
Естественно на фаворитов делал ставки, но если бы у меня было по 150 клонов то мог играть вольготно и ставить рискованно разумно? Насчет пушкарей скажу так, сомнения были конечно друг мой из Армении так как читал что пишут эксперты на разных сайтах, и то в какой форме приходили игроки ну скажем так не в лучшей, тут мое чутье возможно и подвело учитывая что соберутся игроки и дадут бой, но увы этого не случилось. Насчет группы Гаврилова выиграли вы просто ник был другой, и ставки я сравнил в играх игра вашего почерка кто посмотрит тот, поймет. В гр. Заболотного хотелось еще раз доказать что я лучший, но увы не произошло как вы сказали что гр. взял тоже клон. Если я не буду играть, то как возьмет реванш тот игрок который хочет отыграться не знаю.
lotsman
lotsman
вчера в 20:40
А с Мбаппе вопрос решили или как?)
sova147
sova147
вчера в 20:40
Желаем пять лет успешной игоы ха ПСЖ великий клуб
Гость
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