«Вильярреал» объявил о переходе Эрика Байи

Пресс-служба «Вильярреала» объявила о переходе защитника «Бешикташа» Эрика Байи.
Трансфер состоялся на правах свободного агента. Контракт с ивуарийцем подписан до лета 2025 года.
Пресс-служба «Вильярреала» объявила о переходе защитника «Бешикташа» Эрика Байи.
Трансфер состоялся на правах свободного агента. Контракт с ивуарийцем подписан до лета 2025 года.
Это чисто моё субъективное мнение .
Всем Добра и Всех с наступающим Новым годом !!! ✨️🎊💞🎉💫✨️🍾🥂✨️✊️🙋🏻♂️
Это чисто моё субъективное мнение .
Всем Добра и Всех с наступающим Новым годом !!! ✨️🎊💞🎉💫✨️🍾🥂✨️✊️🙋🏻♂️