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«Вильярреал» объявил о переходе Эрика Байи

вчера, 18:46

Пресс-служба «Вильярреала» объявила о переходе защитника «Бешикташа» Эрика Байи.

Трансфер состоялся на правах свободного агента. Контракт с ивуарийцем подписан до лета 2025 года.

«Вильярреал» объявил о переходе Эрика Байи

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Все комментарии
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:07
Согласен с Вами. Простой пример провести соц. опрос на сайте для участников. Как Вы считаете игроки участие клонов в КП ограничить, убрать или продолжать? ответ будет очевиден. Ведь опросы проводятся еженедельно на сайте к примеру какая система лучше весна-осень, или осень-весна. Действительно что делать тем кто с одного аккаунта всю жизнь играл в КП с такой армадой? Тут надо разобраться и принять решение, что лучше клоноводоведение или обогащение ленты новостей комментариями участников? ведь все мы знаем клоны не участники активности в ленте новостей. Когда ты вбиваешь в соц сети в браузерах найти ответы на вопросы про футбол то всплывает часто наш сайт Соккер увеличивая накрутку сайта на просторах, но ситуация с клонами только во вред сайту.
Ironigor
Ironigor ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:11
Кстати хочу поддержать тебя в том аспекте , что ещё год - два назад, было совершенно другое отношение и самому сайту soccer.ru и к КП . И с каждым годом и число людей и качество взаимоотношений было куда больше и интереснее чем на данный момент. И когда на soccer.ru были группы, где болельщики того или иного клуба или по интересам могли собираться там и обсуждать те или иные темы . А теперь этого нет , по каким-то странным причинам эти группы закрыли. Началась мода на клонов и это тоже многим не нравится . И вот это всё не понравилось многим и они решили покинуть сайт soccer.ru. Неужели на сайте этого не видят и не анализируют эту ситуацию ??? Очень странно . У вас на сайте даже реклам стало намного меньше .
Это чисто моё субъективное мнение .
Всем Добра и Всех с наступающим Новым годом !!! ✨️🎊💞🎉💫✨️🍾🥂✨️✊️🙋🏻‍♂️
ssspartak
ssspartak
вчера в 18:55
Карьера по нисходящей у него. Раньше был заметнее и более топовым. Пусть в Вильяреале заново раскроется.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:51
Подводной лодке точно пригодится качественный защитник .
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