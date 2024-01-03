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Витор Роке включён в заявку «Барселоны» и может сыграть с «Лас-Пальмасом»

вчера, 23:59
Лас-ПальмасЛоготип футбольный клуб Лас-Пальмас-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона23:30 Не начался

Испанская Ла Лига зарегистрировала новичка «Барселоны» форварда Витора Роке.

Таким образом, молодой бразилец может принять участие уже в ближайшем матче чемпионата против «Лас-Пальмаса».

«Барселона» сыграет с «Лас-Пальмасом» 4 января.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:58
Бразилец может и не заиграть с колес.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:27
Скорей всего если и выйдет, то с лавки во 2 тайме!
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