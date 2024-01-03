Витор Роке включён в заявку «Барселоны» и может сыграть с «Лас-Пальмасом»

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вчера, 23:59

Испанская Ла Лига зарегистрировала новичка «Барселоны» форварда .

Таким образом, молодой бразилец может принять участие уже в ближайшем матче чемпионата против «Лас-Пальмаса».

«Барселона» сыграет с «Лас-Пальмасом» 4 января.