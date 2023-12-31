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ГлавнаяНовостиЗаявки и составыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Стала известна причина отзаявки более 320 футболистов Премьер-Лиги

вчера, 14:20

В РПЛ объяснили, почему на сайте лиги было сказано об отзаявке 326 игроков.

Это технический момент. Большое количество отзаявок связано с переходом ряда лиг на систему проведения «весна‑осень». Так с 2024 года будут играть в Молодежной футбольной лиге и в дивизионе Б Второй лиги, за команды которых и были заявлены футболисты. Сквозная заявка позволяет им играть за команду в РПЛ и за их вторые и молодежные команды.

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Источник: matchtv.ru Фото: Анна Нэсси - Soccer.ru
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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 21:20
И слава богу, что ноль. Это лучший результат от затеваемых перемен.
112910415
112910415
вчера в 20:07
Ура, всё будет хорошо
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:21
БАРДАК!!! И не только в футболе ...
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:59
В РПЛ случился небольшой "сквознячок"...)
adekvat
adekvat
вчера в 16:22
Все что то меняют, меняют, а толку от этого ноль.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:02
Кто в лес, кто по дрова.
Всё как в хреновом колхозе: ни единого управления, ни координации, ни элементарного порядка.
ОПС
ОПС
вчера в 15:49
Ничего страшного, так и будет, пока это все утрясаться будет.
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:14
Много конечно
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:55
Всё понятно, играем дальше.
Всем удачи во всех лигах.
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