Стала известна причина отзаявки более 320 футболистов Премьер-Лиги

В РПЛ объяснили, почему на сайте лиги было сказано об отзаявке 326 игроков.

Это технический момент. Большое количество отзаявок связано с переходом ряда лиг на систему проведения «весна‑осень». Так с 2024 года будут играть в Молодежной футбольной лиге и в дивизионе Б Второй лиги, за команды которых и были заявлены футболисты. Сквозная заявка позволяет им играть за команду в РПЛ и за их вторые и молодежные команды.