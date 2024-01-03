Онана сыграет в АПЛ за день до стартового матча Камеруна на Кубке Африки

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вчера, 22:20

Камерунский вратарь МЮ согласился сыграть за клуб в поединке АПЛ против «Тоттенхэма» всего за сутки до стартового матча своей сборной на Кубке Африки.

14 января «Юнайтед» проведет поединок с «Тоттенхэмом», а уже 15 числа сборную Камеруна в Кот-д'Ивуаре ждет игра с Гвинеей.

Стоит отметить, что большинство игроков АПЛ , которые примут участие в Кубке Африки, уже отправились в расположение своих сборных, однако Онана договорился с федерацией о том, что останется с МЮ до последнего момента.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» оценили поведение Онаны и в соцсетях похвалили его за преданность клубу.