Онана сыграет в АПЛ за день до стартового матча Камеруна на Кубке Африки

Камерунский вратарь МЮ Андре Онана согласился сыграть за клуб в поединке АПЛ против «Тоттенхэма» всего за сутки до стартового матча своей сборной на Кубке Африки.
14 января «Юнайтед» проведет поединок с «Тоттенхэмом», а уже 15 числа сборную Камеруна в Кот-д'Ивуаре ждет игра с Гвинеей.
Стоит отметить, что большинство игроков АПЛ, которые примут участие в Кубке Африки, уже отправились в расположение своих сборных, однако Онана договорился с федерацией о том, что останется с МЮ до последнего момента.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» оценили поведение Онаны и в соцсетях похвалили его за преданность клубу.