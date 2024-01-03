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Онана сыграет в АПЛ за день до стартового матча Камеруна на Кубке Африки

вчера, 22:20

Камерунский вратарь МЮ Андре Онана согласился сыграть за клуб в поединке АПЛ против «Тоттенхэма» всего за сутки до стартового матча своей сборной на Кубке Африки.

14 января «Юнайтед» проведет поединок с «Тоттенхэмом», а уже 15 числа сборную Камеруна в Кот-д'Ивуаре ждет игра с Гвинеей.

Стоит отметить, что большинство игроков АПЛ, которые примут участие в Кубке Африки, уже отправились в расположение своих сборных, однако Онана договорился с федерацией о том, что останется с МЮ до последнего момента.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» оценили поведение Онаны и в соцсетях похвалили его за преданность клубу.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 11:29
Вратари так не устают как полевые, поэтому можно и на следующий день даже сыграть
zz2y79222zzw
zz2y79222zzw
сегодня в 05:20
Парень молодец,не подвёл клуб
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:32
Сразу после игры в самолет и через 4-5 часов будет на месте. Молодец. Предан клубу.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:13
Ответственный матч для МЮ. Респект.
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