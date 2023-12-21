Вице-чемпион мира ранен в живот. И это не худшая семейная драка футболиста

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вчера, 10:16

Не только Промес в центре внимания.

Лавесси упал на нож, меняя лампочку

Странная история приключилась с бывшим форвардом сборной Аргентины, ПСЖ и «Наполи». По версии журналистов, его ударили ножом во время семейной ссоры. А вот близкие люди уверяют, что Лавесси полез менять лампочку и неудачно упал с высоты на острый край мебели. Точно есть колотая рана живота и сломанная ключица. Эсекьель в больнице. Полицейские отрабатывают все версии. Удивляет время вызова скорой помощи – пять утра. Вряд ли так рано меняют лампочки в Уругвае, где Лавесси живёт в доме на пляже.

Возможно, Эсекьель испугался, что близкий человек окажется в тюрьме, начал врать? Будут разбираться. А пока пожелаем аргентинцу здоровья и реже попадать в передряги. Несколько лет назад Лавесси уже был в щекотливой ситуации. Во время карантина на курорте увёл у друга девушку, бразильскую модель Наталью Борхес. Их выдали одинаковые шляпы, в которых порознь фотографировались. Наталья сейчас в больнице с Лавесси, хотя на странице форварда в основном фото с отцом, братом и сыном Томасом.

Эсекьель снова будет общаться с полицией, как пару лет назад. Тогда шантажисты украли домашние фото и видео футболиста с Натальей. За каждый файл требовали по пять тысяч долларов. Поскольку ролики не были опубликованы, то полагаем, что Лавесси заплатил преступникам. А если сейчас Эсекьель физически будет в порядке и не задеты важные органы, то сможет не подавать заявление о нападении и врать уругвайским полицейским об инциденте, чтобы не было суда над родственником, братом или отцом.

Промес отсидит в тюрьме за нападение

Квинси пока на свободе, но его поймает голландское правосудие. Идёт апелляция по делу о нападении футболиста на кузена. Сначала в гражданском суде, а потом в криминальном разбирательстве установили, что легенда «Спартака» атаковал во время вечеринки своего брата. Размахивал ножом, сильно порезал ногу рядом с коленом. По версии Промеса, кузен некрасиво общался с мамой и тётей игрока, что вывело Квинси из себя. Скорее всего, суд мог дать футболисту условный срок, но есть одна проблема.

Полиция прослушивала телефон Промеса, поскольку он давно водится с преступниками. Прокуроры имели дело со знаменитым обвиняемым, поэтому поступили незаконно, но хитро – слили разговоры Квинси в сеть через полицейских. Журналисты растиражировали все детали. Голландец в ночь после нападения звонил отцу и заявил, что если бы тот не выскочил перед братом, то вингер планировал убийство. Также Промесу хватило ума после преступления позвонить тёте и маме, рассказывая детали происшествия.

Квинси сказал отцу, что за тетю готов убить брата. Также упомянул огнестрельное оружие. Мол, брату повезло, что у Промеса не было при себе пистолета. В Нидерландах разрешено короткоствольное оружие, но зачем футболисту «Аякса» пистолет и нож, способный разрубить ногу одним ударом? Кузен получил проблемы со здоровьем, суд назначил денежную компенсацию. Промес отправится в тюрьму на 18 месяцев. А пока в Москве, ведь идёт другой суд, но о наркотиках, а не семейном насилии.

Два футболиста убили близких людей

Американский футболист Симпсон убил жену и её любовника, но присяжные его оправдали. А в европейском футболе похожая история закончилась для агрессора справедливее. Талантливый игрок «Сток Сити» 18-летний Эндрю Холл ревновал 15-летнюю девушку Меган Пит. Во время Евро-2012 пара попала в бар по поддельным документам на один из матчей, случилась очередная ссора. К сожалению, Меган решила помириться с парнем. Молодые люди пошли на квартиру друга, где снова ссорились, началась драка.

Холл нанёс девушке 60 ударов кухонным ножом. Меган сопротивлялась и ранила нападавшего, а Эндрю был очень пьян и плохо помнил детали убийства. Холл будет подавать прошение о помиловании в 2027 году. А ведь был большим талантом. Также трагично закончились отношения бывшего капитана и вратаря «Фламенго» Бруно Соузы. У него была любовница Элиза, женщина родила ему сына. Бруно не придумал ничего лучше, чем вместе с подельниками похитить и убить женщину, которая требовала алиментов.

Также Элиза угрожала рассказать жене вратаря о романе и сыне. Бедную девушку убили в отеле, тело расчленили и скормили собакам. Жуткая история, а хуже всего, что вратарю дали 22 года тюрьмы, но выпустили через шесть с половиной по амнистии. Прокуратура добилась возвращения Бруно в тюрьму, но Соуза снова вышел на свободу в 2019-м. Голкипер даже пытался возобновить карьеру, но фанаты возмущались, что их клубы приглашают человека, убившего мать собственного сына по сговору с подельниками.

А ещё один дикий случай приключился с самим футболистом. Хавбека сборной ДР Конго Джоди Лукоки выгнали из «Твенте» после скандала с нападением на девушку. Джоди угораздило вернуться на родину, где его избил родственник. Пьяная ссора на вечеринке с двоюродным братом привела к драке. Сердце футболиста не выдержало в больнице, куда Лукоки привезли без сознания. Скорее всего, неудачно упал и ударился головой. Джоди было всего двадцать девять лет.

Соло едва не совершила двойное убийство

Не только мужчины портят жизнь близким людям, хотя понятно, что у женщин семейное насилие чаще психологическое, а не физическое. Но попадаются агрессивные барышни. В прошлом году двукратную олимпийскую чемпионку из США , знаменитую Хоуп Соло арестовали за вождение в нетрезвом виде. Бывший страж ворот сборной США оказала сопротивление при задержании. А хуже всего, что пьяной за руль Хоуп села с двумя детьми в машине. Соло «выключилась» за рулем на стоянке у супермаркета.

Повезло, что прохожий заметил детей и мать без сознания, вызвал полицию. У Хоуп бурная семейная жизнь. Родители развелись, отец похищал её и брата у матери, прятал в отеле. Соло встречалась с американским футболистом, который её бил. А через два дня после драки с вызовом полиции пара объявила о помолвке. Также Хоуп, у которой явно есть проблемы с алкоголем и курением всякого и разного, пьяной напала на двоюродную сестру и племянника. Тоже вызывали полицию, тоже всех оскорбляла.

В июле прошлого года Соло получила два года условно за жестокое обращение с детьми и вождение в нетрезвом виде. Знаменитость спасло раскаяние и тот факт, что не выехала на скоростную трассу пьяной с двумя малышами. Соло отправили в реабилитационный центр. Надеемся, врачи ей помогли. Пьющая мать легко испортит жизнь своим детям. А отдельная дикость ситуации в том, что двойне – мальчику и девочке, на момент инцидента было всего по два года. Повезло, что Соло не убила невинных малышей.