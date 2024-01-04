Услуги Фирмино предложены нескольким клубам АПЛ

Форвард Роберто Фирмино, который хочет покинуть саудовский «Аль-Ахли», ищет возможность вернуться в Англию, где он раньше играл за «Ливерпуль».
Сообщается, что бразилец через агентов предложил свои услуги нескольким командам АПЛ. Среди основных вариантов для Фирмино называются «Фулхэм», «Шеффилд Юнайтед» и «Ноттингем Форест».
чего то нового, а уйти с почестями из Ливерпуля где его по настоящему уважали как игрока,партнёра,человека ! Урок молодым!
чего то нового, а уйти с почестями из Ливерпуля где его по настоящему уважали как игрока,партнёра,человека ! Урок молодым!
Фермино нужно было остаться в Европе, да, в состав Ливерпуля не проходил, но думаю многие тогда были готовы забрать в свои ряды бразильца, тогда, если мне не изменяет память, несколько больших клубов из Серии А проявляли интерес, но получили отказ....
Интересно, в какой сейчас форме Фермино??? Есть в той же самой АПЛ клубы, которым нужен нападающий это и Ньюкасл, и Челси,и Арсенал, да и клубам меньшего калибра, но только если Роберто в хорошей форме!!!
А так, было бы неплохо снова поглядеть за его игрой, он вроде всегда был трудягой!
Фермино нужно было остаться в Европе, да, в состав Ливерпуля не проходил, но думаю многие тогда были готовы забрать в свои ряды бразильца, тогда, если мне не изменяет память, несколько больших клубов из Серии А проявляли интерес, но получили отказ....
Интересно, в какой сейчас форме Фермино??? Есть в той же самой АПЛ клубы, которым нужен нападающий это и Ньюкасл, и Челси,и Арсенал, да и клубам меньшего калибра, но только если Роберто в хорошей форме!!!
А так, было бы неплохо снова поглядеть за его игрой, он вроде всегда был трудягой!
Как я и говорил, хотя некоторые с пеной у рта доказывали, что арабы строят новый футбольный проект, что эта лига - колосс на глиняных ногах.
Как я и говорил, хотя некоторые с пеной у рта доказывали, что арабы строят новый футбольный проект, что эта лига - колосс на глиняных ногах.