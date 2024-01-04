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Услуги Фирмино предложены нескольким клубам АПЛ

вчера, 20:51

Форвард Роберто Фирмино, который хочет покинуть саудовский «Аль-Ахли», ищет возможность вернуться в Англию, где он раньше играл за «Ливерпуль».

Сообщается, что бразилец через агентов предложил свои услуги нескольким командам АПЛ. Среди основных вариантов для Фирмино называются «Фулхэм», «Шеффилд Юнайтед» и «Ноттингем Форест».

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 09:23
Фирмино показывал топ уровень первые два сезона при Клоппе, но после того как Фирмино сел на лавку и не часто выходил на поле, его кондиции упали. Нужно было все таки сделать Фирмино основным также как и Салаха, тогда бы он поддерживал форму. А так Фирмино был великолепен в первые два сезона и даже тащил команду в важных матчах как и Салах.
Сейчас от Фирмино больше пользы было бы, чем от Нуньеса и Гакпо, если была форма что в первые два сезона.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:34
Уже наигрался у саудитов,решил вернуться,это будет трудновато сделать.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 01:00
плохая идея для Фирмино. после Ливерпуля не надо играть в АПЛ, особенно в другом клубе.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:35
У меня подозрение, что платят им не слишком регулярно, уже жаловались же некоторые футболисты на это.

Как я и говорил, хотя некоторые с пеной у рта доказывали, что арабы строят новый футбольный проект, что эта лига - колосс на глиняных ногах.
pq655butzthh
pq655butzthh
вчера в 23:30
Какое-то понижение после Ливера в АПЛ...
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:46
Бензема свалил с Сравии и сейчас о нем ни слуху,ни духу, теперь вот Фепмино хочет уехать, а что же вы так???!!! Вас же насильно туда не вывозили! Цифры по з/п услышали и всё, ничего другого уже не нужно было....
Фермино нужно было остаться в Европе, да, в состав Ливерпуля не проходил, но думаю многие тогда были готовы забрать в свои ряды бразильца, тогда, если мне не изменяет память, несколько больших клубов из Серии А проявляли интерес, но получили отказ....
Интересно, в какой сейчас форме Фермино??? Есть в той же самой АПЛ клубы, которым нужен нападающий это и Ньюкасл, и Челси,и Арсенал, да и клубам меньшего калибра, но только если Роберто в хорошей форме!!!
А так, было бы неплохо снова поглядеть за его игрой, он вроде всегда был трудягой!
shur
shur
вчера в 22:16, ред.
...ну годика три ещё попылил бы в АПЛ, а лучше было не искать
чего то нового, а уйти с почестями из Ливерпуля где его по настоящему уважали как игрока,партнёра,человека ! Урок молодым!
2yyzpn7jpaz4
2yyzpn7jpaz4
вчера в 20:52
Выкупить контракт у арабов - это нереальная задача
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