Soccer.ru
ГлавнаяБлогиПЕРСОНАльная опекаЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе снова проявил неуважение к «Реалу». Француз опасен для Анчелотти

вчера, 15:24
Мбаппе

В очередной раз Килиан устроит аукцион.

Элитный игрок в стадии стагнации

У Мбаппе шикарная статистика в Лиге 1, но Килиан на голову выше оппонентов, как Роналду выше защитников из саудовской лиги. А в Лиге чемпионов даже с Неймаром и Месси француз ничего не показал, рано вылетел год назад. Даже тренер Энрике обратил внимание на сомнительную игру Мбаппе. А чемпион мира Дюгарри может высказаться строже, ведь он не тренер ПСЖ, скованный дипломатией:

Думаю, Мбаппе на стадии стагнации. От всей души желаю ему уехать. Он становится всё более и более предсказуемым футболистом. Ему не хватает волевых сил и характера, слишком часто исчезает в сложных матчах. Требует всю власть на поле, но складывается впечатление, что накидка короля великовата для маленького мальчика. Чувствую, что он немного растерялся, нет ощущения симбиоза с командой.

Короткая версия того, что пишут об игре Мбаппе во Франции почти все эксперты, которые смотрят не только нарезки голов и ассистов Килиана. Стагнация – отсутствие развития. Футболист сумасшедшего потенциала сам себя закапывает. Нет ни одного мастера, который за то, чтобы Мбаппе остался в Лиге 1. Если ближайшим летом Килиан не сменит лигу, то получит корону самого трусливого короля футбола.

Следующий сезон во Франции станет для Мбаппе десятым в Лиге 1 и восьмым в ПСЖ. Уже испортил себе великую карьеру, но может поставить на ней крест новым контрактом с шейхами. Дело не в будущем клубе, который вправе выбрать, а в закапывании потенциала. Во Франции Мбаппе пересидел года четыре, что усложнило отъезд, так как появились страх и сомнения, которых не было у юного Холанда в момент захода в АПЛ.

Килиан ставит себя выше «Реала»

Молодой француз ведёт себя так, словно создал мадридский «Реал». Будто без него клуб невозможен, и теперь в столице Испании должны терпеть все выходки, отказы, обманы и заоблачные требования. Любой, кто настаивает, что Килиан ведёт себя адекватно, забывает одну деталь. «Реал» вел футболиста с подросткового возраста. За одиннадцать лет француз многократно обещал Зидану и Пересу, что окажется в Мадриде. Обещания подтверждают очевидцы разговоров.

Но после победы в Суперкубке Франции Килиан выступил с рядом оскорбительных для Переса и болельщиков «Реала» заявлений. Бывший голкипер «сливочных» Диего Лопес правильно напомнил, что Мбаппе не важнее, чем целый клуб. В Мадриде играли футболисты более высокого мирового статуса, чем Килиан. Ни один из них, даже эгоистичный кумир француза Роналду, не проявлял столько неуважения и не демонстрировал такую наглость, какую показывает сейчас Мбаппе.

Килиан рекордсмен по неграмотным заявлениям. Он дважды обманул Переса, дважды отказал «Реалу» после согласия, выбрав деньги катарских шейхов. И даже когда в Мадриде подтверждают, что испанский клуб хочет закрыть сделку до середины января, чтобы спокойно продолжать сезон и планировать финансовый год, Мбаппе в ответ на вопрос о будущем сделал странное заявление:

Я ещё не принял решение. Но у нас есть соглашение с президентом ПСЖ, которое означает, что все стороны защищены. Моё будущее это не только внутренний вопрос, надо думать о команде.

Учтите, что у Мбаппе может быть на руках контракт с «Реалом», а «защита» это уговор простить ПСЖ «бонус за лояльность». Тогда непонятно, зачем снова играет в загадочность и обманывает, что не принял решение. Диего Лопес прав, Мбаппе не понимает, что это «Реал» делает игроков великими, а не присутствие одной звезды делает клуб из Мадрида особенным.

Килиан ни разу не проявил уважения к «Реалу» и его фанатам за много лет сложных переговоров. Сага утомила, наскучила и злит болельщиков из Испании. Мбаппе читал новости. Зная о том, что публика надеется увидеть закрытие сделки до середины января, ни один умный футболист не городил бы то, что Килиан. Надо быть очень наглым, чтобы в третий раз устроить аукцион.

Мбаппе опасен для нового коллектива

После всех раундов переговоров, когда родители Килиана давали «Реалу» пустые обещания, миллионам фанатов клуба не стоит верить Мбаппе. Ни когда устроил бойкот, чтобы отпустили из ПСЖ. Ни когда отрицает, что определился с будущим за полгода до Евро-2024. Сейчас речь о парне, который часто недорабатывает на поле. А большое количество голов просто подчеркивает, что Килиан впустую потратил много лет во Франции, где нет соперников его уровня.

Мбаппе не лидер. Даже хет-трик в ворота Аргентины в финале чемпионата мира не значит, что Килиан превратился в нового Зидана, если говорим о важности личности для команды. Энрике всегда даёт понять, что из Мбаппе не очень хороший капитан, играет ради личной статистики, а вот командные результаты его волнуют меньше. Анчелотти отказывается отвечать на любые вопросы о Мбаппе, поскольку побаивается последствий перезревшей сделки.

Карло понимает, что вокруг Беллингема и ветеранов, вроде Крооса и Карвахаля, создали коллектив, где Джуд после гола бьет Рюдигера по корпусу кулаком, а другие молодые футболисты добавляют от себя. И после матча защитник с улыбкой объясняет, что дурачатся, и обязательно навешает подзатыльников Беллингему, когда тот снова забьет. Винисиус, Вальверде и остальные звезды неплохо ладят между собой. Часто кислый Мбаппе может всё испортить.

Наверное, правы были корпоративные акулы из компании «Nike», когда предлагали Килиану спокойно перейти в «Ливерпуль» несколько лет назад. Сейчас Клоппу пригодится замена Салаху по статусу, если Мохамеда уведут шейхи. Любой вариант с уходом Мбаппе из ПСЖ – в АПЛ или в Ла Лигу, это плюс для мирового футбола. А продление контракта с шейхами подтвердит то, что говорят легенды сборной Франции – у Килиана дефицит смелости и перебор с жадностью.

У Бензема, Фирмино и Неймара проблемы в Саудовской Аравии. Там не такой рай, как говорит Роналду
Вчера, 23:00Вадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии5
СлухиУслуги Фирмино предложены нескольким клубам АПЛ
Вчера, 20:51
СлухиАгент Каземиро предложил «Аль-Насру» приобрести игрока
Вчера, 11:53
Мбаппе: «Я ещё не принял решение о своём будущем»
Вчера, 09:43
СлухиВ Саудовской Аравии возобновили интерес к Де Брюйне
Вчера, 09:10
Слухи«Манчестер Сити» в следующем сезоне усилит «Жирону» с помощью Эчеверри
Вчера, 00:05
Сортировать
Все комментарии
Migelito
Migelito ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 20:38
С таким характером и запросами он никому не нужен. Связывают некоторые инсайдеры его с Ливерпулем, но не дай Бог
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 18:44, ред.
Что можно сказать о человеке, который держит на поводке двух футбольных функционеров и использует их, чтобы с обеих сторон выбить контракт по-жирнее? Очевидно, что Мбаппе ставит не на профессиональное развитие, а на деньги.
С такой соломой в голове он останется без всего. Сейчас последний шанс, чтобы хоть как-то заявить о себе, перейдя в Реал, но думаю он и в этот раз выберет неправильный вариант.

Хотя как по мне, он и Реалу то не нужен. Тем более такой ценой. Мбаппе никакой не новый инопланетянин, классический бегунок, да, с неплохой техникой, но слишком сильно вокруг него раздули инфополе. В его 25 мы только и слышим о нем как о подающем надежды, а закончит как Неймар
Байкал-38
Байкал-38 ответ Tex (раскрыть)
вчера в 17:22, ред.
Согласен полностью, но стоит добавить сюда ещё и тех кто недолюбливают ПСЖ и шейхов. Они считают, что болеют за команды с историей, а тут пришли шейхи со своими мешками и диктуют свою моду.
Самое, что интересное, что сегодня фанаты Реала оскорбляют Мбаппе, но как только он попадёт в их команду мнение поменяется на диаметрально противоположное.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Tex (раскрыть)
вчера в 16:50
Ну, я вот сторонний наблюдатель, и меня эта сага уже утомила. Хочется, чтобы все её участники уже что-то потеряли. Вернее, получили по заслугам.
Tex
Tex ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 16:48
Сторонним наблюдателям плевать где он будет играть. Играет и играет. Эта драма задевает с большего тольк фанов ПСЖ и Реала
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 16:37
Лучшее, что может сделать француз, это уехать летом в СА. В Европе он надоел всем, и сторонникам ПСЖ, и любителям Реала, и всем сторонним наблюдателям. Свою репутацию он уже испортил, но ещё сильнее испортил свою карьеру. Холанд берёт ЛЧ, Реал выращивают новую мировую звезду по статусу не ниже француза. В это время сам Килиан уже отодвигается на второй план.
Посему, пока есть возможность заработать хотя бы огромные деньги, французу нужно на это соглашаться. Да, про победу в ЛЧ можно забыть, как про золотой мяч, но главное же деньги для француза. А их пока заработать можно. Вернее получить, ведь как футболист он, похоже, закончился.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:17
Вам не надоело про Мбаппе писать? Кроме того, а как вы хотите, чтобы человек был адекватен, если его не только засыпают деньгами, боготворят, даже ручного Макрончика и то могут привлечь, и тот персонально будет упрашивать Мбаппе остаться и говорить, что он национальное достояние и не должен уезжать, ведь было дело!

Кроме того, есть подозрения, что Мбаппе вообще просто плывёт по течению и всё, известно, что всеми делами занимается его мать, и, учитывая, насколько последовательно она выбивает деньги из шейхов, какие-то более сложные варианты, чем выбрать мешок денег сейчас, она вряд ли осилит.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 16:07
Главное, что вы стали называть всё правильными словами, не скрывать сущность португальца.
Поддерживаю вас!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:04
Автору просто "браво"!!!
Килиан рекордсмен по неграмотным заявлениям.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1368983/mbappe-kilian-real 04.01.2024
Но кроме как одного "странного заявления" по версии автора я так и не увидел.
Думаю это не дело выдавать желаемое за действительное и тем более обвинять человека в том, что он не делал.
Это как раз Перес и представители Реала делали много неграмотный заявлении, чем собственно и подставляют Мбаппе.
И почему собственно Перес и Реал решил, что Мбаппе им, что то должен и он их собственность?
Они, что тратили деньги на его обучение или ещё чего то там?
Ну и самое главное, вот автор говорит, что со стороны Мбаппе наглость ставить себя выше Реала, но позвольте, а как же Реал два раза не зовёт, а где если нам отказали, то мы забываем про этого игрока навсегда?
Это Реал сам поставил Мбаппе выше себя, если после всего они просто умоляют на коленях, что бы он к ним перешёл, а по другому это не назовёшь.
Да и по поводу "странного интервью" Мбаппе.
А почему оно странное?
У Мбаппе есть несколько предложении от Реала, ПСЖ, возможно и от Ливерпуля и думаю появится ещё клубы на горизонте и он сейчас выбирает и что в этом странного?
Автор на протяжении всей статьи определил Мбаппе в собственность Реала, но на каком основании?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 15:44
Зря вы про Роналду слово вставили в этом тексте.
Сейчас нарисуются опять эти, которые про верблюжью Лигу и про дырявых что-то пишут постоянно.
По Мбаппе надо дождаться конца зимнего окна и делать выводы.
feruzbek rajapov
feruzbek rajapov
вчера в 15:41
Отправляся назад МАН ЮНАЙТЕД ваше встречи с Хосепем Гвардиоллой все ждут как ждали когда работали РЕАЛИ и БАРСЕЛОНЫ ваше противостояния все ждут и скучает отправляся МЮ жозе надо покончить гегемония МАН СИТИ только ты можеш покончит гегемонию МС больше никто не КЛОП не АРТЕТА, не Почиттино никто другой только ты ЖОЗЕ
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 