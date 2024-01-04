Мбаппе снова проявил неуважение к «Реалу». Француз опасен для Анчелотти

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вчера, 15:24

В очередной раз Килиан устроит аукцион.

Элитный игрок в стадии стагнации

У Мбаппе шикарная статистика в Лиге 1, но Килиан на голову выше оппонентов, как Роналду выше защитников из саудовской лиги. А в Лиге чемпионов даже с Неймаром и Месси француз ничего не показал, рано вылетел год назад. Даже тренер Энрике обратил внимание на сомнительную игру Мбаппе. А чемпион мира Дюгарри может высказаться строже, ведь он не тренер ПСЖ , скованный дипломатией:

Думаю, Мбаппе на стадии стагнации. От всей души желаю ему уехать. Он становится всё более и более предсказуемым футболистом. Ему не хватает волевых сил и характера, слишком часто исчезает в сложных матчах. Требует всю власть на поле, но складывается впечатление, что накидка короля великовата для маленького мальчика. Чувствую, что он немного растерялся, нет ощущения симбиоза с командой.

Короткая версия того, что пишут об игре Мбаппе во Франции почти все эксперты, которые смотрят не только нарезки голов и ассистов Килиана. Стагнация – отсутствие развития. Футболист сумасшедшего потенциала сам себя закапывает. Нет ни одного мастера, который за то, чтобы Мбаппе остался в Лиге 1. Если ближайшим летом Килиан не сменит лигу, то получит корону самого трусливого короля футбола.

Следующий сезон во Франции станет для Мбаппе десятым в Лиге 1 и восьмым в ПСЖ . Уже испортил себе великую карьеру, но может поставить на ней крест новым контрактом с шейхами. Дело не в будущем клубе, который вправе выбрать, а в закапывании потенциала. Во Франции Мбаппе пересидел года четыре, что усложнило отъезд, так как появились страх и сомнения, которых не было у юного Холанда в момент захода в АПЛ .

Килиан ставит себя выше «Реала»

Молодой француз ведёт себя так, словно создал мадридский «Реал». Будто без него клуб невозможен, и теперь в столице Испании должны терпеть все выходки, отказы, обманы и заоблачные требования. Любой, кто настаивает, что Килиан ведёт себя адекватно, забывает одну деталь. «Реал» вел футболиста с подросткового возраста. За одиннадцать лет француз многократно обещал Зидану и Пересу, что окажется в Мадриде. Обещания подтверждают очевидцы разговоров.

Но после победы в Суперкубке Франции Килиан выступил с рядом оскорбительных для Переса и болельщиков «Реала» заявлений. Бывший голкипер «сливочных» Диего Лопес правильно напомнил, что Мбаппе не важнее, чем целый клуб. В Мадриде играли футболисты более высокого мирового статуса, чем Килиан. Ни один из них, даже эгоистичный кумир француза Роналду, не проявлял столько неуважения и не демонстрировал такую наглость, какую показывает сейчас Мбаппе.

Килиан рекордсмен по неграмотным заявлениям. Он дважды обманул Переса, дважды отказал «Реалу» после согласия, выбрав деньги катарских шейхов. И даже когда в Мадриде подтверждают, что испанский клуб хочет закрыть сделку до середины января, чтобы спокойно продолжать сезон и планировать финансовый год, Мбаппе в ответ на вопрос о будущем сделал странное заявление:

Я ещё не принял решение. Но у нас есть соглашение с президентом ПСЖ , которое означает, что все стороны защищены. Моё будущее это не только внутренний вопрос, надо думать о команде.

Учтите, что у Мбаппе может быть на руках контракт с «Реалом», а «защита» это уговор простить ПСЖ «бонус за лояльность». Тогда непонятно, зачем снова играет в загадочность и обманывает, что не принял решение. Диего Лопес прав, Мбаппе не понимает, что это «Реал» делает игроков великими, а не присутствие одной звезды делает клуб из Мадрида особенным.

Килиан ни разу не проявил уважения к «Реалу» и его фанатам за много лет сложных переговоров. Сага утомила, наскучила и злит болельщиков из Испании. Мбаппе читал новости. Зная о том, что публика надеется увидеть закрытие сделки до середины января, ни один умный футболист не городил бы то, что Килиан. Надо быть очень наглым, чтобы в третий раз устроить аукцион.

Мбаппе опасен для нового коллектива

После всех раундов переговоров, когда родители Килиана давали «Реалу» пустые обещания, миллионам фанатов клуба не стоит верить Мбаппе. Ни когда устроил бойкот, чтобы отпустили из ПСЖ . Ни когда отрицает, что определился с будущим за полгода до Евро-2024. Сейчас речь о парне, который часто недорабатывает на поле. А большое количество голов просто подчеркивает, что Килиан впустую потратил много лет во Франции, где нет соперников его уровня.

Мбаппе не лидер. Даже хет-трик в ворота Аргентины в финале чемпионата мира не значит, что Килиан превратился в нового Зидана, если говорим о важности личности для команды. Энрике всегда даёт понять, что из Мбаппе не очень хороший капитан, играет ради личной статистики, а вот командные результаты его волнуют меньше. Анчелотти отказывается отвечать на любые вопросы о Мбаппе, поскольку побаивается последствий перезревшей сделки.

Карло понимает, что вокруг Беллингема и ветеранов, вроде Крооса и Карвахаля, создали коллектив, где Джуд после гола бьет Рюдигера по корпусу кулаком, а другие молодые футболисты добавляют от себя. И после матча защитник с улыбкой объясняет, что дурачатся, и обязательно навешает подзатыльников Беллингему, когда тот снова забьет. Винисиус, Вальверде и остальные звезды неплохо ладят между собой. Часто кислый Мбаппе может всё испортить.