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«Факел» намерен расстаться с одним из своих нападающих

вчера, 09:47

Нападающий «Факела» Александр Долгов покинет клуб в зимнее трансферное окно. Игрок не летит с воронежцами на сбор в Турцию.

Сообщается, что Долгов не подходит под стиль игры главного тренера «Факела» Сергея Ташуева. 65-летнему специалисту нужен мощный форвард, который хорошо ведёт верховую борьбу. Интерес к Долгову проявляют один клуб РПЛ и лидеры Первой лиги.

25-летний нападающий перешёл в «Факел» из «Химок» летом 2023 года. Его контракт заканчивается летом 2025 года. В текущем сезоне Долгов провёл 15 матчей и отметился голом.

Напомним, после восемнадцати туров «Факел» занимает 11-ю строчку в таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что воронежцы проявляют интерес к нападающему «Спартака».

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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:42
Кому он нужен с такой статистикой, да и конфликтный наверное!
cahxmw4qu7z6
cahxmw4qu7z6
вчера в 11:17
Желаю Александру Долгову найти свой клуб где он сможет заиграть и проявить себя.
9c68tdz8b7jc
9c68tdz8b7jc
вчера в 11:16
Агенту прибавилось зимней работы...
drug01
drug01
вчера в 10:08
Желание есть поменять нападающего тренеру всегда виднее!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:59
Факелоносцам виднее кого продать, кого купить!
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