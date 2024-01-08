«Факел» намерен расстаться с одним из своих нападающих

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вчера, 09:47

Нападающий «Факела» покинет клуб в зимнее трансферное окно. Игрок не летит с воронежцами на сбор в Турцию.

Сообщается, что Долгов не подходит под стиль игры главного тренера «Факела» Сергея Ташуева. 65-летнему специалисту нужен мощный форвард, который хорошо ведёт верховую борьбу. Интерес к Долгову проявляют один клуб РПЛ и лидеры Первой лиги.

25-летний нападающий перешёл в «Факел» из «Химок» летом 2023 года. Его контракт заканчивается летом 2025 года. В текущем сезоне Долгов провёл 15 матчей и отметился голом.

Напомним, после восемнадцати туров «Факел» занимает 11-ю строчку в таблице РПЛ .

Ранее сообщалось, что воронежцы проявляют интерес к нападающему «Спартака».