«Зенит» объявил о переходе Артура Гимараеша из «Палмейраса»

Нападающий Артур Гимараеш перешёл из «Палмейраса» в «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.
Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2026/27 с возможностью продления ещё на один год.
Нападающий Артур Гимараеш перешёл из «Палмейраса» в «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.
Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2026/27 с возможностью продления ещё на один год.
Малком,Кузяев,Ренан и Ду Кейрос ушли...
Артур...Ахметов... Нино и Педро....пришли...
Пока не понятно хорошо это или плохо...но Артура надо было выцеплять из Палмейраса сразу по уходу Малкома...этот корешок Клаудиньо все равно в последние месяцы был вытеснен из основы великолепным будущемадридским Эндриком...
Показалось Зенит слегка переплатил за Артура...12 как за Клаудиньо было бы самое то...но...как вышло так вышло...
Малком,Кузяев,Ренан и Ду Кейрос ушли...
Артур...Ахметов... Нино и Педро....пришли...
Пока не понятно хорошо это или плохо...но Артура надо было выцеплять из Палмейраса сразу по уходу Малкома...этот корешок Клаудиньо все равно в последние месяцы был вытеснен из основы великолепным будущемадридским Эндриком...
Показалось Зенит слегка переплатил за Артура...12 как за Клаудиньо было бы самое то...но...как вышло так вышло...
После ухода Малкома,левоногий нужен!!!
После ухода Малкома,левоногий нужен!!!