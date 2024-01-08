«Зенит» объявил о переходе Артура Гимараеша из «Палмейраса»

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вчера, 22:50

Нападающий перешёл из «Палмейраса» в «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2026/27 с возможностью продления ещё на один год.