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«Зенит» объявил о переходе Артура Гимараеша из «Палмейраса»

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:31, ред.
Нормально...
Малком,Кузяев,Ренан и Ду Кейрос ушли...
Артур...Ахметов... Нино и Педро....пришли...
Пока не понятно хорошо это или плохо...но Артура надо было выцеплять из Палмейраса сразу по уходу Малкома...этот корешок Клаудиньо все равно в последние месяцы был вытеснен из основы великолепным будущемадридским Эндриком...
Показалось Зенит слегка переплатил за Артура...12 как за Клаудиньо было бы самое то...но...как вышло так вышло...
adekvat
adekvat
сегодня в 05:03
Это уже перебор.
Frfr333
Frfr333
сегодня в 04:17
Надеюсь заиграет!
После ухода Малкома,левоногий нужен!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:14
Хороший нападающий и результативность неплохая.
Futurista
Futurista
вчера в 23:23, ред.
8 бразильцев в Зените + -...самый бразильский клуб в северном полушарии)...
Интерес
Интерес
вчера в 23:06
В РПЛ появилась новая команда-ПФК "Копакабана Балтия".
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